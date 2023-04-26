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Что полезнее — мясо или рыба? Какой продукт полезнее для нашего здоровья и можно ли одно заменить другим?

Мясо или рыба — что лучше для нашего здоровья и можно ли одно заменить другим?
Алина Красикова
Что полезнее — мясо или рыба?
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Объясняем пользу и вред каждого продукта.
<a href="https://www.championat.com/authors/6917/1.html">Алина Красикова</a>
Алина Красикова
врач-терапевт Цифровой клиники ВСК

Специалисты в области питания часто спорят, что лучше для здоровья человека – мясо или рыба. Разбираемся, в чём преимущества и недостатки каждого из этих продуктов. И главное – чему отдать предпочтение.

Польза и вред мяса

Белок в составе продукта является главным строительным материалом для клеток, тканей и мышц организма. Кроме того, здесь есть витамины группы В, которые необходимы для поддержания правильной работы нервной системы и образования красных кровяных клеток. А железо важно для производства гемоглобина, он переносит кислород к органам и тканям.

Фото: istockphoto.com

Однако употребление большого количества белка может вызывать проблемы со здоровьем. Например, чрезмерное потребление животных жиров приводит к повышению уровню холестерина в крови. Как итог – увеличивается риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Избыток протеина провоцирует сбои в пищеварении, а также ослабляет иммунную систему. Известны научные данные о выявлении взаимосвязи между употреблением красного мяса более трёх раз в неделю и возникновением колоректального рака.

Почему мясо может быть вредным для организма, рассказываем в материале.

Польза и вред рыбы

Рыба содержит множество полезных веществ, включая белок, железо, витамин D и Омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты помогают улучшить работу мозга, поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также уменьшают риск развития некоторых заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Но есть один недостаток. В ней могут содержаться вредные вещества, такие как ртуть и диоксины. Они накапливаются в организме при регулярном употреблении рыбы, выловленной в загрязнённых водоёмах. Поэтому важно покупать качественный продукт.

Можно ли заменить мясо на рыбу?

Оба продукта могут быть включены в рацион питания, но их рекомендовано употреблять в умеренных количествах. В соответствии с индивидуальными потребностями организма и рекомендациями вашего лечащего врача. Если у вас имеются хронические заболевания, повышенный уровень холестерина, нарушение обмена углеводов, то следует обратиться к специалисту для составления плана питания.

Фото: istockphoto.com

Рыбу можно заменить мясом. Но необходимо убедиться, что вы получаете достаточное количество белка, железа и необходимых питательных веществ из других продуктов.

Обязательно ли есть рыбу? Ответ врача по ссылке.
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