Тибетская гимнастика в постели: 7 упражнений для лёгкого утра и оздоровления организма

Не только взбодрит, но и насытит энергией на целый день.

Тибет – загадочный край, место силы и одновременно с этим великой древности, недаром его называют «крышей мира». Тибетские монахи – люди, познающие тайное учение, живут в горах отдельно от цивилизованного мира. Про чудеса, которые они сотворяют, написано множество текстов, верить им или нет – решать вам. Но есть одна методика, в чудодейственности которой сомневаться не приходится. Сегодня мы про неё расскажем.

Анастасия Костомаха сертифицированный травник, нутрициолог и биохакер «Основной эффект этой восточной гимнастики заключается в воздействии на основные акупунктурные точки, которые, в свою очередь, связаны со здоровьем желез».

Что такое тибетская гимнастика?

Когда мы думаем об утренней гимнастике, представляем себе классический её вариант, который, как правило, состоит из растяжки и несложных пробуждающих упражнений, помогающих взбодриться. Тибетская же гимнастика имеет мало общего с тем, что мы называем утренней разминкой.

Тибетская гимнастика – это комбинация неторопливых упражнений, направленных на эмоциональный баланс, долгожительство и общее омоложение организма. Если вы думаете, что это как-то связано с буддизмом, проповедующимся на территории Тибета, это не так. К религии данные упражнения не имеют никакого отношения, поэтому выполнять их может любой желающий.

Второе название этого свода упражнений – гормональная или эндокринная гимнастика. Не так давно доказательная медицина согласилась с тем, что гормоны – это дирижёры нашего организма. Данная гимнастика позволяет скорректировать действия этих самых «дирижёров», что повлечёт за собой оздоровление и корректную работу всех отделов организма.

Фото: istockphoto.com

Кому подходит тибетская гимнастика?

В отличие от специфичных упражнений, выполнение которых так или иначе зависит от вашей физической подготовки, в случае с тибетской гимнастикой всё совсем не так. Даже если брать классическую разминку, во время её выполнения можно банально устать. А для тибетской и вставать с кровати не нужно. Чувствуете разницу?

Очень часто трудно заставить себя с утра заниматься спортом, даже на обычную разминку иногда нет сил. Тут на помощь и приходит практика тибетских монахов. Вы лежите в своей мягкой постели и постепенно готовитесь к тому, чтобы встать. То есть это как бы промежуточный этап, а после него можно провести и классическую утреннюю гимнастику, если останется время.

Секрет популярности тибетской гимнастики кроется в лёгкости выполнения упражнений, а также в отсутствии необходимости любого специального оборудования или тренажёров. Вам не понадобятся ваши сила, выносливость и остальные навыки, которые мы обычно используем во время тренировки в тренажёрном зале. Нужно лишь сосредоточиться, погрузиться в свои мысли. Полностью отдайтесь этой утренней разминке, поверьте в её чудодейственность.

Анастасия Костомаха: «Вы можете начинать свой день с тибетской гимнастики, при этом лёжа в постели и заряжаясь энергией на целый день».

Фото: istockphoto.com

Правила, которые нужно соблюдать при выполнении тибетской гимнастики

Эту разминку нужно выполнять сразу же после пробуждения. Ничего не ешьте перед ней, максимум, что вы можете себе позволить – это стакан воды, чтобы разбудить ЖКТ. Также нужно соблюдать порядок выполнения упражнений, они идут одно за другим, и это не просто так.

Не забывайте и про дыхание – один из важнейших аспектов любой тренировки. А в тибетских практиках без него вообще никуда. Во время выполнения упражнений вы должны концентрироваться на том, как вы дышите.

Какие упражнения входят в тибетскую гимнастику?

Все упражнения просты, но не относитесь к ним предосудительно. Согласно учениям тибетских монахов, наш организм – это средоточие центров жизненной энергии, и все они должны работать правильно. А помогает им в этом именно тибетская гимнастика. Она взбадривает наш организм, даёт ему проснуться. Всего надо сделать семь упражнений. Во время их выполнения мы разомнём руки, ноги, живот, уши, глаза и голову.

Растирание ладоней

Техника выполнения

Лёжа в кровати, сомкните перед собой ладони. Можете даже не поднимать голову с подушки.

Начните с усилием растирать ладонь о ладонь, пока они не станут горячими.

Движения должны быть энергичными, но не слишком, можете постепенно увеличивать темп.

Анастасия Костомаха: «Проснуться после данного упражнения будет намного легче из-за активации важных энергетических точек на ладонях».

Фото: istockphoto.com

Палминг

Техника выполнения

Горячие после первого упражнения ладони положите себе на глаза, голову по-прежнему держите на подушке.

На один счёт слегка надавите на глазные яблоки, на второй счёт расслабьтесь.

Сделайте 20–30 повторений.

Заявлено, что это упражнение может улучшать зрение при каждодневном его выполнении. Утверждать на 100% не можем, но одно знаем точно: взбодриться это упражнение поможет каждому.

Фото: istockphoto.com

Сдавливание ушей

Техника выполнения

Ваши руки должны быть тёплыми, поэтому при необходимости повторите первое упражнение.

На одну секунду надавите на уши ладонями с обеих сторон. При этом пальцы должны лежать на затылке.

Затем расслабьте руки.

Если у вас начинают побаливать уши, давите на них с меньшей силой.

Выполните 20–30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Втягивание живота

Техника выполнения

Продолжайте лежать на кровати.

На 2–3 счёта сильно втяните живот. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Затем так же на 2–3 счёта надуйте его.

Зафиксируйте живот в этом положении на пару секунд.

Сделайте 20 повторений.

Анастасия Костомаха: «Данное упражнение сделает живот более плоским за счёт запуска всей системы ЖКТ. Женщинам во время интенсивных менструальных выделений рекомендовано отказаться от выполнения.

Фото: istockphoto.com

Массаж лба

Техника выполнения

Сядьте на кровати. Положите левую ладонь на лоб и накройте её правой.

Надавливая на лоб, выполняйте круговые движения от одного виска к другому и обратно.

Движения должны быть плавными, размеренными.

Дышите ровно.

Выполняйте упражнение на протяжении 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Массаж теменной области

Техника выполнения

Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении.

Разместите правую ладонь на задней части головы, а левой накройте её сверху.

Начните делать плавные движения от одного уха к другому через теменную область.

Следите за дыханием, упражнение выполняйте неторопливо.

Делайте упражнение на протяжении 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Тряска рук и ног

Техника выполнения

Исходное положение: лёжа на горизонтальной поверхности, в нашем случае – на кровати.

Поднимите вверх руки и ноги так, чтобы они были перпендикулярны туловищу.

На протяжении 30 секунд хаотично трясите руками и ногами.

После этого сделайте небольшую паузу секунд на 10–15.

Повторите то же самое ещё раз.

Анастасия Костомаха: «Это упражнение должно простимулировать движение лимфооттока после сна».

Фото: istockphoto.com

В контексте одного дня такая разминка поможет вам бодро встать с кровати уже через пять минут после пробуждения. Обычно на это уходит больше времени, не правда ли? Ну а если вы всё же решитесь выполнять эти упражнения ежедневно, уже через пару недель заметите, как энергии у вас значительно прибавится.