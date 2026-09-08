Что делать, если защемило седалищный нерв? Пошаговая инструкция от врача

Люди – очень хрупкие существа, кто бы что ни говорил. Знаете почему? Да потому что любой дискомфорт может выбить нас из колеи. В обычной жизни мы привыкли выполнять ежедневно примерно одни и те же действия. И вот когда происходит что-то, что вносит коррективы в привычное для нас существование, для кого-то это может стать просто невыносимым. И мы с ностальгией думаем о тех недалёких временах, когда у нас ничего не болело и ничто не мешало жить. Но пока имеешь что-то – не ценишь. Сегодня мы поговорим о защемлении седалищного нерва и о том, что делать в этой ситуации.

Дарья Черемисова травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» «Ишиас — это сильная боль, вызванная раздражением или сдавлением седалищного нерва по всей его протяжённости».

Что такое седалищный нерв?

Давайте для начала разберёмся, что вообще такое нервная система. Это совокупность всех нервов, передающих сообщения от мозга всем остальным частям тела и наоборот. Связующие звенья, без которых невозможно представить правильно функционирующий организм.

Седалищный нерв — самый длинный и толстый в организме, он проходит через бедро, ягодицу и вниз по всей длине ноги до стопы. Он состоит из пяти частей, ответвляющихся от каждой стороны нижнего отдела позвоночника. Почему же он так важен для нас?

Именно этот нерв отвечает за мышечную функцию ног, а также обеспечивает их чувствительность. А теперь представьте, что у вас это всё отобрали и любое неловкое движение оборачивается для вас болью. Буквально любое. Это могут быть обычная ходьба, приседания, даже во время кашля и чихания седалищный нерв может заболеть. Эту боль можно сравнить с зудом, который постоянно донимает. Но в запущенных случаях она может быть не только раздражающей, но и невыносимой.

Да и вообще симптомов у защемления седалищного нерва множество: это и потеря чувствительности, и нарушение работы сустава, и боль в ягодицах, ногах или пояснице.

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Что такое защемление седалищного нерва?

Разберёмся, что такое защемление нерва в целом. Нерв – это часть нервной системы, он состоит из сплетения пучков нервных волокон и покрыт оболочкой. Мы уже говорили, что основная задача нервов – передача сигналов между головным мозгом, спинным мозгом и остальными частями организма.

Ишиас – это воспалительный процесс, обусловленный сдавлением седалищного нерва и сопровождаемый сильными болевыми ощущениями.

Наиболее частой причиной ишиаса является грыжа (протрузия) поясничного диска, давящая на корешок седалищного нерва