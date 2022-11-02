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Болит поясница — что делать, 2 эффективных упражнения от боли в пояснице

Всего 2 упражнения помогут избавиться от простреливающей боли в пояснице
Владимир Демченко Светлана Ибрагимова
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2 упражнения от простреливающей боли в пояснице
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Вам понадобятся длинная резинка и любое отягощение среднего веса.

Боль в пояснице сковывает свободу движений и мешает не только заниматься спортом, но и просто нормально функционировать в течение дня. Терпеть её, конечно же, нельзя. Есть много способов избавления от неприятных ощущений, один из них — специальные упражнения.

Прежде чем выполнять их, нужно разобраться в том, какие виды боли в пояснице существуют. Есть четыре условные категории:

  • мышечный спазм;
  • тугоподвижность позвонков;
  • отстреливающая боль в ногу;
  • простреливающая боль в амплитуде движения.
<a href="https://www.championat.com/authors/6395/1.html">Владимир Демченко</a>
Владимир Демченко
спортивный врач, мануальный терапевт

Простреливающая боль возникает из-за нарушения правильного движения в фаситарном суставе — это небольшие суставчики, которыми касаются друг друга позвонки. На определённом этапе возникает резкое соскальзывание, то есть бесконтрольное движение и подвывих в этом суставе. Тело чувствует это и резко спазмирует мускулатуру, чтобы этого не случилось.

Чтобы облегчить такую боль, нужно найти движение, при котором не происходит прострел на конкретном углу сгибания поясницы. Если мы подберём такое движение и будем повторять его от 15 до 20 раз несколько раз в день, за 2-3 дня тело поймёт, при каком тонусе мышц пропадает прострел, и начнёт перестраивать движения более правильным образом.

Упражнения, представленные ниже, помогут от простреливающего типа боли, они нацелены на подключения дополнительной мускулатуры к контролю движения.

Наклоны с эспандером

Техника выполнения

  • Расставьте ноги широко, наступите на один край резинки правой ногой, закиньте резинку на противоположное плечо, проведя за спиной. Держите её двумя руками.
  • Теперь медленно выполняйте наклоны вперёд. Во время наклона слегка сгибайте колени.
  • При выполнении прострел должен исчезнуть, если этого не происходит, прекратите упражнение.

Сделайте 15-20 повторений, а затем повторите на другую сторону.

Наклоны с утяжелением

Для выполнения вам понадобится гантель весом 5-7 кг или канистра с водой.

Техника выполнения

  • Возьмите утяжелитель в одну руку, следите, чтобы линия плеч и позвоночника была выстроена ровно.
  • Теперь, не сгибая корпуса, выполните медленный наклон вперёд. Если прострел исчезает, сделайте 10-15 наклонов.
  • Второй вариант выполнения: пройдите с утяжелением 50 шагов в одну сторону и 50 — в другую, сохраняя спину и плечи ровными.
  • Повторите упражнение, переместив вес в другую руку.

Подробное выполнение упражнений и комментарии Владимира смотрите в видео.

Для заметного результата следует выполнять упражнения регулярно: два-три раза в день пять-семь дней подряд. Они нужны не для укрепления мускулатуры, а для улучшения контроля движения. Избыточно тяжёлый вес ни в коем случае не берите. Если упражнения сопровождаются болью и улучшений не наблюдается, обязательно обратитесь к врачу.

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