Что на самом деле мешает нашим футболистам выигрывать? Мнения экспертов

Не так давно на эту тему высказался бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин. Мы решили копнуть глубже.

Фрагментарная мотивация — такую причину озвучил в своём резонансном заявлении Алексей Смертин, пытаясь объяснить психологию игроков и ответить на вопросы о низких показателях команды. Что же он имел ввиду? Если коротко, то, по мнению Смертина, российские игроки способны выдавать высокие результаты лишь на коротких дистанциях. Игровое время в футболе — слишком продолжительное и мотивации тренера, заряжающего на успех, на этот срок не хватает. Так ли это на самом деле предлагаем разобраться в теме вместе со спортивными психологами и врачом.

Ментальные особенности российских игроков

На качество игры и высокие результаты сборной влияют ментальные особенности и конфликт поколений — считает спортивный психолог футбольного клуба ЦСКА Евгений Фомин. Он указывает на то, что в России сохранились старые авторитарные установки, которые не дают игрокам раскрыться. Часто футболисты боятся совершить ошибку, не идут на риск. Отсюда весьма средние показатели в играх.

Евгений Фомин кандидат медицинских наук, спортивный психолог ФК ЦСКА «В высказывании бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина есть рациональное зерно. Действительно, мотивация на короткие промежутки времени может работать лучше и сильнее. Сложно сохранить одинаковую заряженность игроков на победу в периодах нахождения на поле по пять-семь минут в хоккее или же по 45 минут в футболе.



Но если взять примеры из других видов спорта, например, из биатлона, где страна показывает высокие результаты, несмотря на продолжительность дистанции, то возникает ряд вопросов. И, возможно, время нахождения на поле не так сильно сказывается на мотивации. Я бы выделил другие факторы, влияющие на результативность российских спортсменов».



Одним из таких я бы назвал высокую популярность футбола на мировой арене. В него играют более чем в 200 странах. Соответственно, повышается конкуренция и поднимается планка показателей игроков. Футболисты также постоянно находятся под пристальным вниманием СМИ, болельщиков. Общественность в буквальном смысле следит за каждым шагом игроков. Подобный груз ответственности сильно давит на спортсменов. Они боятся совершить ошибку и попасть в неловкую ситуацию. А спорт, как и любая другая область жизни, в современных реалиях требует прорывов и нестандартных решений.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футболисту, находящемуся под постоянным прессингом, сложно пойти на риск, построить нестандартные игровые комбинации, так как внутри засел страх поражения. Футболистам российской сборной легче играть по привычным схемам, нежели проявлять себя вопреки сложившейся системе. Однако подобные установки дают стабильность в результатах, но не дают ярких взлётов.

За жизнью футболистов из других стран также активно наблюдают папарацци и болельщики, они тоже находятся в рамках жёсткой конкуренции, но результаты некоторых команд намного выше. Почему? Возникают вполне резонные вопросы. Здесь стоит углубиться в психологию и ментальные установки.

Менталитет разных народов устроен по-разному. Это неоспоримо. Однако всё в большем количестве стран приходят к выводу, что игрокам стоит давать больше свободы и не стоит давить на них за промахи. Толерантное и доверительное отношение помогает футболистам проявлять креативный подход и идти на риск, не боясь потерять всё. Такая схема даёт возможность быть более расслабленными на поле и получать меньше травм. В итоге возрастает мотивированность и желание проявлять себя.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В России же на сегодняшний день сложилась ситуация, когда тренеры старой формации не могут полноценно коммуницировать с молодыми игроками. Не всегда они готовы прочувствовать, в какой момент нужно успокоить, поддержать, а когда подтолкнуть и настоять. Образовался своего рода конфликт поколений. Жёсткая авторитарная методика, характерная для советского периода, устарела и не действует как основной мотиватор для побед. Молодым игрокам хочется общаться с тренером на равных и быть услышанными.

Как мне кажется, повлиять на ситуацию и разрешить конфликты может штатный психолог. Специалист способен сгладить острые углы, дать рекомендации по мотивации и внутреннему состоянию игроков, наладить коммуникацию в команде. Но большинство тренеров российских клубов считают, что в этом нет необходимости, что они сами способны создать благоприятный климат в команде.

В каждом европейском клубе есть психологи, у нас – это большая редкость, даже в топовых клубах. Очень бы хотелось, чтобы тренд на проработку своих проблем дошёл и до нас.

Поддержка болельщиков

На результативность сборной России в первую очередь влияет поддержка болельщиков. В этом уверен спортивный психолог Феликс Шифрин. Именно вера в победу большинства сможет зарядить и вывести сборную на первые места. Тогда и с мотивацией всё будет в порядке.

Феликс Шифрин спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте «В отношении влияния фрагментарной мотивации с Алексеем Смертиным можно согласиться. Однако я бы не стал выделять её в качестве главной причины. Давайте разбираться последовательно».



Если представить себе оптимальную мотивацию как проявление уверенности, концентрации и самообладания на поле, то дистанции футбольного матча действительно слишком много. За это время позитивные тренерские установки, данные до игры, размываются из-за негативных ментальных шаблонов и неверия в свои способности. Это, разумеется, приводит к потере фокуса и самоконтроля.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако это лишь верхушка айсберга. Фрагментарная мотивация — скорее следствие другой важной причины. Речь про отсутствие веры болельщиков в команду. Именно критика, идущая со своей же стороны, оказывает моральное давление, которое сложно превозмочь в ходе продолжительного матча.

Отвечая на вопрос о причинах неудач российских футболистов в контексте спортивной психологии, стоит упомянуть об образе «Я», представлении индивида о себе самом. И он находится не на высоких позициях, к сожалению. Этот феномен оказывает значительное влияние на выступления спортсменов и команды в целом.

Если мы берём наших хоккеистов, то они куда более уверены в себе, так как знают, что сильны на мировой арене. Это является позитивным мотивирующим фактором и помогает поддерживать высокий уровень игры. Уверенность каждого игрока, ощущение, что «он в порядке», помогает хоккеисту лучше справляться с давлением и стрессом во время игр.

В футболе же у нас сформировалась другая ментальность. В головах засел образ страны, которая уступает другим командам. Это негативно влияет на мотивацию и уверенность игроков. Негативный образ «Я» часто ведёт к потере самоконтроля и страху неудачи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Такая ментальность — это ещё и психологический эффект массовой культуры. Те ментальные шаблоны и ожидания, которые создаёт общество, влияют на спортсменов. Если среда воспринимает определённый вид спорта как «сильную», или «слабую» сторону страны, это будет влиять на внутреннюю мотивацию игроков.

Как сложился данный образ «Я»? Почему исторически в хоккее мы сильны, а в футболе — нет? Свою роль сыграли исторические и культурные традиции, а также климатические особенности. Также нужно отметить, что футбол имеет более длительную историю, чем хоккей, а потому конкуренция среди стран здесь намного выше. Положительного результата добиться сложнее.

Хоккей в России имеет богатые историю и традиции. Этот вид спорта пользуется большой популярностью в стране. Мы являемся одной из ведущих хоккейных держав, что отражается в успешных выступлениях сборной и, как следствие, влияет на тот самый коллективный образ «Я».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В футболе у нас был шанс изменить самовосприятие. Например, после Евро-2008 вплоть до матча в Мариборе осенью 2009-го Россия вполне воспринимала себя как топ-сборная. Наши успехи во многом связаны с тем, что однажды получалось добиться большой победы, которую затем удалось ещё и подтвердить. Именно так и формируется психология победителя.

Позитивное и уверенное самосознание всегда будет драйвером успеха, в то время как негативное восприятие скорее станет барьером для достижения выдающихся результатов. Это и есть водораздел между психологией победителя и психологией проигравшего.

Отсутствие качественных спортшкол

Тем временем спортивный врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов считает, что причинами невысоких результатов команды на мировой арене являются не проблемы с мотивацией и ментальная разница поколений, а отсутствие большого количества детских школ. Он уверен, что стране не хватает качественной подготовки будущих футболистов. Появление достаточного количества молодых вовлечённых тренеров с высокой зарплатой изменит ситуацию и выведет сборную на новый уровень.

Михаил Вартапетов врач национальной команды России по футболу, член медицинского комитета РФС «Фрагментарная мотивация — это термин, который нельзя встретить в серьёзной научной литературе по психологии спорта. Однако суть его можно расшифровать так — «хочу играю, хочу — нет, хочу тренируюсь, хочу — нет».



На самом деле, новое поколение российских футболистов всё реже и реже страдает таким синдромом. Однако специалисты отмечают снижение уровня мастерства наших игроков, и с этим не поспоришь. На мой взгляд, корни этой проблемы глубже. Речь не просто про отсутствие мотивации».



«По моим наблюдениям, низкая мотивация у молодых игроков в некоторых случаях отмечается после подписания первого хорошего контракта. У людей начинает кружиться голова от цифр зарплаты, которая внезапно сваливается на их головы и влияет на неокрепшую психику.

Во всех остальных случаях причины снижения уровня нашего футбола надо искать в детско-юношеском футболе. Именно там требуются серьёзные реформы, именно там катастрофически не хватает квалифицированных тренеров и селекционеров-скаутов с достойной зарплатой. И результаты их работы должны оцениваться не по занятым призовым местам в различных детских турнирах, а по количеству воспитанников, которые заиграли на высоком профессиональном уровне. Футбол остаётся самым популярным видом спорта в нашей стране, но качественные академии можно пересчитать по пальцам".