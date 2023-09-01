Тибетская гимнастика в постели: 7 упражнений для лёгкого утра и оздоровления организма

Тибет – загадочный край, место силы и одновременно с этим великой древности, недаром его называют «крышей мира». Тибетские монахи – люди, познающие тайное учение, живут в горах отдельно от цивилизованного мира. Про чудеса, которые они сотворяют, написано множество текстов, верить им или нет – решать вам. Но есть одна методика, в чудодейственности которой сомневаться не приходится. Сегодня мы про неё расскажем.
«Основной эффект этой восточной гимнастики заключается в воздействии на основные акупунктурные точки, которые, в свою очередь, связаны со здоровьем желез».
- Что такое тибетская гимнастика?
- Кому подходит тибетская гимнастика?
- Правила, которые нужно соблюдать при выполнении тибетской гимнастики
- Какие упражнения входят в тибетскую гимнастику?
Что такое тибетская гимнастика?
Когда мы думаем об утренней гимнастике, представляем себе классический её вариант, который, как правило, состоит из растяжки и несложных пробуждающих упражнений, помогающих взбодриться. Тибетская же гимнастика имеет мало общего с тем, что мы называем утренней разминкой.
Тибетская гимнастика – это комбинация неторопливых упражнений, направленных на эмоциональный баланс, долгожительство и общее омоложение организма. Если вы думаете, что это как-то связано с буддизмом, проповедующимся на территории Тибета, это не так. К религии данные упражнения не имеют никакого отношения, поэтому выполнять их может любой желающий.
Второе название этого свода упражнений – гормональная или эндокринная гимнастика. Не так давно доказательная медицина согласилась с тем, что гормоны – это дирижёры нашего организма. Данная гимнастика позволяет скорректировать действия этих самых «дирижёров», что повлечёт за собой оздоровление и корректную работу всех отделов организма.
Фото: istockphoto.com
Кому подходит тибетская гимнастика?
В отличие от специфичных упражнений, выполнение которых так или иначе зависит от вашей физической подготовки, в случае с тибетской гимнастикой всё совсем не так. Даже если брать классическую разминку, во время её выполнения можно банально устать. А для тибетской и вставать с кровати не нужно. Чувствуете разницу?
Очень часто трудно заставить себя с утра заниматься спортом, даже на обычную разминку иногда нет сил. Тут на помощь и приходит практика тибетских монахов. Вы лежите в своей мягкой постели и постепенно готовитесь к тому, чтобы встать. То есть это как бы промежуточный этап, а после него можно провести и классическую утреннюю гимнастику, если останется время.
Секрет популярности тибетской гимнастики кроется в лёгкости выполнения упражнений, а также в отсутствии необходимости любого специального оборудования или тренажёров. Вам не понадобятся ваши сила, выносливость и остальные навыки, которые мы обычно используем во время тренировки в тренажёрном зале. Нужно лишь сосредоточиться, погрузиться в свои мысли. Полностью отдайтесь этой утренней разминке, поверьте в её чудодейственность.
Анастасия Костомаха: «Вы можете начинать свой день с тибетской гимнастики, при этом лёжа в постели и заряжаясь энергией на целый день».
Фото: istockphoto.com
Правила, которые нужно соблюдать при выполнении тибетской гимнастики
Эту разминку нужно выполнять сразу же после пробуждения. Ничего не ешьте перед ней, максимум, что вы можете себе позволить – это стакан воды, чтобы разбудить ЖКТ. Также нужно соблюдать порядок выполнения упражнений, они идут одно за другим, и это не просто так.
Не забывайте и про дыхание – один из важнейших аспектов любой тренировки. А в тибетских практиках без него вообще никуда. Во время выполнения упражнений вы должны концентрироваться на том, как вы дышите.
Какие упражнения входят в тибетскую гимнастику?
Все упражнения просты, но не относитесь к ним предосудительно. Согласно учениям тибетских монахов, наш организм – это средоточие центров жизненной энергии, и все они должны работать правильно. А помогает им в этом именно тибетская гимнастика. Она взбадривает наш организм, даёт ему проснуться. Всего надо сделать семь упражнений. Во время их выполнения мы разомнём руки, ноги, живот, уши, глаза и голову.
Растирание ладоней
Техника выполнения
- Лёжа в кровати, сомкните перед собой ладони. Можете даже не поднимать голову с подушки.
- Начните с усилием растирать ладонь о ладонь, пока они не станут горячими.
- Движения должны быть энергичными, но не слишком, можете постепенно увеличивать темп.
Анастасия Костомаха: «Проснуться после данного упражнения будет намного легче из-за активации важных энергетических точек на ладонях».
Фото: istockphoto.com
Палминг
Техника выполнения
- Горячие после первого упражнения ладони положите себе на глаза, голову по-прежнему держите на подушке.
- На один счёт слегка надавите на глазные яблоки, на второй счёт расслабьтесь.
Сделайте 20–30 повторений.
Заявлено, что это упражнение может улучшать зрение при каждодневном его выполнении. Утверждать на 100% не можем, но одно знаем точно: взбодриться это упражнение поможет каждому.
Фото: istockphoto.com
Сдавливание ушей
Техника выполнения
- Ваши руки должны быть тёплыми, поэтому при необходимости повторите первое упражнение.
- На одну секунду надавите на уши ладонями с обеих сторон. При этом пальцы должны лежать на затылке.
- Затем расслабьте руки.
- Если у вас начинают побаливать уши, давите на них с меньшей силой.
Выполните 20–30 повторений.
Фото: istockphoto.com
Втягивание живота
Техника выполнения
- Продолжайте лежать на кровати.
- На 2–3 счёта сильно втяните живот. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.
- Затем так же на 2–3 счёта надуйте его.
- Зафиксируйте живот в этом положении на пару секунд.
Сделайте 20 повторений.
Анастасия Костомаха: «Данное упражнение сделает живот более плоским за счёт запуска всей системы ЖКТ. Женщинам во время интенсивных менструальных выделений рекомендовано отказаться от выполнения.
Фото: istockphoto.com
Массаж лба
Техника выполнения
- Сядьте на кровати. Положите левую ладонь на лоб и накройте её правой.
- Надавливая на лоб, выполняйте круговые движения от одного виска к другому и обратно.
- Движения должны быть плавными, размеренными.
- Дышите ровно.
Выполняйте упражнение на протяжении 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Массаж теменной области
Техника выполнения
- Исходное положение то же, что и в предыдущем упражнении.
- Разместите правую ладонь на задней части головы, а левой накройте её сверху.
- Начните делать плавные движения от одного уха к другому через теменную область.
- Следите за дыханием, упражнение выполняйте неторопливо.
Делайте упражнение на протяжении 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Тряска рук и ног
Техника выполнения
- Исходное положение: лёжа на горизонтальной поверхности, в нашем случае – на кровати.
- Поднимите вверх руки и ноги так, чтобы они были перпендикулярны туловищу.
- На протяжении 30 секунд хаотично трясите руками и ногами.
- После этого сделайте небольшую паузу секунд на 10–15.
- Повторите то же самое ещё раз.
Анастасия Костомаха: «Это упражнение должно простимулировать движение лимфооттока после сна».
Фото: istockphoto.com
В контексте одного дня такая разминка поможет вам бодро встать с кровати уже через пять минут после пробуждения. Обычно на это уходит больше времени, не правда ли? Ну а если вы всё же решитесь выполнять эти упражнения ежедневно, уже через пару недель заметите, как энергии у вас значительно прибавится.
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