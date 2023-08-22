Что такое Дао: 7 законов, соблюдение которых делает человека по-настоящему счастливым

Кира Феклисова нейрокоуч Дао буквально переводится с китайского как «путь». Это высший закон мироустройства, по которому всё движется. Любая материальная вещь проходит свой путь от возникновения до исчезновения. В понимании китайских философов вечное действие или принцип творения обеспечивает единство и двойственность всех вещей.

Дао определяет существование всего от момента возникновения и до исчезновения. Всё подчиняется течению Дао и находится в непрерывном движении: вещи и люди, мысли и идеи, Луна и Солнце. Даже Вселенная имеет начало и когда-нибудь придёт к закономерному концу. И только китайский Дао вечен.

В конфуцианстве понятие Дао обозначает жизненный путь человека. Если он сможет его познать, то обретёт бессмертие. Встать на путь Дао и получить вечную жизнь можно лишь при соблюдении правил, относящихся к духовному и телесному уровням.

Согласно философии Дао, за душу каждого человека ведут борьбу светлые духи и злые демоны. Одни поступки подпитывают добрых духов, другие – злых демонов. Учение Дао предписывает, как именно следует себя вести, чтобы усиливать первых и ослаблять вторых.

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Ключевые идеи этой философии изложены в трактате Лао-цзы «Дао дэ цзин», или «Книге о пути и добродетели». Имя автора можно перевести как «Старый младенец» или «Старый философ». Достоверных данных о его биографии не сохранилось.

Бóльшая часть записей представляет собой скорее мифы, чем реальные исторические факты. Например, рассказывается, что мать Лао-цзы забеременела, съев кусочек горного хрусталя. Сына же она родила спустя много десятилетий, из-за чего он и появился на свет, уже будучи стариком. Отсюда и столь необычное имя.

Из-за противоречивых фактов биографии многие современные исследователи сомневаются, что китайский философ вообще существовал. Есть версия, что «Дао дэ цзин» – коллективный труд нескольких авторов, а Лао-цзы – их общий псевдоним.

Основной смысл учения Дао можно свести к следующему: если, двигаясь к цели, ты затратил недостаточно усилий, то ты находишься на пути к ней. Просто продолжай работать дальше в её направлении. Если ты затратил больше усилий, чем требуется, то достигнешь прямо противоположного результата и «проскочишь» свою цель.

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Лучший метод здесь – поспешать, не торопясь, соблюдать умеренность. Тогда энергия будет расходоваться равномерно и цель достигается.

Даосизм в Китае стал единственной религией, в которой бессмертия человек может достичь уже при жизни. Основное в даосизме – это Дэ, через который Дао проявляется в реальности. Речь про вариант существования материи, представляющий собой перетекание из одной формы в другую через путь Дао.

В рамках данного учения Дао Дэ или добродетель — это внутренняя сила, которая должна присутствовать у человека. Ему важно иметь сильный дух, чтобы продолжать идти вперёд к своей цели, или наоборот — позволять всему происходить самому по себе и наблюдать за этим, поддерживая закон общей гармонии.

Ещё одним важным элементом религии даосизм является У-вэй или недеяние. Это отказ от деятельности, которая может нарушить естественный ход событий.

«Когда человек дойдёт до неделания, то нет того, что бы не было сделано», — говорит Лао-цзы.

Именно через силу У-вэй Дао и проявляется человек. Суть состоит в том, что каждый из нас должен понимать, когда нужно действовать, а когда – нет. Эту идею в даосизме считают уместной даже при выборе стратегии руководства государством.

«Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным», «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует», — пишет легендарный Лао-цзы. Он указывает на то, что идеальный руководитель — это тот, кто олицетворяет власть, вдохновляет народ и предотвращает смуты.

Фото: istockphoto.com

Тут важно понимать, что речь не про полное бездействие. У-вэй — это активность, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао, означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Согласно учению, бессмертия достигает не тот, кто пытается добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации и погружения во внутренний мир стремится вслушаться в самого себя и таким образом постичь ритм мироздания.

Учение даосизма — это возвращение к себе и своим корням через медитацию и принятие. Что же нам откроется на такой глубине? Разбираем законы мироздания, которые помогут встать на путь и увидеть главное.

7 законов и принципов мироздания, чтобы обрести Дао

1. Закон двойственности

Жизнь состоит из противоположностей. В ней присутствуют рождение и смерть, любовь и ненависть, дружба и соперничество, встреча и расставание, радость и страдание. Иногда для того, чтобы понять что-то, нужно увидеть, узнать противоположность этого. Человек тоже противоречив. С одной стороны, в его жизни может быть стремление к стабильности, а с другой — желание что-то менять и постоянно двигаться вперёд из-за ощущения неудовлетворённости.

В мире дуальностей мы стремимся обрести утраченное единство с самим собой и самой жизнью.

Противоположности создают равновесие, а переход от одной крайности в другую выстраивают многообразие жизни. Одна крайность не может существовать без другой. Для того чтобы был свет, нужна темнота.

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2. Закон зеркала

Другой человек – это наше зеркало. Он помогает нам увидеть в себе то, во что сами мы не хотим вглядываться.

Для того, кто не видит зло, не существует зла. Для того, кто не видит добра, не существует добра. То, что человек не хочет слышать, есть то, что ему важнее всего услышать на данном жизненном этапе. Если исправить в себе то, что раздражает в другом, судьба не будет больше посылать такое зеркало.

Человек, который избегает всего, что ему неприятно, лишает себя шанса изменить жизнь, упускает возможности для внутреннего роста.

3. Закон управления мыслями

В процессе общения с другими людьми мы склонны перенимать их настроение через «эмоциональное заражение». При этом в нашей психике одно переживание тянется за другим. Чему мы отдаём больше энергии, то и будет преобладать в нашей жизни.

Мысль, которая крутится в вашей голове, действует как магнит, притягивая себе подобные. Поэтому с одной беспокоящей идеей справиться легче, чем с роем навязчивых. Человеку сложно остановить поток своих негативных и непродуктивных мыслей, так как у него вырабатывается привычка думать определённым образом, переживать, волноваться, страдать или мечтать. Так он уходит от активного решения проблем.

Фото: istockphoto.com

4. Закон принятия и нейтральности

Сами по себе события ни плохи, ни хороши. Они нейтральны. Хорошими или плохим их делают наше восприятие и эмоциональная оценка. Жизнь ценна и прекрасна сама по себе. Нужно принимать её, радоваться и ценить всё, что нам даётся. Согласно учению Дао, важно довериться жизни, силе разума и велению сердца. Всё произойдёт так, как должно, даже если вы видели перспективы совершенно иначе.

5. Закон выбора

Наша жизнь состоит из выборов. Мы постоянно их делаем. Если человек решает не выбирать, отдавая эту опцию кому-то другому, это тоже выбор.

Мир полон возможностей и потерь. Принимая что-то одно, мы отказываемся от чего-то другого. Заходя в одну дверь, мы автоматически не попадаем в другую, так как не можем быть в двух местах одновременно. Каждый должен сам решить, что для него важнее.

6. Закон ошибочного пути

Если вы не планируете свой путь, не ставите цели, то можете оказаться где угодно или абсолютно нигде. Вы можете достичь всего или ничего. Чем дальше вы идёте по ошибочному пути, тем труднее будет вернуться на свой и найти себя.

7. Закон просьбы

Если ничего не просить, то ничего не получишь. Когда мы требуем что-то неопределённое и несформулированное, то и получаем что-то непонятное. Наша просьба притягивает и создаёт соответствующую реальность.

10 мудрых цитат легендарного Лао-цзы

Чтобы понять суть Дао, нужно прочесть «Дао дэ цзин». Если пока вы к этому не готовы, можно ограничиться избранными цитатами его создателя. Да, как мы уже говорили, учёные сомневаются в историчности личности Лао-цзы. Но, по сути, какая разница, кто именно это сказал… Важна суть. Эти слова могут стать для вас судьбоносными.

Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное.

Кто одинаково принимает и конец, и начало, освобождается от неуспеха в делах.

Умеющий управлять другими силён, но умеющий владеть собой ещё сильнее.

Статуя Лао-цзы Фото: istockphoto.com

То, что сжимается, — расширяется; то, что ослабевает, — усиливается; то, что уничтожается, — восстанавливается.

Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твёрдый предмет.

Великий человек держится существенного и оставляет ничтожное. Он все делает по правде, но никогда не будет опираться на законы.

Гора Яцзи, святая земля даосизма в Северном Китае Фото: istockphoto.com

Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает.

Лучший запор — тот, что не имеет замка, и его невозможно взломать. Лучшие узы — те, что не удерживаются ничем, и их нельзя разрубить.

Когда я освобождаюсь от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем я могу быть.

Путь в тысячу ли начинается с первого шага.