Разбираемся в теории, которая помогает проанализировать и наладить все сферы жизни.

Закон Парето: как научиться делать лишь то, что приносит реальные результаты?

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог «Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди достигают больших успехов в своей деятельности, а другие тратят много времени и сил, но получают мало результата? По какой причине одни задачи кажутся лёгкими и приятными, а другие — тяжёлыми и скучными? Почему некоторые вещи мы используем постоянно, а какие-то лежат без дела? На эти вопросы помогает ответить закон Парето. Также известен, как правило 80/20».

Что такое закон Парето?

Закон Парето – это эмпирическое правило, которое говорит о том, что во многих ситуациях 20% усилий дают 80% результата. Остальные 80% усилий – лишь 20% результата.

Этот принцип был назван в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето. Он в конце XIX века обнаружил, что 20% населения Италии владеют 80% земли. Позже выяснилось, что такое соотношение прослеживается и в других областях. Речь о бизнесе, психологии, политике и т. д.

Данный закон полезен для анализа эффективности деятельности и оптимизации ресурсов. С его помощью можно выделить наиболее важные и приоритетные задачи, которые приносят бóльшую часть результата, а также отказаться от ненужных или малопродуктивных действий, занимающих много времени и энергии. Таким образом, повышаются продуктивность, качество работы и удовлетворённость от достигнутого.

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Почему именно 80 на 20?

Приводимые в законе цифры нельзя считать безусловно точными. Это скорее просто мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам Парето, выявившего конкретную структуру распределения доходов среди итальянских домохозяйств. Ей и было свойственно сосредоточение 80% доходов у 20% семей.

Однако в разных ситуациях соотношение может быть иным. Например, 10/90, 30/70 или 40/60. Главное – не конкретные цифры, а сам факт существенного различия между причинами и следствиями.

Кто придумал эту теорию?

Как универсальный принцип закон Парето был предложен американским инженером и консультантом по качеству Джозефом Джураном, который в своей публикации сослался на частную закономерность, выявленную Вильфредо Парето.

Идею этого принципа Джуран изложил в первом издании своего справочника по качеству в 1951 году. Впоследствии в статье «Mea culpa» (итал. «Моя вина») он рассказал, как пришёл к этой идее. Объяснил, почему возникло название «принцип Парето», хотя сам Парето подобного не предлагал.

Польза закона Парето

Данный принцип помогает в разных сферах жизни: работе, учёбе, личных отношениях, здоровье, хобби и т. д. С его помощью можно сделать следующие вещи.

Определять свои цели и приоритеты в развитии карьеры и выборе специальности в учёбе. Понять, что для вас действительно важно и ценно, на что вы хотите потратить своё время и энергию. Поставить цели и измеримые показатели достижения.

Анализировать свою деятельность. Какие задачи вы выполняете? Как они соотносятся с вашими целями и приоритетами? Какие задачи приносят вам больше пользы и удовольствия? Вы сможете понять какие вопросы отнимают у вас много времени и сил. Но при этом дают мало результата, чтобы убрать их из своего рабочего или учебного процесса.

Оптимизировать свои ресурсы. Какой потенциал у вас есть? Это могут быть деньги, время, знания, навыки, оборудование, люди и т. д. Как вы используете свои ресурсы? Какие из них дают больше эффекта? Какие резервы вы можете сэкономить или освободить? Всё это можно увидеть, чтобы сфокусироваться на наиболее доходном использовании энергии.

Улучшать свою эффективность. Как можно повысить качество своей работы или учёбы? Как сделать свою деятельность более интересной и мотивирующей? Как избежать или минимизировать ошибки, проблемы и риски?

Увеличивать своё удовлетворение. Как вы чувствуете себя в процессе и по окончании своей деятельности? Что приносит вам радость и счастье? Что вызывает у вас гордость и самоуважение? Что делает вашу жизнь более полной и смысловой?

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Как использовать и применять в жизни?

Чтобы использовать закон Парето в жизни, вам нужно выполнить несколько шагов. Они выглядят как бизнес-процесс, но необходимы, чтобы принцип работал.

1. Определите свою цель или задачу. Что вы хотите достичь или сделать? Сформулируйте её чётко и конкретно.

2. Составьте список всех действий или факторов, которые необходимы для достижения вашей цели или задачи. Не ограничивайте себя в количестве или качестве. Запишите всё, что приходит вам в голову.

3. Оцените каждое действие или фактор по двум критериям: важность и сложность. Первый – это степень влияния на результат. Второй – это степень затрат времени, энергии, денег и т. д. Вы можете использовать шкалу от 1 до 10 или любую другую систему оценки.

4. Ранжируйте все действия или факторы по убыванию важности.

5. Выделите 20% самых важных и наименее сложных действий или факторов. Это будут те, которые дадут вам 80% результата при минимальных затратах. Сконцентрируйтесь на них и постарайтесь выполнить их как можно лучше и быстрее.

6. Отложите или откажитесь от 80% остальных действий или факторов. Это будут те, которые дадут вам лишь 20% результата при больших затратах. Они не стоят вашего времени и энергии. Не пытайтесь сделать всё идеально или учесть любые детали. Сосредоточьтесь на главном.

7. Оцените свой прогресс и результат. Как вы приблизились к своей цели или задаче? Что вы сделали хорошо? Что можно улучшить? Как вы чувствуете себя после выполнения своих действий? Что вы получили взамен?

Примеры применения закона Парето в жизни

Закон Парето может быть применён к разным сферам жизни. Вот несколько примеров, как вы можете использовать его для своего блага.

Работа и профессиональное развитие

Вы можете определить, какие задачи являются наиболее важными и приоритетными для вашего проекта, карьеры или бизнеса. Также сконцентрироваться на них. Анализ деятельности по закону Парето позволяет определить, какие цели являются ненужными, рутинными или малоэффективными. Для чего? Чтобы делегировать их линейным сотрудникам или автоматизировать их.

Анализ деятельности и корректировка с упором на наиболее значимые задачи повышает производительность, качество работы и доход.

Учёба и академические достижения

Можно понять, какие предметы или темы являются наиболее интересными и полезными для вашего образования или профессии, уделить им больше внимания. Студенты и школьники узнают, какие дисциплины являются скучными или нерелевантными для будущей профессии. Также изучать их минимально необходимым образом.

Это позволит стать более качественным профессионалом за счёт высвобождения времени и внимания, снизив упор на непрофильные предметы.

Личные отношения

Закон позволяет проанализировать, какие люди являются наиболее близкими и дорогими для вас. Как итог – посвящать им больше времени и энергии. Используя этот принцип, можно зафиксировать и наконец-то признать, кто является токсичным, негативным или не заслуживающим вашего доверия.

В результате – ограничить с ними контакты. Одновременно с этим улучшить свои отношения с семьёй, близкими друзьями и правильными партнёрами.

Фото: istockphoto.com

Здоровье

Есть возможность определить, какие привычки или факторы способствуют вашему здоровью и благополучию. Главное – поддерживать их. Вместе с этим узнать, какие пищевые или поведенческие привычки вредят вашему здоровью и благополучию. И начать избавляться от них. Так вы сможете улучшить своё физическое и психическое состояние.

Хобби

Вы можете понять, какие виды деятельности или интересы приносят вам больше удовольствия и смысла. Заниматься ими. Какие сферы или интересы вызывают у вас скуку или раздражение. Отказаться от них. После того как вы оцените ситуацию, появляется возможность откорректировать своё поведение и получать больше радости и удовлетворения от своего досуга.

Всегда ли работает этот принцип?

Закон Парето не является универсальным и далеко не всегда работает. Его следует применять с осторожностью, критично глядя на анализ, учитывая специфику каждой ситуации и возможные ограничения.

Например, принцип не учитывает динамику изменений в окружающей среде, случайные факторы, нематериальные эффекты или сложность систем. Кроме того, он не даёт конкретных рекомендаций по решению проблем или достижению целей. Закон лишь указывает на общие тенденции. Поэтому его нужно использовать как инструмент для анализа, а не как готовый рецепт для действия.

Какие есть плюсы и минусы у закона?

Принцип Парето имеет свои плюсы и минусы. Их нужно учитывать при его применении.

Среди положительных моментов можно выделить следующие:

простота и понятность. Закон Парето легко запомнить и использовать. Он не требует сложных расчётов или формул, помогает визуализировать и структурировать информацию;

универсальность и гибкость. Принцип может быть применён к разным сферам жизни и деятельности. Например, адаптировать к разным условиям и целям. К тому же без труда комбинируется с другими методами и техниками;

эффективность и результативность. Он помогает сосредоточиться на самом важном и приоритетном. Анализируя свою деятельность, люди сами начинают экономить время и ресурсы. Закон лишь инструмент, который помогает повысить качество жизни и удовлетворённость.

Фото: istockphoto.com

Есть и минусы закона Парето:

неточность и приблизительность. Закон не является точным и не обоснован научно. Он основан на эмпирических наблюдениях и обобщениях, поэтому может содержать ошибки и оценочные суждения;

ограниченность и неполнота. Принцип не учитывает все аспекты или факторы, которые могут влиять на ситуацию или результат. Этот анализ не берёт в расчёт изменчивость и сложность окружающей среды. Не даёт решений или ответов на все вопросы;

рискованность и ответственность. Он может привести к нежелательным последствиям и потерям, если будет использован неправильно или бездумно. Субъективность оценки ситуации приводит к пропуску важных деталей или возможностей, поэтому использование этой методики без поддержки модератора или опытного коллеги приводит к конфликтам или недовольству сослуживцев (если речь идёт о рабочих процессах).