Принципы долголетия корейцев: что они едят, как живут и тренируются?

После пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные о странах с самым высоким уровнем продолжительности жизни. Южная Корея вошла в топ-десять государств, где этот индекс находится на верхних показателях. Продолжительность жизни в стране на тот момент составила более 80 лет. Но цифры по гендерной принадлежности отличались. Мужчины, согласно средним цифрам портала WorldHealthRankings, могли прожить до 81 года, а женщины – до 86 лет.

Последние данные ВОЗ и Организации Объединённых Наций за 2023 год снизили Южную Корею в рейтинге. Теперь она занимает лишь 16-е место. К слову сказать, Япония также не возглавляет список, находясь всего на четвёртом месте. Но корейское статистическое управление делает прогнозы, что страна будет наращивать темп и долгожителей в ней будет только прибавляться. Так, к 2030 году Корея имеет хорошие шансы, чтобы стать лидером по продолжительности жизни во всём мире.

Почему же азиатская страна может похвастаться такими показателями? Что особенного едят в Корее и как выстраивают свой режим дня, чтобы гордиться большим количеством долгожителей? Давайте разбираться.

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Долголетию корейцев способствуют многие экономические, социальные, политические факторы, но углубляться в них не будем. Прежде всего стоит обратить внимание на гастрономические традиции, отношение жителей к спорту и тому, как они трепетно заботятся о своём физическом и ментальном здоровье.

Немалую роль играет система здравоохранения, которая выстроена так, что почти каждый имеет максимальную доступность к любым исследованиям и анализам. Каждая составляющая имеет свои особенности.

Что они едят, как живут и мыслят?

Южная Корея не сразу пришла к высоким показателям по продолжительности жизни. Процесс этот долгий и менялся он на протяжении нескольких поколений. Но неукоснительное соблюдение ряда правил значительно повысило качество жизни, а в стране появилось много долгожителей.

1. Свежие продукты

Для корейцев еда — культовая, значимая часть жизни. Они очень трепетно и тщательно составляют рацион дня, учитывая индексы БЖУ и состав блюд. Важно, чтобы продукты были максимально свежие и только что приготовленные. Полежавшая несколько часов, а тем более дней, еда считается некачественной.

Фото: istockphoto.com

В Корее следят за быстрой логистикой продуктов, чтобы на прилавках магазинов и в кафе было как можно больше свежих, недавно приготовленных блюд. В ресторанах можно увидеть аквариумы с живой рыбой и морепродуктами, которых вылавливают непосредственно перед приготовлением.

Также ценится натуральный состав продуктов. Они внимательно читают упаковки продуктов и стараются выяснить, как был выращен тот или иной овощ и фрукт, были ли использованы химические удобрения и другие добавки. Многие производители товаров питания имеют собственные производства, фермы.

2. Морепродукты и рис

Последние исследования показывают, что традиционная корейская диета обладает прекрасным соотношением макро- и микроэлементов для безупречного здоровья. Основные продукты – это овощи, рис, рыба и различные морепродукты. Это не значит, что в рационе у корейцев совсем нет мяса. Но они заменяют его на различные виды красных и белых рыб. Также мясо и молочные продукты часто возмещают соевым белком.

Рис для корейцев — это не только гарнир в нашем понимании, а настоящее полноценное блюдо, которое они могут употреблять в каждый приём пищи. Иногда он заменяет хлеб. А ещё эта крупа отлично оттеняет пряные, острые соусы, применяемые в традиционных корейских блюдах. Согласно данным электронной энциклопедии, рис — это ещё и отрасль национальной экономики. Готовят его различными способами: тушат, жарят, но предпочтение отдают паровому способу обработки и ферментации. Последний — это визитная карточка корейцев.

3. Ферментированные продукты

Помимо рыбной диеты и тщательного контроля за свежестью продуктов, в Южной Корее существует особый способ приготовления блюд — ферментация. Он сравним с квашением капусты в России. Одним из самых известных во всём мире является корейское блюдо — кимчхи. Оно представляет собой приправленные острым соусом, соевой пастой кинжан ферментированные овощи, в первую очередь пекинскую капусту.

Квашеные продукты оказали оказали большое влияние на развитие традиционной корейской кухни и являются основой здоровья. Так как этот процесс приготовления блюд действительно благотворно влияет на работу ЖКТ, пищеварение и помогает снизить вес.

Марина Богданова фитнес-нутрициолог «Ферментация — это процесс брожения, в ходе которого продукты частично распадаются и меняют свою пищевую ценность, обогащаясь микро- и макроэлементами. Они наполняются пребиотиками и пробиотиками, которые восстанавливают баланс полезных бактерий в кишечнике, поэтому ферментацию еще называют «искусственным пищеварением».



Ферментировать можно любые продукты: овощи, фрукты, злаки, мясо, рыбу. Они дольше будут храниться и не потеряют при этом своих свойств, полезных для нашего организма. Квашеные овощи отлично насыщают благодаря большому количеству в них клетчатки и помогают организму быстрее расщеплять жиры.

Что касается детского рациона, то в нем должны обязательно присутствовать кисломолочные продукты и ферментированные овощи и фрукты, поскольку они способствуют здоровому пищеварению, укреплению иммунитета и здоровья в целом.

Фото: istockphoto.com

Ферментированные продукты – неотъемлемая часть корейской кухни, которая популярна и у нас. Они уменьшают подкожные жировые отложения и массу тела, способствуют эффективному лечению диабета, снижают уровень глюкозы в крови и риск развития атеросклероза, обладают противораковым и антимутагенным действием.

Но, несмотря на все полезные свойства ферментированных продуктов, они могут быть противопоказаны определённым категориям людей. Например, овощи, подвергнутые ферментации, вредны при гипертонической болезни, поскольку в них образуется большое количество гистамина и тирамина – веществ, влияющих на частоту сердечных сокращений.

Также в процессе ферментации часто используется соль, переизбыток которой приводит к задержке жидкости и отёкам, что весьма опасно при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы. А уксус не следует употреблять при гастрите, язве или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

4. Спорт

Помимо правильного питания, основой долголетия корейцев является активный образ жизни, который применим ко всем сферам деятельности. Они привыкли всё делать быстро, много работать, отдыхать, не лёжа на диване, а находясь в постоянном движении.

В крупных городах Южной Кореи находится много уличных тренажёров, обустроены велодорожки, туристы часто ходят на дальние расстояния в недельные походы. Работодатели обустраивают офисные фитнес-залы, где сотрудники могут снять напряжение даже в течение дня. Выходные корейцы любят проводить на природе, выезжая за город.

Фото: istockphoto.com

Любовь к активному образу жизни прививается с детства. В каждом учебном заведении есть множество секций спортивной направленности. Но предпочтение отдаётся, конечно, же обучению боевым искусствам: тхэквондо, бокс, ушу. Южные корейцы также занимаются футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, бегом, горными лыжами, фигурным катанием. И вовлечённость в спорт также большая. Почти 90 процентов населения участвуют во всевозможных мероприятиях, эстафетах, марафонах.

Бег — отдельная часть в спортивном образе жизни корейцев. Каждое утро они привыкли начинать с зарядки и активностей на свежем воздухе. Пробежка, так же, как и завтрак, неотъемлемая часть начала дня. Причём занимаются бегом все: на улицах можно увидеть пожилых людей в спортивной форме. Если встаёт выбор доехать до места назначения на такси или пройтись, корейцы выберут второе. Фитнес-браслет — необходимый атрибут, и за его показателями активно наблюдают.

Такой уровень физической активности не оставил шанса корейцам иметь тучные формы тела. Как правило, жители этой страны имеют подтянутую фигуру, которая сохраняется до старости.

5. Отказ от вредных привычек

В стране активно ведётся борьба с опасной зависимостью — курением. Запреты на употребление табака действуют во всех общественных местах, рядом с метро, ресторанами, культурными и образовательными объектами. Даже на улице корейцы будут высказывать осуждающие претензии, если увидят курильщика. Но при этом они не отказывают себе в удовольствии пропустить за ужином бокал хорошего качественного вина. Однако даже в этой маленькой слабости знают меру.

6. Баня

Ещё одна визитная карточка Южной Кореи — парные. Жители Страны утренней свежести обожают посещать бани, сауны и горячие источники. Они уверены, что пар способен повысить иммунитет, вывести так называемые шлаки из организма и зарядить позитивным настроением.

Традиция посещения парных в Корее настолько прочная, что вошла уже в обычную программу встреч с друзьями, коллегами по работе. В бани они ходят всей семьёй, и если вы первый раз попадёте в Корею, то, скорее всего, посетите сауну.

Фото: istockphoto.com

7. Забота о ментальном здоровье

Ещё один ключевой принцип долголетия корейцев — внутреннее спокойствие. Как и любая восточно-азиатская нация, Корея имеет набор представлений и инструментов, которые позволяют работать со своим внутренним миром – мыслями и чувствами. Об этом подробно описано в популярной книге «Будь собой. Книга о ментальном здоровье» писательницы Пак Чинён. Корейский автор рассказывает, что необходимо с подросткового возраста слышать себя и свои желания.

Несмотря на быстрый темп жизни, жители Страны утренней свежести умеют вовремя замедлиться и понять, где и как следует найти источники восполнения внутренних сил.

В Корее любят посещать занятия йоги, растяжки, ходить на сеансы расслабляющего массажа. В стране придерживаются концепции, что давление на определённые точки может улучшить кровообращение и улучшить мозговую деятельность. Для массажа корейцы придумали даже специальные приспособления в виде тонких палочек с утяжелителям на конце.

8. Дисциплина

Корейцам не нужно долго и нудно объяснять, зачем необходимо соблюдать те или иные правила. Особенно это касается принципов, касающихся безопасности здоровья. Вот поэтому корейцы часто носят защитные маски на лице и следят за чистотой рук.

Абсолютной дисциплины они придерживаются и в обучении, спорте, работе. С детства прививаются любовь к труду и необходимость заканчивать начатое. Особое отношение к занятиям в школах, средних и высших учебных заведениях вывело страну на высокий уровень подготовки учащихся. И уже сейчас выпускники могут конкурировать с ведущими вузами мира. Об этом сообщается в исследовании международной организации экономического сотрудничества и развития.

Фото: istockphoto.com

9. Доступность медицины

Одним из самых важных факторов здесь является доступность медицинской помощи. В Южной Корее развит сервис страхования, имеющий бюджет в размере около 5% ВВП. С помощью этой системы частично или полностью компенсируются медицинские расходы, которые имеют предельный лимит в один год. Это очень помогает людям проживать долгие годы в хорошей форме. А согласно рейтингу сербского портала numbeo.com, Южная Корея имеет высокий индекс здравоохранения, заняв второе место. Уступают показатели этой страны лишь Тайваню.

10. Забота о здоровье

В Корее особенно трепетно относятся к первым признакам заболеваний. Люди не ждут до последнего, а обращаются к врачам сразу при первых признаках болей. Регулярное прохождение медицинских осмотров, обследование внутренних органов и сдача анализов — рутина, которой не боятся в Южной Корее. Немало внимания уделяется здесь и состоянию зубов. С детства корейцам показывают, как нужно следить за ротовой полостью. В школе и детских садах даже существуют программы, которые обучают правильно чистить зубы.

Получается, чтобы жить долго, не нужно изобретать велосипед и принимать волшебные пилюли. Как показывает опыт Южной Кореи, достаточно придерживаться системы правильного, сбалансированного питания, вести активный образ жизни, регулярно посещать врача и не пренебрегать медицинскими рекомендациями. А ещё – помнить, что ментальное здоровье не менее важно, чем физическое.