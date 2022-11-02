Всего 2 упражнения помогут избавиться от простреливающей боли в пояснице

Боль в пояснице сковывает свободу движений и мешает не только заниматься спортом, но и просто нормально функционировать в течение дня. Терпеть её, конечно же, нельзя. Есть много способов избавления от неприятных ощущений, один из них — специальные упражнения.

Прежде чем выполнять их, нужно разобраться в том, какие виды боли в пояснице существуют. Есть четыре условные категории:

мышечный спазм;

тугоподвижность позвонков;

отстреливающая боль в ногу;

простреливающая боль в амплитуде движения.

Владимир Демченко спортивный врач, мануальный терапевт Простреливающая боль возникает из-за нарушения правильного движения в фаситарном суставе — это небольшие суставчики, которыми касаются друг друга позвонки. На определённом этапе возникает резкое соскальзывание, то есть бесконтрольное движение и подвывих в этом суставе. Тело чувствует это и резко спазмирует мускулатуру, чтобы этого не случилось.



Чтобы облегчить такую боль, нужно найти движение, при котором не происходит прострел на конкретном углу сгибания поясницы. Если мы подберём такое движение и будем повторять его от 15 до 20 раз несколько раз в день, за 2-3 дня тело поймёт, при каком тонусе мышц пропадает прострел, и начнёт перестраивать движения более правильным образом.

Упражнения, представленные ниже, помогут от простреливающего типа боли, они нацелены на подключения дополнительной мускулатуры к контролю движения.

Наклоны с эспандером

Техника выполнения

Расставьте ноги широко, наступите на один край резинки правой ногой, закиньте резинку на противоположное плечо, проведя за спиной. Держите её двумя руками.

Теперь медленно выполняйте наклоны вперёд. Во время наклона слегка сгибайте колени.

При выполнении прострел должен исчезнуть, если этого не происходит, прекратите упражнение.

Сделайте 15-20 повторений, а затем повторите на другую сторону.

Наклоны с утяжелением

Для выполнения вам понадобится гантель весом 5-7 кг или канистра с водой.

Техника выполнения

Возьмите утяжелитель в одну руку, следите, чтобы линия плеч и позвоночника была выстроена ровно.

Теперь, не сгибая корпуса, выполните медленный наклон вперёд. Если прострел исчезает, сделайте 10-15 наклонов.

Второй вариант выполнения: пройдите с утяжелением 50 шагов в одну сторону и 50 — в другую, сохраняя спину и плечи ровными.

Повторите упражнение, переместив вес в другую руку.

Подробное выполнение упражнений и комментарии Владимира смотрите в видео.

Для заметного результата следует выполнять упражнения регулярно: два-три раза в день пять-семь дней подряд. Они нужны не для укрепления мускулатуры, а для улучшения контроля движения. Избыточно тяжёлый вес ни в коем случае не берите. Если упражнения сопровождаются болью и улучшений не наблюдается, обязательно обратитесь к врачу.