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Тибетская гимнастика в постели: техника выполнения, польза и вред

Тибетская гимнастика в постели: 7 упражнений для лёгкого утра и оздоровления организма
Анастасия Костомаха Виктор Обморнов
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Тибетская гимнастика в постели: 7 упражнений
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Не только взбодрит, но и насытит энергией на целый день.

Тибет – загадочный край, место силы и одновременно с этим великой древности, недаром его называют «крышей мира». Тибетские монахи – люди, познающие тайное учение, живут в горах отдельно от цивилизованного мира. Про чудеса, которые они сотворяют, написано множество текстов, верить им или нет – решать вам. Но есть одна методика, в чудодейственности которой сомневаться не приходится. Сегодня мы про неё расскажем.

<a href="https://www.championat.com/authors/7325/1.html">Анастасия Костомаха</a>
Анастасия Костомаха
сертифицированный травник, нутрициолог и биохакер

«Основной эффект этой восточной гимнастики заключается в воздействии на основные акупунктурные точки, которые, в свою очередь, связаны со здоровьем желез».

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Что такое тибетская гимнастика?

Когда мы думаем об утренней гимнастике, представляем себе классический её вариант, который, как правило, состоит из растяжки и несложных пробуждающих упражнений, помогающих взбодриться. Тибетская же гимнастика имеет мало общего с тем, что мы называем утренней разминкой.

Тибетская гимнастика – это комбинация неторопливых упражнений, направленных на эмоциональный баланс, долгожительство и общее омоложение организма. Если вы думаете, что это как-то связано с буддизмом, проповедующимся на территории Тибета, это не так. К религии данные упражнения не имеют никакого отношения, поэтому выполнять их может любой желающий.

Второе название этого свода упражнений – гормональная или эндокринная гимнастика. Не так давно доказательная медицина согласилась с тем, что гормоны – это дирижёры нашего организма. Данная гимнастика позволяет скорректировать действия этих самых «дирижёров», что повлечёт за собой оздоровление и корректную работу всех отделов организма.

Фото: istockphoto.com

Кому подходит тибетская гимнастика?

В отличие от специфичных упражнений, выполнение которых так или иначе зависит от вашей физической подготовки, в случае с тибетской гимнастикой всё совсем не так. Даже если брать классическую разминку, во время её выполнения можно банально устать. А для тибетской и вставать с кровати не нужно. Чувствуете разницу?

Очень часто трудно заставить себя с утра заниматься спортом, даже на обычную разминку иногда нет сил. Тут на помощь и приходит практика тибетских монахов. Вы лежите в своей мягкой постели и постепенно готовитесь к тому, чтобы встать. То есть это как бы промежуточный этап, а после него можно провести и классическую утреннюю гимнастику, если останется время.

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Секрет популярности тибетской гимнастики кроется в лёгкости выполнения упражнений, а также в отсутствии необходимости любого специального оборудования или тренажёров. Вам не понадобятся ваши сила, выносливость и остальные навыки, которые мы обычно используем во время тренировки в тренажёрном зале. Нужно лишь сосредоточиться, погрузиться в свои мысли. Полностью отдайтесь этой утренней разминке, поверьте в её чудодейственность.

Анастасия Костомаха: «Вы можете начинать свой день с тибетской гимнастики, при этом лёжа в постели и заряжаясь энергией на целый день».

Фото: istockphoto.com

Правила, которые нужно соблюдать при выполнении тибетской гимнастики

Эту разминку нужно выполнять сразу же после пробуждения. Ничего не ешьте перед ней, максимум, что вы можете себе позволить – это стакан воды, чтобы разбудить ЖКТ. Также нужно соблюдать порядок выполнения упражнений, они идут одно за другим, и это не просто так.

Не забывайте и про дыхание – один из важнейших аспектов любой тренировки. А в тибетских практиках без него вообще никуда. Во время выполнения упражнений вы должны концентрироваться на том, как вы дышите.

Какие упражнения входят в тибетскую гимнастику?

Все упражнения просты, но не относитесь к ним предосудительно. Согласно учениям тибетских монахов, наш организм – это средоточие центров жизненной энергии, и все они должны работать правильно. А помогает им в этом именно тибетская гимнастика. Она взбадривает наш организм, даёт ему проснуться. Всего надо сделать семь упражнений. Во время их выполнения мы разомнём руки, ноги, живот, уши, глаза и голову.

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Растирание ладоней

Техника выполнения

  • Лёжа в кровати, сомкните перед собой ладони. Можете даже не поднимать голову с подушки.
  • Начните с усилием растирать ладонь о ладонь, пока они не станут горячими.
  • Движения должны быть энергичными, но не слишком, можете постепенно увеличивать темп.

Анастасия Костомаха: «Проснуться после данного упражнения будет намного легче из-за активации важных энергетических точек на ладонях».

Фото: istockphoto.com

Палминг

Техника выполнения

  • Горячие после первого упражнения ладони положите себе на глаза, голову по-прежнему держите на подушке.
  • На один счёт слегка надавите на глазные яблоки, на второй счёт расслабьтесь.

Сделайте 20–30 повторений.

Заявлено, что это упражнение может улучшать зрение при каждодневном его выполнении. Утверждать на 100% не можем, но одно знаем точно: взбодриться это упражнение поможет каждому.

Фото: istockphoto.com

Сдавливание ушей

Техника выполнения

  • Ваши руки должны быть тёплыми, поэтому при необходимости повторите первое упражнение.
  • На одну секунду надавите на уши ладонями с обеих сторон. При этом пальцы должны лежать на затылке.
  • Затем расслабьте руки.
  • Если у вас начинают побаливать уши, давите на них с меньшей силой.

Выполните 20–30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Втягивание живота

Техника выполнения

  • Продолжайте лежать на кровати.
  • На 2–3 счёта сильно втяните живот. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
  • Затем так же на 2–3 счёта надуйте его.
  • Зафиксируйте живот в этом положении на пару секунд.

Сделайте 20 повторений.

Анастасия Костомаха: «Данное упражнение сделает живот более плоским за счёт запуска всей системы ЖКТ. Женщинам во время интенсивных менструальных выделений рекомендовано отказаться от выполнения.

Фото: istockphoto.com

Массаж лба

Техника выполнения

  • Сядьте на кровати. Положите левую ладонь на лоб и накройте её правой.
  • Надавливая на лоб, выполняйте круговые движения от одного виска к другому и обратно.
  • Движения должны быть плавными, размеренными.
  • Дышите ровно.

Выполняйте упражнение на протяжении 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Массаж теменной области

Техника выполнения

  • Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении.
  • Разместите правую ладонь на задней части головы, а левой накройте её сверху.
  • Начните делать плавные движения от одного уха к другому через теменную область.
  • Следите за дыханием, упражнение выполняйте неторопливо.

Делайте упражнение на протяжении 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Тряска рук и ног

Техника выполнения

  • Исходное положение: лёжа на горизонтальной поверхности, в нашем случае – на кровати.
  • Поднимите вверх руки и ноги так, чтобы они были перпендикулярны туловищу.
  • На протяжении 30 секунд хаотично трясите руками и ногами.
  • После этого сделайте небольшую паузу секунд на 10–15.
  • Повторите то же самое ещё раз.

Анастасия Костомаха: «Это упражнение должно простимулировать движение лимфооттока после сна».

Фото: istockphoto.com

В контексте одного дня такая разминка поможет вам бодро встать с кровати уже через пять минут после пробуждения. Обычно на это уходит больше времени, не правда ли? Ну а если вы всё же решитесь выполнять эти упражнения ежедневно, уже через пару недель заметите, как энергии у вас значительно прибавится.

О пользе тренировок по утрам рассказали тут:
11 важных и полезных упражнений, которые мы часто игнорируем
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11 важных и полезных упражнений, которые мы часто игнорируем
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