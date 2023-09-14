Не делайте эти 7 вещей, и ваша жизнь изменится к лучшему. Список от психолога

Жизнь полна испытаний, вызовов и возможностей для личностного роста. Однако многие из нас зачастую сами себе ставят палки в колёса, создавая негативные установки, которые мешают развиваться и достигать успехов. Далее мы рассмотрим семь вещей, которые не нужно делать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему и создать благоприятную психологическую среду для роста.

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч «Начнём с разбора темы негативных установок, а затем перейдём к деструктивным механизмам поведения, которые они создают».

Что такое негативные установки?

Негативная установка – это искажённое убеждение, которое человек имеет о себе, других людях или мире в целом. Они могут быть сформированы в результате травм, общения с токсичными людьми или под влиянием воспитания и окружающей среды.

Негативные установки проявляются в виде самоограничивающих и нереалистичных мыслей, таких как: «Я ничего не стою», «Никто меня не ценит», «Я всегда терплю неудачи». Они могут создавать отрицательные эмоции, подавлять мотивацию и уверенность в себе, а также препятствовать достижению желаемых целей и счастья.

Избавление от негативных установок — непростой процесс. Чтобы встать на этот путь и успешно его пройти, ловите несколько советов.

Фото: istockphoto.com

Как избавиться от негативных установок?

1. Осознание

Заметьте свои негативные установки и признайте их существование. Быть осознанным в своих негативных мыслях — первый шаг на пути к их преодолению.

2. Поиск источника

Попробуйте выявить, откуда берутся ваши негативные установки. Они могут быть связаны с прошлым опытом, воспитанием или влиянием окружающей среды.

3. Рациональное мышление

Замените негативные мысли и убеждения на более реалистичные. Спросите себя: «Есть ли достаточное основание для такой установки?». Ищите доказательства, которые могут опровергнуть вашу отрицательную точку зрения. Определите, чего вы хотите достичь в различных сферах жизни, таких как карьера, отношения, здоровье и т. д. Затем разработайте план действий, чтобы достичь этих целей. Всё получится!

4. Практика позитивных мыслей

Регулярно занимайтесь позитивными визуализациями и аффирмациями. Воображайте себе счастливые моменты, фокусируйтесь на своих достижениях и проявляйте благодарность за то, что у вас уже есть.

5. Ведение дневника

Это поможет не только осознавать установки, которые портят вам жизнь, но и отслеживать их изменения со временем. Записывайте свои мысли, эмоции и события. Ищите паттерны негативных мыслей и поведения.

6. Самоанализ

Не бойтесь проводить анализ ваших негативных установок сами или с помощью опытного специалиста. Это может помочь вам разобраться в корне проблемы и найти пути для изменений.

7. Личностный рост

Инвестируйте время и усилия в своё развитие. Чтение книг, посещение тренингов, получение советов от экспертов — всё это поможет развить позитивные взгляды на жизнь и укрепить ваше самоощущение.

Получайте новые навыки. Их освоение поможет развить вас как профессионала и расширить вашу способность решать задачи. Начните с изучения чего-то нового, что вам интересно. Например, это мжет быть инстранный язык или курсы программирования. Это даст вам больше уверенности в своих силах и способностях.

Фото: istockphoto.com

8. Смена окружения

Оцените то, насколько позитивно ваше общение с другими людьми, а окружающая среда в целом благоприятна. Избегайте негативных людей и ситуаций. Старайтесь окружить себя позитивно настроенными личностями, которые могут вдохновить и поддержать вас. Окружение играет большую роль в нашем развитии. Старайтесь общаться с людьми, которые вдохновляют и поддерживают ваши цели.

Избавление от негативных установок возможно через осознание и переоценку своих мыслей и убеждений, практику позитивного мышления, поиск поддержки и помощи у специалистов — психологов или коучей. Важно осознавать, что наши установки не являются истинной в последней инстанции, это всего лишь продукт личного восприятия и опыта. Заменив негативные установки на позитивные, вы получите шанс построить более здоровую и счастливую жизнь.

Чего же нужно избегать, чтобы наконец-то обрести счастье? По сути, мы будем говорить про избавление от ограничивающих убеждений и привычек, которые стали их следствием.

Фото: istockphoto.com

7 вещей, которые не нужно делать

1. Сравнивать себя с другими людьми

Здесь может работать установка: «Я хуже других».

Каждый из нас уникален и имеет собственную жизненную историю. Сравнительный анализ себя с другими может привести лишь к чувству недостаточности и неудовлетворённости. Вместо этого сосредоточьтесь на собственных достижениях и прогрессе.

2. Погружаться в отрицательные мысли

Здесь может работать установка: «У меня никогда не получается ничего хорошего. Я просто привлекаю неприятности».

Мрачные мысли могут быстро накапливаться и ухудшать ваше психическое состояние. Вместо того чтобы зацикливаться на проблемах, попробуйте научиться переключать своё внимание на позитивные аспекты жизни и перерабатывать негативные мысли в конструктивные.

3. Подавлять свои эмоции

Здесь может работать установка: «Я должен сдерживать свои эмоции, ведь я могу обидеть других или они плохо подумают обо мне/будут ругать».

Подавление эмоций может привести к накоплению стресса и выгоранию. Важно научиться открыто выражать свои чувства, чтобы снижать их негативное влияние на психическое состояние. Нужно позволить себе работать с ними иными способами.

4. Упускать возможности для личностного роста

Здесь может работать установка: «Я никогда не достигну успеха, ведь мне «не дано» — нет нужных навыков или возможностей».

Часто мы можем испытывать страх перед неизвестным и избегать новых возможностей. Однако это может преградить путь к личностному росту. Попробуйте выйти из зоны комфорта и открыться для нового опыта и возможностей.

5. Жить в прошлом

Здесь может работать установка: «Я помню о моих прошлых ошибках и неудачах. Они определяют мою жизнь, и это мешает мне двигаться вперёд. Я постоянно ощущаю горечь прошлого и не могу освободиться от этого».

Последствия такой установки — ощущение зацикленности на прошлом и недостаток веры в себя. Проблема в том, что это неизбежно тормозит развитие. Человек не идёт дальше. Здесь важно ощутить позитивные перспективы, фокусируясь на настоящем и будущем.

Фото: istockphoto.com

6. Ставить себе нереальные цели

Здесь может работать установка: «Сразу после института я устроюсь на работу и за месяц (максимум — два) смогу стать руководителем отдела».

Когда мы ставим перед собой неразумные или нереальные цели, мы рискуем чувствовать постоянное разочарование и неудовлетворённость. Было бы полезно переоценить свои ожидания, установить более реалистичные цели и разбить их на более маленькие шаги. Это поможет постепенно достигать успехов и поддерживать мотивацию.

Если ваши цели непосильные, это может демотивировать и толкнуть в бездну беспомощности. Поставьте себе реальные и исполняемые планы, которые будут служить источником мотивации.

7. Избегать положительных перемен

Здесь может работать установка: «Я никогда не смогу это сделать, я всегда терплю неудачу».

Жизнь меняется постоянно, и часто за этими переменами стоят новые возможности для роста. Не бойтесь нового и открыто принимайте вызовы, которые могут привести к позитивным перестройкам в вашей жизни.

Наша жизнь полна сложностей и переживаний, но мы можем влиять на своё психическое состояние и возможности. Избегая этих семи негативных установок, мы можем создать благоприятную психологическую среду, способствующую личностному росту, успеху и жизненному удовлетворению.