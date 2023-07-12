Диета генетика Дэвида Синклера для долголетия: врач оценила способы продлить молодость

Разбираемся, можно ли отсрочить старость с помощью этих рекомендаций.

Ирина Дворкина врач общей практики, экс-директор Фонда «Гилель» в Саратове Многие учёные продолжают изучать возможные способы борьбы за долгую и активную жизнь. Один из них — доктор Дэвид Синклер — содиректор Центра биологических исследований старения Пола Ф. Гленна в Гарвардской медицинской школе.

54-летний эксперт утверждает, что снизил свой биологический возраст на 10 лет благодаря своей методике.

Фото: Nic Walker/Getty Images

Исследователь занимается генетикой и биогеронтологией, которая рассматривает эволюционные процессы старения и пути их преодоления. Он называет старение «самой большой эпидемией» и считает, что человечество должно выделять ресурсы на поиск борьбы с ним.

Какие советы для сохранения молодости даёт Синклер?

Приведённая ниже информация носит ознакомительный характер и не может быть использована как схема питания или рекомендация по изменению образа жизни. Для получения персональной консультации обратитесь к лечащему врачу.

Питание

Дэвид изучил особые белки — сиртуины, — играющие важную роль в регуляции клеточных процессов. Они необходимы для долголетия. Чтобы заставить их работать, есть несколько правил питания, образующих не столько диету, сколько систему питания:

небольшое количество сахара и крахмалистых продуктов в рационе;

соблюдение питания, направленного на активацию сиртуинов — доктор Синклер пропускает завтраки, пьёт много воды и питается в основном растительной пищей;

Фото: istockphoto.com

использование интервального голодания по схеме — восьмичасовое пищевое окно и 16-часовое окно голодания — такой стиль питания активизирует процесс переработки старых или повреждённых клеток организма.

Соблюдение такой диеты возможно только при регулярном мониторинге собственного самочувствия и показателей анализов.

Тренировки

Доктор Синклер рекомендует заниматься спортом не менее 30 минут в день, хотя бы в среднем темпе. Даже если нет возможности выделить на это сразу все полчаса, короткие интервальные тренировки всё равно положительно скажутся на вашем здоровье.

Фото: istockphoto.com

Рекомендации для организации активности:

чередуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и другие программы;

включайте бег и ходьбу;

стремитесь увеличить частоту сердечных сокращений и дыхания во время тренировки.

Насколько эффективны рекомендации Синклера?

Такие перестроения рациона невозможно совершать самостоятельно, они требуют консультации врача. Интервальное голодание, предлагаемое генетиком, и отказ от животных белков, сладкого и мучного — не новые тренды в диетологии.

Исключение каких-либо групп продуктов должно сопровождаться поиском альтернативы, которая будет восполнять потребность организма в полезных веществах.

Фото: istockphoto.com

Надо понимать, что предложенная система — не забег на короткую дистанцию. Чтобы достичь конечной цели по сохранению здоровья на долгие годы, рекомендациям нужно следовать строго и внимательно. Важно не лениться посвящать часть своего времени на выстраивание новых пищевых и поведенческих привычек, требующих сил и дисциплины.

Чтобы иметь в будущем какую-то полезную привычку, её внедрением в жизнь стоит заняться уже сейчас.