Японская философия ваби-саби: как стать счастливым, вообще не напрягаясь?

Главная идея состоит в том, что в мире нет ничего выверенного по линеечке. Чтобы жить счастливо, нужно принять этот факт.

В деле обретения душевного равновесия нет равных восточным философам и мудрецам. Великие умы, постигнув тонкие смыслы бытия, оставили множество трудов и учений, в которых попытались ответить людям на вопрос: «Где найти настоящее счастье?»

В первую очередь они предлагали обратиться к себе, а потом к окружающей реальности. Для японских философов главным постулатом жизни стало правило воспринимать действительность такой, какая есть, не пытаясь переделать её под себя. А стойкость и смирение были главными добродетелями человека. Подобные принципы заложены и в философии ваби-саби. Давайте разберёмся, что означает термин и как японский стиль жизни нашёл отражение в психологии и дизайне.

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Что такое ваби-саби?

С японского понятие можно перевести как «скромная простота в уединении». Для точного понимания смысла стоит разобрать термин на две составляющие: ваби будет означать скромность, отсутствие яркости и напыщенности, саби — архаичность, подлинность, естественность. То есть японская философия учит ценить красоту в несовершенстве, простоте.

Настроение и атмосферу ваби-саби точно передают природные явления и пейзажи. Например, весенний сад, ночное звёздное небо, лунный свет. Именно окружающее пространство с его мимолётностью для японцев является источником совершенства и истины.

Философия ваби-саби основана на дзен-буддизме и даосизме, которые и подчёркивают важность присутствия в настоящем моменте, отрешённости от желаний и привязанностей, а также гармонии с окружающим миром. Для японцев подобное мировоззрение является основой красоты, эстетики мира. Наблюдаемый объект должен вызывать эмоции, чувства меланхолии и ностальгии.

Фото: istockphoto.com

Центральной темой японской философии ваби-саби является медитация, характеризующая равновесие, сосредоточенность и самообладание. В процессе духовного поиска, который нацелен на постижение истины и духовного просвещения, человек находится в позиции, где повышается уровень осознания.

Ваби-саби также предлагает мысленную практику с внимательным наблюдением и пониманием быта. Важно чётко замечать мысли, эмоции, тело и дух. Человек должен обращаться к себе и окружающим с заботой, милостью, осознанием их чувств.

Добиться истинного понимания смысла ваби-саби, как утверждают сами японцы, возможно только посредством невербального общения, без слов, лишь созерцая окружающее. Вот поэтому принципы этой философии нашли массовое отражения в искусстве, архитектуре и дизайне.

Особенности стиля ваби-саби в интерьере

Видеть красоту в простых вещах призывают философы Страны восходящего солнца. На этой концепции строится устройство жилища, выбора одежды. В интерьерах преобладают спокойные естественные тона, а предметы быта выполнены без лишней вычурности и демонстрации роскоши. Выделим ещё несколько принципов стиля ваби-саби в дизайне.

Незаконченность

Философия «уединённой простоты» предполагает осознание незавершённости, изменчивости, несовершенства мира. Стиль ваби-саби даёт возможность постоянного обновления интерьера и принятия неидеальности проведённого ремонта. Пространство не должно быть наполнено ровными геометрическими предметами. Наоборот, создавая место для жизни, мировоззрение ваби-саби позволяет допускать асимметрию и неровности. Всегда в любой момент можно вносить изменения, например, перекрашивать стены или обновлять текстиль в комнатах.

Минимализм

При этом стиль ваби-саби не допускает анархии и небрежности. Несмотря на принятие неидеальных форм, пространство должно оставаться в чистоте и быть минималистичным. Философия предлагает ощутить хрупкий баланс между удовольствием от обладания вещами и радостью свободы при избавлении от ненужного и нефункционального.

Фото: istockphoto.com

Внимание к деталям

Каждая вещь интерьера, согласно принципам ваби-саби, должна нести в себе смысл и вызывать приятные чувства ностальгии. Таким образом, пространство можно наполнить недорогими, аутентичными, памятными вещами.

В интерьере могут быть старинные скатерти, доставшиеся в наследство от бабушки, детские рисунки на стенах, глиняные чашки ручной работы, из которых приятно пить чай. Детали должны наполнять смыслом пространство для жизни и соответствовать основным ценностям владельца.

Фото: istockphoto.com

Любовь к старине

Особое значение в философии ваби-саби уделяется привязанности к памятным предметам с историей. В интерьере ценятся потёртые, старые вещи, которые имеют налёт времени. Именно в них для японцев скрыта настоящая красота. Стиль ваби-саби предполагает сохранение и реставрацию предметов быта.

В японской культуре даже есть отдельное искусство восстановления повреждённых предметов — кинцуги. Это способ сохранения разбитых вещей, как правило, керамики, предполагающий соединение осколков в единое целое с помощью лака, смешанного из золотого, серебряного или платинового порошка. Японцы считают, что подобная техника делает вещь уникальной и олицетворяет силу человека, который не сдаётся под гнётом времени.

Экологичность

Простота и эстетичность в стиле ваби-саби предполагают отказ от всего ненатурального и пластикового. Поэтому в интерьере ценятся натуральные, органические материалы, которые доставляют приятные тактильные ощущения. Это могут быть льняные бамбуковые шторы на окнах, деревянная или плетёная мебель, хлопковое постельное бельё.

Имитация дерева, камня недопустима в подобных интерьерах. Следует использовать только натуральные составляющие в дизайне. Стиль ваби-саби предполагает замену дорогих пород или материалов на доступные. Естественность предлагается выдерживать и в цветовых решениях пространства. В интерьере ваби-саби в основном преобладают спокойные оттенки белого, светло-розового, бежевого, зелёного, синего.

Уют

Основной задачей стиля ваби-саби является создание комфортной зоны, где человек может максимально расслабиться и отдохнуть. Небрежно заправленная кровать, раскиданные подушки и плед на диване — естественная картинка интерьера этой философии.

Неидеально расставленные предметы словно намекают, что, находясь в этом пространстве, можно быть настоящим, искренним, оставаться собой. Здесь, в подобном помещении, примут тебя в любом состоянии духа и поддержат. А вот идеальный порядок и кристальная чистота, склонность к перфекционизму будет являться чем-то искусственным и отталкивать от искренности.

Фото: istockphoto.com

Принципы ваби-саби в психологии

Согласитесь, что подобные установки этой восточной философии сильно перекликаются с практиками в психотерапии. Обустраивая своё пространство по принципам ваби-саби, можно изменить и взгляды на свою жизнь и мировоззрение.

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог «Ваби-саби — это не только философия, но и психотерапия, которая способна помочь стать счастливее, здоровее и мудрее. Её постулаты схожи с теми, что применяются в психологии, так как они помогают человеку справиться с кризисами, стрессом, депрессией и другими проблемами».



Принятие реальности такой, какая она есть, без сопротивления, отрицания или постоянного ощущения жертвы обстоятельств, даёт возможность видеть новые перспективы и решения. Счастье в простоте означает для человека в глобальном плане отказ от излишеств, вещизма и травматичного сравнения себя с другими.

Это способствует развитию навыка благодарности за то, что имеешь, и то, чего достиг благодаря своим стараниям. Повышается уровень удовлетворённости жизнью. Обращение к идеям неизбежности старения и изменчивости жизни, свойственное философии ваби-саби, напоминает человеку о ценности каждого мгновения, мотивирует его на креативность и творчество.

Добиться состояния принятия действительности не всегда легко, иногда для этого требуются десятилетия. Но существуют различные техники, которые могут помочь в этом процессе.

Медитация

Это практика сосредоточения внимания на дыхании, теле, мыслях и чувствах без оценки или суждения. Медитация помогает успокоить ум, расслабить тело и осознать своё единство с природой.

Принятие

Навык взят из диалектической поведенческой терапии, который заключается в полном признании реальности такой, какая она есть, без попыток её изменить или избежать. Радикальное принятие требует трёх шагов: принять факт свершившегося; принять, что у события есть причина; принять, что жизнь возможна даже с болезненными событиями.

Фото: istockphoto.com

Поворот ума

Это ещё один навык из поведенческой терапии. Он помогает переключать внимание с отрицания на принятие. Каждый раз, когда мы замечаем, что мы не согласны с чем-то, что нас раздражает или огорчает, мы можем переключить свои мысли. Направить их в сторону принятия.

Готовность

Это способность быть открытым для жизни и участвовать в ней активно и гибко. Мы не боимся ничего нового, готовы применить и активизировать все имеющиеся возможности перед прежде незнакомыми вызовами. Готовность также подразумевает признание своих потребностей, эмоций и ценностей.

Увидеть прекрасное в мелочах, в своём возрасте и тех условиях, в которых сейчас находится человек, тоже возможно. Для этого нужно развивать свою внимательность, чувствительность и воображение.

Они помогут замечать детали, являющиеся источниками красоты и радости, ощутить связь с природой, собой и другими людьми. А воображение способствует созданию собственного стиля, выражению своей индивидуальности и нахождению глубинного смысла в жизни.

Фото: istockphoto.com

Однако надо признать, что ваби-саби подходит не для всех, это не универсальное решение. Некоторые люди могут испытывать трудности с принятием своих недостатков, неудач и старения. Существует зависимость от желания стать совершенством, добиться грандиозных успехов или вечной молодости. Такие люди рискуют стать жертвами своих иллюзий, комплексов и зависимостей, потерять контакт с реальностью, собой и другими.

Таким образом, ваби-саби – это не только жизненная философия, но и действенный способ спасения от современных бедствий, вызванных постоянным сравнением своих достижений, своей фигуры, своей жизни с бесконечным потоком информации и фотографий в социальных сетях.

Каждому стоит попробовать ваби-саби и начать принимать себя со своими милыми недостаткам и приятными достижениями, чтобы жить с удовольствием. Философия может привести к радикальным изменениям в поведении, мышлении и ценностях человека.