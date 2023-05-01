Как достичь счастья? Западный успех против восточного просветления

Кира Феклисова нейрокоуч, кандидат филологических наук, эксперт по вкусам и ароматам Восток и Запад отличаются не только по расположению в пространстве, но и по своему мировоззрению. Люди из разных культур могут находиться в одном и том же пространстве, при этом быть счастливыми или несчастными в зависимости от их отношения к происходящему и типа мышления.

Социологические и психологические исследования показывают, что человеческое счастье типично и подчинено математическому описанию. При этом существует два основных взгляда на счастье.

Западный подход к счастью

Это достигаторство или популярный в современном мире «успешный успех»: получить образование, сделать карьеру, создать семью, быть активным членом общества, запустить свою онлайн-школу. В основе всего — материальное благополучие.

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Западный вариант измеряет счастье намерениями, целями и результатами. Отсюда знаменитые марафоны желаний, вишлисты, итоги года. Реализованные мечты позволяют чувствовать себя счастливыми. Люди смотрят друг на друга, подражают и соревнуются, испытывают яркие эмоции. Им кажется, что они счастливы.

Как только что-то не получается, идёт не так или достигнуто не всё, человек перестаёт испытывать радость и удовлетворение от жизни. Приходит пресыщение вещами и благами мира. Часто это ведёт к депрессии и потере смысла жизни. И правда, что ещё хотеть, когда и так всё достигнуто? И тогда на помощь приходит восточный подход.

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Восточный подход к счастью

Это полная противоположность западному варианту. Здесь всё строится не на достижении материальных целей, а на внутреннем состоянии: гармонии, одухотворённости и просветлении.

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На востоке счастье — состояние души, обращение во внутренний мир. Всё, что нужно, уже есть в человеке. Это можно активировать, только находясь в соединении с собой.

Эмоции успокаивают с помощью медитаций. Они помогают растворить разрушительные чувства, остановить непрекращающийся ход мыслей, гармонизировать состояние.

Далай Лама, помимо данной практики, рекомендует научиться благодарить, заменить ненависть на сострадание. Когда мы сочувствуем и помогаем нуждающимся, мы замечаем свой вклад в жизнь других. Это позволяет нам чувствовать нужность и значимость для мира. Когда мы благодарим Вселенную или бога за простые блага, которые получаем каждый день, мы начинаем ценить то, что у нас есть. То есть осознаём внешнее и внутреннее изобилие.

Фото: istockphoto.com

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Формула счастья

Если объединить западный и восточный подход, то для полного счастья важны как внутренние, так и внешние цели. На самом деле это часть единого целого. Что внутри, то и снаружи.

Все мы хотим одного и того же: любви и самореализации. Но формулируем свои желания по-разному, в соответствии со своим воспитанием, образованием и мировоззрением.

Если несчастному западному человеку добавить любви и самореализации, то он станет счастливым. Однако не все способны постоянно испытывать любовь.

Фото: istockphoto.com

Чаще всего позитивное состояние теряется под воздействием чувств. Человек начинает воспринимать мир субъективно. Чем негативнее и сильнее ощущения, тем меньше он может ими управлять. Как итог – искажённая оценка действительности. Она кажется мрачной и бесперспективной. Поэтому тема эмоций и эмоционального интеллекта активно пропагандируется в современном западном обществе. Этим занимаются психологи, психотерапевты, гипнотерапевты, коучи.

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