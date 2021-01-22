Почему мясо может быть вредным для организма?

Известно, что мясо – важный источник белка, калорий и витаминов группы В. Однако в недавнем исследовании отмечалось, что этот продукт сокращает продолжительность жизни у мужчин. В числе негативных последствий указаны сердечно-сосудистые заболевания и рак. Но действительно ли сократится риск заболеваний, если исключить мясо из рациона? Разобраться поможет нутрициолог Андрей Семешов.

Мясо или птица: что полезнее для здорового тела? Откуда стоит брать животный белок для сбалансированного рациона.

Суть исследования

До сих пор не было точно установлено, как мясо влияет на продолжительность жизни. Чтобы это выяснить, группа американских учёных изучила взаимосвязь между общим количеством потребляемого обработанного и необработанного красного мяса и риском развития ишемической болезни сердца (ИБС), а также последствия замены красного мяса другими источниками белка.

Фото: istockphoto.com

Результаты работы основаны на данных 43 272 мужчин из США (средний возраст – 53 года), у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний и рака на момент участия в исследовании. Испытуемые заполнили подробную анкету о своём питании в 1986 году и каждые четыре года после этого, вплоть до 2016-го, предоставляли информацию о своей истории болезни и образе жизни. Благодаря этим записям учёные смогли отследить случаи ИБС (летальных и нет) за 30-летний период. За это время было задокументировано 4456 случаев ИБС, 1860 из которых закончились смертельным исходом.

Приняв во внимание другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи обнаружили, что на 12% увеличивался риск ИБС у тех, у кого в рационе присутствовало мясо в том или ином виде каждый день. Подобные результаты наблюдались для потребителей необработанного (риск ИБС на 11% выше) и обработанного (риск на 15% выше) красного мяса.

Фото: istockphoto.com

Зато по сравнению с красным мясом потребление одной порции в день комбинированных источников растительного белка, включая орехи, бобовые (например, горох, фасоль и чечевицу) и сою, было связано со снижением риска ИБС на 14%.

Мнение нутрициолога

Андрей Семешов, сертифицированный нутрициолог, рекомендует относиться к подобным исследованиям с здоровой долей скепсиса, поскольку учёные физически не смогут учесть все факторы за такой многолетний период. Эксперт привёл в пример ещё одну научную работу, в которой утверждается, что вегетарианцы живут дольше мясоедов исключительно из-за отказа от потребления мяса. Однако тут нужно понимать, что первые гораздо реже имеют какие-либо дурные привычки (злоупотребление спиртными напитками, курение) и зачастую ведут активный образ жизни.

10 продуктов с высоким содержанием белка. Что съесть после тренировки Протеиновая бомба. Не только вкусная, но и полезная еда.

Андрей: Меня в атаках на мясо, которые идут не первый год, смущает момент: тысячелетиями мы как популяция ели мясо. И наверняка наши организмы к нему прекрасно адаптированы. Источник полноценного белка, витаминов группы B – это то, что на поверхности. Да, это всё можно заменить и растительным питанием, но нужно приложить усилия, грамотно составить рацион. Или же просто есть мясо, рыбу, курицу.

Фото: istockphoto.com

Также нутрициолог отметил, что с уважением относится к решению отказываться от пищи животного происхождения, если это продиктовано внутренними убеждениями, однако со скепсисом смотрит на попытки стать «веганом» в надежде привести фигуру в порядок.

Единственное, с чем согласен эксперт в данном исследовании, – вред продуктов из переработанного мяса (колбаса, сосиски и т.п.). Их действительно стоит убрать из рациона.

Тренер отвечает: что произойдёт, если отказаться от глютена, молока и мяса? Разбираемся, действительно ли это сработает, и рассказываем, каких результатов ждать.

Поэтому не спешите полностью отказываться от мяса. В первую очередь избавьтесь от вредных привычек, если таковые имеются, и начните больше заниматься спортом.