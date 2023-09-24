Как питаться при запорах и колите? Врач назвала продукты для нормализации работы кишечника

«Различные заболевания кишечника, например, запор или колит, могут существенно повлиять на качество жизни и общее самочувствие человека. Их лечение часто включает в себя изменение питания для облегчения симптомов и улучшения регулярности стула. В этой статье мы рассмотрим щадящую диету при кишечных заболеваниях».
Запор: питательные продукты для регулярности стула
Запор, характеризующийся нечастыми испражнениями и затруднениями при дефекации, часто можно контролировать путём изменения диеты. Выбор продуктов с высоким содержанием клетчатки необходим для обеспечения регулярности кишечника и предотвращения запоров.
Вот некоторые продукты, подходящие при запорах:
- цельнозерновые продукты: коричневый рис, макароны из цельной пшеницы и цельнозерновой хлеб. Это отличные источники клетчатки, способствующие здоровому пищеварению и регулярному стулу;
- фрукты и овощи: яблоки, груши, ягоды и овощи, такие как брокколи, морковь и листовая зелень, богаты клетчаткой и помогают облегчить запор.
- бобовые: чечевица, нут и фасоль. Это продукты с высоким содержанием клетчатки, поддерживающие здоровье пищеварительной системы;
- орехи и семена. Перекусывайте орехами и семенами, такими как миндаль, семена льна и семена чиа. Они являются отличным источником клетчатки и полезных жиров, которые способствуют регулярности стула.
Фото: istockphoto.com
Колит: щадящие продукты для успокоения кишечника
Колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника и может вызывать такие симптомы, как боль в животе, диарею и ощущение усталости. При его лечении важно выбирать щадящие кишечник продукты.
- Приготовленные овощи. Готовьте на пару или варите продукты, такие как морковь, кабачки и зелёная фасоль, пока они не станут мягкими и легко усваиваемыми. В них есть необходимые питательные вещества, и они не содержат чрезмерного количества клетчатки, которая может раздражать кишечник.
- Нежирный белок: курица, рыба, тофу и яйца. Эти источники протеина содержат необходимые питательные вещества, но также легко усваиваются.
- Фрукты с низким содержанием клетчатки: бананы, дыни и очищенные мягкие яблоки. Эти фрукты с меньшей вероятностью будут нагружать кишечник.
- Крупы, приготовленные до мягкости: белый рис, овсянка и киноа. Легкоусвояемые зёрна помогают обеспечить энергию, не вызывая стресса для кишечника.
Фото: istockphoto.com
Индивидуальный подход к диете
Хотя приведённые выше рекомендации могут стать хорошим стартом для изменения питания, стоит отметить, что люди могут по-разному реагировать на определённые продукты.
То, что работает для одного человека, может не работать для другого. Поэтому прислушивайтесь к своему организму, обращайте внимание на то, как определённые продукты влияют на вас.
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