Смертин объяснил, почему Россия плохо играет в футбол и хорошо — в хоккей

Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин объяснил, почему Россия исторически демонстрирует хорошие результаты в хоккее и плохие — в футболе. По его мнению, российские спортсмены способны действовать с высокой мотивацией только короткие отрезки матчей.
«В чём сложность футбола, по моему мнению. У нас (россиян) так называемая фрагментарная мотивация. Мы очень хорошо играем в пляжный футбол и хоккей за счёт того, что там часто происходят смены. Почему мы в хоккей хорошо играем, а в футбол — плохо? Правда в том, что в хоккей играют шесть-семь стран, а в футбол — 200. Мы раньше друг друга в детстве называли Гондурасом. Так и эта страна уже научилась хорошо играть в футбол. В футбол играют все.
В хоккее просто выскакивают на лёд на секунды, мы это обсуждали… Был такой хоккеист Алексей Жамнов или Валерий Каменский, они выскакивали на лёд и играли 53 секунды. То есть русский человек не может 45 минут гонять по полю? Нет, в этом и вся большая проблема», — приводит слова Смертина Legalbet.
- 24 августа 2023
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