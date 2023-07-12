Диета генетика Дэвида Синклера для долголетия: врач оценила способы продлить молодость

Многие учёные продолжают изучать возможные способы борьбы за долгую и активную жизнь. Один из них — доктор Дэвид Синклер — содиректор Центра биологических исследований старения Пола Ф. Гленна в Гарвардской медицинской школе.
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Исследователь занимается генетикой и биогеронтологией, которая рассматривает эволюционные процессы старения и пути их преодоления. Он называет старение «самой большой эпидемией» и считает, что человечество должно выделять ресурсы на поиск борьбы с ним.
- Какие советы для сохранения молодости даёт Синклер?
- Питание
- Тренировки
- Насколько эффективны рекомендации Синклера?
Какие советы для сохранения молодости даёт Синклер?
Питание
Дэвид изучил особые белки — сиртуины, — играющие важную роль в регуляции клеточных процессов. Они необходимы для долголетия. Чтобы заставить их работать, есть несколько правил питания, образующих не столько диету, сколько систему питания:
- небольшое количество сахара и крахмалистых продуктов в рационе;
- соблюдение питания, направленного на активацию сиртуинов — доктор Синклер пропускает завтраки, пьёт много воды и питается в основном растительной пищей;
Фото: istockphoto.com
- использование интервального голодания по схеме — восьмичасовое пищевое окно и 16-часовое окно голодания — такой стиль питания активизирует процесс переработки старых или повреждённых клеток организма.
Тренировки
Доктор Синклер рекомендует заниматься спортом не менее 30 минут в день, хотя бы в среднем темпе. Даже если нет возможности выделить на это сразу все полчаса, короткие интервальные тренировки всё равно положительно скажутся на вашем здоровье.
Фото: istockphoto.com
Рекомендации для организации активности:
- чередуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и другие программы;
- включайте бег и ходьбу;
- стремитесь увеличить частоту сердечных сокращений и дыхания во время тренировки.
Насколько эффективны рекомендации Синклера?
Такие перестроения рациона невозможно совершать самостоятельно, они требуют консультации врача. Интервальное голодание, предлагаемое генетиком, и отказ от животных белков, сладкого и мучного — не новые тренды в диетологии.
Исключение каких-либо групп продуктов должно сопровождаться поиском альтернативы, которая будет восполнять потребность организма в полезных веществах.
Фото: istockphoto.com
Надо понимать, что предложенная система — не забег на короткую дистанцию. Чтобы достичь конечной цели по сохранению здоровья на долгие годы, рекомендациям нужно следовать строго и внимательно. Важно не лениться посвящать часть своего времени на выстраивание новых пищевых и поведенческих привычек, требующих сил и дисциплины.
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