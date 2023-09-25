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Трендовая мужская мода на осень 2023: стиль, вдохновение и обновление гардероба

Самые модные мужские вещи осени: гид по трендам и 15 примеров — от брюк до курток
Виктор Обморнов
Трендовая мужская мода на осень 2023
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Разбираем актуальную базу и острые хиты, которыми можно её разнообразить.

Осень – гораздо более сложный период для мужчин с точки зрения одежды, чем лето. Если в тёплое время года особо париться не нужно: комбинация шорт и футболки – беспроигрышный вариант, то с наступлением холодов гардероб становится более сложносочинённым. Теперь нужно комбинировать больше вещей, и часто непонятно — каких именно и как. Постараемся разобраться в каждом из вопросов вместе с экспертами.

<a href="https://www.championat.com/authors/7283/1.html">Анастасия Текучева</a>
Анастасия Текучева
стилист, менеджер категории Fashion платформы Brandly

«Если нужно выделить один из самых важных осенних трендов, то я бы назвала многослойность. Некоторые люди любят эту пору именно за возможность миксовать и наслаивать предметы гардероба, давая свободу своей фантазии.

Идеальное воплощение этого тренда: пиджак или джинсовая (кожаная) куртка, надетая под дутое пальто (жилет) или плащ. Здесь важно помнить, что многослойность — это отнюдь не всегда про мешковатые оверсайз-вещи. Используя данный принцип, можно создать также и классический образ. Из чего он будет состоять? К примеру, мы возьмём брючный костюм-тройку, под жилет наденем водолазку, а поверх пиджака накинем пальто или тренч.

Осталось разобраться — какие именно будем миксовать».

Многослойный образ: зип-худи O'STIN — 2399 руб., рубашка в клетку O'STIN — 1919 руб.,

Многослойный образ: зип-худи O'STIN — 2399 руб., рубашка в клетку O'STIN — 1919 руб.,

Фото: O'STIN

Трендовые тенденции осени-2023

Мода – это, как ни крути, мир нескольких непреложных правил. Если вы решаете всегда и везде выглядеть стильно, их нужно соблюдать. Основная сложность заключается в том, что каждый год модные тренды и тенденции меняются, что заставляет миллионы людей бежать в магазины за новой одеждой.

Ещё каких-то семь лет назад узкие рваные джинсы были нормальным явлением, можно сказать – повсеместным. А сейчас такое могут себе позволить разве что представители субкультур. Надо понимать, что семь лет – это целая вечность для мира моды. Даже за год многое может поменяться, поэтому все новые веяния нужно отслеживать постоянно. Разумеется, если факт нахождения на гребне модной волны для вас важен.

<a href="https://www.championat.com/authors/7317/1.html">Елена Никитина</a>
Елена Никитина
эксперт fashion-сегмента, заместитель генерального директора магазина мужской одежды KANZLER

«Основа гардероба — это прежде всего базовые вещи. С ними можно создать множество практичных образов. Удобно пользоваться следующими правилами: выбирать лаконичные вещи базовых цветов, которые сочетаются между собой, добавлять несколько ярких или трендовых акцентов и использовать правило «Три верха и один низ». Какая же база будет наиболее актуальна этой осенью и что входит в остромодный список?»

Трендовые вещи сезона осень/зима-2023/2024

Трикотаж и худи

Сложно представить осеннюю повседневность без тёплых вязаных, трикотажных, шерстяных или даже кашемировых свитеров или джемперов. Эти вещи – неотъемлемая часть демисезонного гардероба. А для тех, кто не боится рисковать или просто хочет разбавить имидж, есть остротрендовое решение – логомания. Также тут могут быть разнообразные принты: от цветочных узоров до полоски и клетки (тартанов).

Джемпер с молнией Zarina, 3599 руб.

Джемпер с молнией Zarina, 3599 руб.

Фото: Zarina

Брюки

Брюки – необходимая часть мужского гардероба на любой сезон и случай. Для офиса, конечно, лучше выбирать классические варианты, но также это могут быть кэжуал-модели и фасоны в стиле «спорт-глэм».

Анастасия Текучева: «Стоит обратить внимание на добавку шерсти в составе ткани. Это сделает образ уютным, и вам будет более комфортно во время прогулок холодными осенними вечерами».

Брюки-чинос костюмные из твидовой ткани Befree, 3599 руб.

Брюки-чинос костюмные из твидовой ткани Befree, 3599 руб.

Фото: Befree

Джинсы

Джинсы – необходимый предмет в гардеробе каждого вне зависимости от пола и возраста. Это настолько универсальная вещь, что её можно сочетать как с пиджаком для более делового стиля, так и с худи для расслабленного и комфортного образа. Небольшие потёртости, необработанный край, джинсы в стиле «washed» определённо могут и должны присутствовать в вашем арсенале.

Прямые джинсы в стиле Workwear O'STIN, 3999 руб.

Прямые джинсы в стиле Workwear O'STIN, 3999 руб.

Фото: O'STIN

Брючный костюм

До недавнего времени брючный костюм считался предметом гардероба преимущественно тех мужчин, что предпочитают деловой стиль. Но с развитием уличного стиля стало нормой миксовать самые разные модные тенденции. Теперь на улице всё чаще можно встретить людей в брючных костюмах. Причём самых разнообразных фасонов и нетривиальных расцветок. Нередко их интересно стилизуют, сочетая с обувью, которую лет десять назад никто не решился бы надеть с таким костюмом. Разумеется, речь про кеды и кроссовки.

Костюм из шерсти в клетку Kanzler, 26 504 руб.

Костюм из шерсти в клетку Kanzler, 26 504 руб.

Фото: Kanzler

Пальто, плащи и тренчи

Сезон осень-зима-2023/2024 богат на самые разнообразные модели пальто. Каждый сможет подобрать что-то на свой вкус. Если в приталенной классике вам неудобно, берите пальто свободного кроя в стиле «оверсайз». Такая модель позволит создать трендовый многослойный образ.

Пальто 12storeez Bravery из шерсти и кашемира, 69 980 руб.

Пальто 12storeez Bravery из шерсти и кашемира, 69 980 руб.

Фото: 12storeez

Плащи и тренчи – модный мастхэв сезона. Цвета: бежевый, хаки, синий, серый (графитовый) и чёрный. Вариаций на тему сочетаний этих вещей масса: подойдут и строгие костюмы, и джинсы с худи. Всё зависит от повода. Тренч можно использовать по любому гардеробному поводу и миксовать с самыми разными вещами.

Анастасия Текучева: «Особо актуальным в этом сезоне будет плащ «хэвлок» с накладными карманами».

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Бомбер

Неоспоримый тренд в мужском гардеробе – бомбер. Не бойтесь экспериментировать с цветами, материалами и декоративными элементами. Бомбер из тёмно-зелёного или тёмно-синего атласа в стиле «авиатор» – бессменная классика.

Кстати, экокожа не покидает модный пьедестал уже который сезон. Если бомбер – вторая или третья вещь в вашем гардеробе, можно остановиться и на этом варианте ткани.

Куртка-бомбер утеплённая Befree, 6599 руб.

Куртка-бомбер утеплённая Befree, 6599 руб.

Фото: Befree

Дублёнка

Скажете, что дублёнки устарели? Вовсе нет. Всем известно, что мода циклична, и в этом сезоне она добралась до дублёнок. Теперь они – идеальный вариант верхней одежды на позднюю осень и холодную зиму.

Анастасия Текучева: «В тренде будут удлинённые классические варианты мужских дублёнок. Не бойтесь сочетать их со свитерами, водолазками и даже толстовками».

Дублёнка их экокожи Zarina, 7999 руб.

Дублёнка их экокожи Zarina, 7999 руб.

Фото: Zarina

Тренды обуви осени-2023

Что касается обуви, то тут всё более-менее стабильно. По-прежнему на волне остаются кроссовки. Всемирно известные спортивные бренды продолжают штамповать новые и новые модели в расцветках на любой вкус. Каждый найдёт себе что-то по душе. Главное – уметь правильно подбирать под них верх. Другое дело, что ugly shoes («уродливые кроссовки»), актуальные до недавнего момента, совсем потеряли свои позиции. Сейчас в тренде скорее минималистичные кеды и ретромодели.

Мужские кеды ADIDAS BUSENITZ VULC II, 7500 руб. / Rendez-Vous

Мужские кеды ADIDAS BUSENITZ VULC II, 7500 руб. / Rendez-Vous

Фото: Rendez-Vous

Что, если вам нужна классическая обувь? Лакированные ботинки или лоферы по-прежнему остаются в тренде, равно как и туфли, которые являются вечной классикой. Тут важно лишь подобрать приятный силуэт, который не будет выбиваться из образа.

Если вы находитесь в категории «40», эти модели могут быть опасны:
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Про трендовые аксессуары

Анастасия Текучева: «Порой самый простой базовый образ можно усовершенствовать ярким и стильным аксессуаром. И это не только про обувь: объёмные шарфы, кепки и перчатки носят не только согревающую функцию, но и придают образу стиль.

Завершающий штрих – сумка. Этот аксессуар пользуется популярностью последние несколько лет, и речь не только про барсетки. Актуальны рюкзаки, деловые сумки через плечо («почтальоны») и полюбившиеся многим поясные модели».

Шарф с принтом Befree, 1799 руб.

Шарф с принтом Befree, 1799 руб.

Фото: Befree

Дополнить образ также помогут очки или часы. Что касается первого, то тут всё индивидуально. Выбор оправы – ответственный момент, потому что никогда не угадаешь, какая подойдёт именно вам. А если речь идёт о более-менее парадном образе, то можно вспомнить и про галстук. Но его важно подбирать под цвет рубашки, чтобы выглядеть стильно. Есть также правило: тон галстука должен быть немного светлее, чем цвет костюма.

Анастасия Текучева: «Не стоит забывать, что стиль – это прежде всего про мироощущение и про проявление индивидуальности. Прежде всего ориентируйтесь на себя и своей комфорт. Все модные советы и тенденции пропускайте через призму личных настроек. Они помогут создать более актуальный образ, но в его основе должна лежать ваша индивидуальность».

Образ с курткой O'STIN, 7999 руб.

Образ с курткой O'STIN, 7999 руб.

Фото: O'STIN

Как правильно сочетать вещи?

Начнём с верхней одежды. Берём пальто или куртку удлинённого кроя для классических образов с брюками. Для повседневных с джинсами – бомбер.

Что выбираем в качестве промежуточного утепления? Джемпер с круглым вырезом, который можно носить отдельно или в комплекте с белой футболкой и рубашкой. Однотонную водолазку и объёмный свитер с высоким горлом. Для осеннего сезона идеально подойдут тёплые модели с косами из натурального хлопка или шерсти.

Пример образа с бомбером Befree, 5999 руб.

Пример образа с бомбером Befree, 5999 руб.

Фото: Befree

В качестве спортивной базы выбирайте свитшот или худи. Здесь можно дать волю фантазии и выбрать модели с яркими принтами. Эта деталь гардероба даёт поле для экспериментов.

Елена Никитина: «В гардеробе на осень должна быть лаконичная рубашка классического кроя (белая или голубая) для офиса и важных встреч и рубашка расслабленного кроя в клетку или в стиле деним».

Самые частые модные ошибки

Сейчас нам предлагают огромное количество стилей, модные дома диктуют тренды, показывая, какие модели нам носить. Но важно уметь считывать их, понимать актуальные фасоны, ориентироваться в долгоиграющих трендах и тех, что будут актуальны только один сезон. Например, сейчас очень актуальны жилеты. Однако тут важен фасон: тонкий жилет подходит только в качестве утепляющего слоя под пальто или куртку. Для самостоятельных аутфитов выбирайте объёмные жилеты.

Объёмный стёганый жилет Zarina, 3199 руб.

Объёмный стёганый жилет Zarina, 3199 руб.

Фото: Zarina

При выборе джинсов учитывайте два главных параметра: цвет и посадку. Лучше всего отдавать предпочтение тёмно-синему дениму без потёртостей прямого кроя. Избегайте слишком рваных моделей и фасона скинни – это удешевляет образ, лучше отдавать предпочтение классическим вариантам.

Частые ошибки при выборе футболки: слишком узкая обтягивающая или, наоборот, гипертрофированно объёмная. Лучше выбирать модели свободного прямого кроя, которые можно носить отдельно и добавлять в образы с пиджаком, кардиганом или рубашкой.

Анастасия Текучева: «Какие цвета стоит выбирать? Сейчас в тренде тёмно-зелёный, охра, ярко-красный. Такие оттенки можно смело добавлять в гардероб. Также актуален благородный беж. Они не потеряют свою актуальность и через несколько лет. А вот тренд на розовый уже отгремел. Мы от него очень быстро устали».

Образ в бежевых оттенках с утеплённой рубашкой Befree (5999 руб.)

Образ в бежевых оттенках с утеплённой рубашкой Befree (5999 руб.)

Фото: Befree

Можно взять этот гайд и вместе с ним отправиться к парикмахеру:
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