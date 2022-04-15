Бег или быстрая ходьба — что лучше для здоровья и похудения?

В каких случаях бег нужно заменять на ходьбу? Помогает ли ходьба похудеть?



Отвечает тренер по бегу.

Когда мы задумываемся о потере веса, первое, что приходит на ум – это беговые тренировки. Они действительно позволяют сжечь достаточно много калорий, и даже 30 минут пробежки можно расценивать как полноценную тренировку. Но что, если вам бегать нельзя? Тогда на помощь может прийти быстрая ходьба. Разбираемся, в чём принципиальные отличия бега от ходьбы и может ли она помочь в снижении веса.

Александр Элконин ультрамарафонец, основатель и тренер бегового клуба ERA Ходьба – самый безопасный вид физической активности.

Что лучше для здоровья: бег или быстрая ходьба?

Помимо жиросжигающего эффекта, бег может оказывать и негативное влияние. В первую очередь это ударная нагрузка на суставы. Поэтому людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата пробежки будут нежелательными. А вот гулять им можно и даже нужно.

Александр: При ходьбе существенно меньше пиковая нагрузка, приходящаяся на суставы. У бегущего человека во время приземления и амортизации коленные суставы подвергаются воздействию силы, в восемь раз превышающей вес тела. Это в три раза больше, чем при ходьбе.

Фото: istockphoto.com

Людям с очень большим избыточным весом бег тоже противопоказан. Им тяжелее переносить высокую физическую нагрузку. А бег – очень энергозатратное упражнение. Так тренироваться не стоит, пока вес не нормализуется. В этом случае пробежку также можно заменить на прогулку пешком.

Александр: Ходьба развивает мышцы и укрепляет кости, связки и сухожилия. При этом она не требует много усилий, которые могут стать причиной болезней и травм. Быстрая ходьба рекомендуется как первый этап программы физической тренировки для людей, которым противопоказаны сильные физические нагрузки. Позже ходьбу можно дополнить и другими видами занятий.

Фото: istockphoto.com

Что лучше для похудения: бег или быстрая ходьба?

Если вы хотите похудеть, ходьба может стать отличным помощником в этом нелёгком деле. Но в сжигании калорий есть нюансы: это то, сколько вы весите, с какой скоростью передвигаетесь и по какой поверхности идёте.

Александр: Чем больше масса тела и скорость движения, тем больше калорий сожжётся за минуту. Ещё больше калорий потеряется, если двигаться в гору, по рыхлому или неровному покрытию. За час ходьбы по ровной асфальтовой дороге человек весом 80 кг может сжечь, в зависимости от скорости, от 250 до 400 калорий. Если этот же человек будет идти в гору, за час он сможет потерять 680 калорий.

Фото: istockphoto.com

Стоит ли чередовать бег и ходьбу?

Однозначно да. Такой метод применяют, например, начинающие бегуны, когда долгий и непрерывный бег становится утомительным.

Александр: Также он помогает в период восстановления после травм и болезней: позволяет постепенно наращивать интенсивность занятий с минимальным риском. Ходьба является почти универсальным видом физической активности. Её можно использовать как основное упражнение в программах тренировки для похудения, при реабилитации или ограничениях по интенсивности работы. А ещё это отличный отдых после тяжёлых физических нагрузок.

Фото: istockphoto.com

Лучшее, что мы можем сделать для своего здоровья — регулярно заниматься спортом, независимо от возраста, физических возможностей, пола, телосложения и социального статуса. Тренировки улучшают работу мозга, контролируют массу тела, снижают частоту болезней и делают жизнь ярче.