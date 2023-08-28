Если даже после выходных нет сил: 12 способов вернуть жизненную энергию

Кира Феклисова нейрокоуч Спад энергии случается у каждого. В такие дни у нас нет сил ни на что. Настроение на нуле, нам сложно справиться с простой задачей. Постоянно клонит в сон и кажется, что желаний нет вообще. Трудно даже просто вставать с дивана… Из-за чего так происходит и как восполнить запасы энергии?

Почему она уходит и как её вернуть?

1. Хронический стресс

Стрессовые события в мире приводят к синдрому хронической усталости. Мы устаём переживать, и у нас заканчиваются силы. Если к этому добавить профессиональный стресс (например, у медицинских работников), то, помимо общей усталости, будет ещё и снижение эмпатии.

Как себе помочь?

Подойдут любые методы релаксации, включая дыхательные упражнения и практики на расслабление мышц. Также стоит обратиться к психологу. Нужно работать с тревожностью, обидами, повышенной мнительностью и гиперчувствительностью.

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2. Нарушение сна

Плохой сон усугубляет чувство нервозности и усталости. Последняя, в свою очередь, усиливает проявления воспалительных заболеваний. На самом деле, продолжительность ночного отдыха имеет значение. Как короткий, так и слишком длинный сон одинаково вредны.

Как себе помочь?

Регулировать свои отходы ко сну и просыпание в соответствии с циркадными ритмами. Ложиться в постель до 22:00, а просыпаться в 6–7 утра. Избегать интенсивной физической активности в вечернее время. Спать в хорошо проветриваемом помещении и исключить все источники света и звука, включая голубое свечение экрана. Можно воспользоваться маской для глаз, берушами и шторами блэкаут.

3. Недостаточная физическая активность

Малоподвижность, лежание на диване — это вовсе не экономия и накопление энергии, как может показаться на первый взгляд, а условие для развития хронической усталости. Активное движение пробуждает весь метаболизм организма, который, в свою очередь, питает вас энергией. Поэтому спорт снижает утомляемость, а не повышает её.

Как себе помочь?

Совет прост — больше двигайтесь! Даже если вы чувствуете себя вялыми и тяжёлыми, прогуляйтесь и подышите. Вы ощутите приток сил. А ещё для энергии в теле важна регулярность. Многие люди считают, что достаточно заниматься спортом два раза в неделю. Остальное время они проводят в полулежачем состоянии. Для тела важно, чтобы вы были энергичным и подвижным всегда – в спортзале и в обычной жизни.

Фото: istockphoto.com

4. Обезвоживание

Мы не замечаем, какое количество воды пьём. А в это время даже лёгкий недостаток воды приводит к вялости и слабости. Сразу же снижается не только уровень энергии, но и умственная работоспособность. Это один из первых признаков того, что вы обезвожены.

Как себе помочь?

Пить воду. Уделять этому особое внимание. Утром можно пить воду с лимоном. Иногда этого достаточно. Вот увидите — кофе или чая с печеньем уже не захочется.

5. Нехватка солнца

Солнце – не самый частый гость осенью и зимой в российских широтах. При этом многие исследователи связывают усталость, вялость и лень именно с дефицитом витамина Д.

Как себе помочь?

Ловить каждый момент тёплых солнечных дней, гулять, а также ввести в свой рацион жирную рыбу, печень, яичные желтки и молочные продукты. При низком уровне витамина Д имеет смысл принимать его в виде препаратов.

Фото: istockphoto.com

6. Перегруз кофеином

Чрезмерное употребление кофе, чая и энергетиков приводит к хронической усталости. Причина проста — вы искусственно активируете запуск энергии в теле. Потом идёт откат или обратный процесс. Вам кажется, что надо ещё. Вы снова пьёте тонизирующий напиток. Таким образом, процесс подъёма и спада в течение дня становится бесконечным. Сил в итоге остаётся всё меньше и меньше.

Как себе помочь?

Заменить кофе на прогулку или лёгкую физическую нагрузку. Кстати, ваша любимая песня вместе с импровизированным танцем бодрит не хуже кофе. К тому же эффект будет более продолжительный и без откатов.

Как восполнить энергию — общие советы

1. Займитесь йогой

Во всем мире йогу активно включают в терапевтический курс после тяжёлых заболеваний. Она восстанавливает поток энергии, так регулирование происходит на уровне тела и на уровне психоэмоционального состояния.

2. Сходите на массаж

Массаж снимает локализованную мышечную зажатость и спазмы, а также помогает избавиться от хронической усталости и запустить энергию. Его любит не только тело, но и уставший от переизбытка информации мозг, которому важно отдыхать.

3. Отрегулируйте рацион

Резкое ограничение суточной калорийности вызывает слабость, головокружение, туман в голове. Дефицит питательных веществ может привести к замедлению работы щитовидной железы и лишить вас жизненной энергии. Плохо и обратное — когда в рационе слишком много тяжёлой пищи. Чрезмерное употребление сладких и жирных продуктов, а также слишком плотный обед и ужин приводят к ленивому состоянию и общей инертности.

Лучше разделить свой рацион на пять приёмов пищи, состоящих из небольших порций. Процесс переваривания будет идти быстрее и легче. Энергии в теле станет больше.

Фото: istockphoto.com

4. Давайте отдых глазам

Бóльшую часть времени многие из нас проводят перед экраном компьютера или мобильного. Таким образом, 90% информации мы получаем через органы зрения. Если давать глазам отдых, то и нервная система тоже отдохнёт.

Желательно делать перерывы каждый час. Тогда организм успеет восполнить запас энергии. На самом деле, достаточно отвести взгляд от экрана и посмотреть в окно, закрыть глаза и послушать приятную музыку.

5. Медитируйте

Обычные дела, с которыми люди сталкиваются в течение дня, незаметно вызывают стресс и потерю жизненной энергии. Например, когда мы начинаем утро не с хороших мыслей и гимнастики, а с социальных сетей, которые будоражат нашу психику (ведь там может быть что угодно).

Важно создавать позитивную настройку на день и приучать мозг к спокойному выполнению одной задачи без переключения на что-то ещё. В этом помогает практика медитации. Сначала вы будете постоянно отвлекаться, а ваши мысли – где-то блуждать, но со временем у вас начнёт получаться. Главное — убрать подальше мобильный телефон и создать спокойное пространство.

Фото: istockphoto.com

6. Наведите порядок

Беспорядок изматывает, создавая внутренний хаос и суету. Если нам приходится постоянно искать какие-то вещи, мы тратим свою энергию. Избавьтесь от лишнего. Для начала можно навести порядок на своём рабочем столе. Потом постепенно перебрать все вещи и оставить только нужное. Удалить старые файлы и фотографии в компьютере и мобильном – тоже хорошая идея.

Как восполнить женскую энергию?

Женщины по своей природе очень чувствительные, эмпатийные и многозадачные. Так как они являются источником энергии ещё и для своих близких, им особенно важно находиться в ресурсном состоянии.

Чтобы не было «энергетических ям», лучше всего составить список занятий, которые помогут наполниться, практиковать в день по нескольку из них. Это могут быть прогулка в парке, поход в СПА, встреча с подругами, час тишины, танец, прослушивание музыки, общение с единомышленниками, чтение книги, просмотр фильма, вкусная и здоровая пища, вдыхание эфирных масел.

Фото: istockphoto.com

Кстати, эфирные масла и ароматерапия особенно хорошо воздействуют на женское эмоциональное состояние. Отлично работает эфирное масло лаванды – оно снижает утомляемость и расслабляет. А также — жасмина и розы. Они наполняют женской энергией.

Медитация для восполнения энергии

Медитацию восстановления можно проводить в любое время, когда вы ощущаете упадок сил. Для этого создайте себе уединённое и безопасное пространство, примите удобную позу, дышите глубоко и спокойно, позвольте телу расслабиться.

Представьте над собой ясное небо с проплывающими облаками. Скажите себе, что это бескрайнее пространство ваших возможностей. Под собой почувствуйте землю как надёжную, прочную опору. Ощутите, как земля поддерживает вас. Представьте, что ваше тело – это сосуд, который наполняется жизненной силой.

Энергия идёт в виде золотого потока с неба и в виде красного потока из ядра земли. Она равномерно движется по телу, постепенно заполняя те области, которые нуждаются в ней больше всего. Почувствуйте, как из тела уходит напряжение. Оно наполняется чистой энергией, которая циркулирует по всему организму, наполняя вас жизненными силами и радостью.