Самые модные мужские вещи осени: гид по трендам и 15 примеров — от брюк до курток

Осень – гораздо более сложный период для мужчин с точки зрения одежды, чем лето. Если в тёплое время года особо париться не нужно: комбинация шорт и футболки – беспроигрышный вариант, то с наступлением холодов гардероб становится более сложносочинённым. Теперь нужно комбинировать больше вещей, и часто непонятно — каких именно и как. Постараемся разобраться в каждом из вопросов вместе с экспертами.

Анастасия Текучева стилист, менеджер категории Fashion платформы Brandly «Если нужно выделить один из самых важных осенних трендов, то я бы назвала многослойность. Некоторые люди любят эту пору именно за возможность миксовать и наслаивать предметы гардероба, давая свободу своей фантазии.



Идеальное воплощение этого тренда: пиджак или джинсовая (кожаная) куртка, надетая под дутое пальто (жилет) или плащ. Здесь важно помнить, что многослойность — это отнюдь не всегда про мешковатые оверсайз-вещи. Используя данный принцип, можно создать также и классический образ. Из чего он будет состоять? К примеру, мы возьмём брючный костюм-тройку, под жилет наденем водолазку, а поверх пиджака накинем пальто или тренч.



Осталось разобраться — какие именно будем миксовать».



Многослойный образ: зип-худи O'STIN — 2399 руб., рубашка в клетку O'STIN — 1919 руб., Фото: O'STIN

Трендовые тенденции осени-2023

Мода – это, как ни крути, мир нескольких непреложных правил. Если вы решаете всегда и везде выглядеть стильно, их нужно соблюдать. Основная сложность заключается в том, что каждый год модные тренды и тенденции меняются, что заставляет миллионы людей бежать в магазины за новой одеждой.

Ещё каких-то семь лет назад узкие рваные джинсы были нормальным явлением, можно сказать – повсеместным. А сейчас такое могут себе позволить разве что представители субкультур. Надо понимать, что семь лет – это целая вечность для мира моды. Даже за год многое может поменяться, поэтому все новые веяния нужно отслеживать постоянно. Разумеется, если факт нахождения на гребне модной волны для вас важен.

Елена Никитина эксперт fashion-сегмента, заместитель генерального директора магазина мужской одежды KANZLER «Основа гардероба — это прежде всего базовые вещи. С ними можно создать множество практичных образов. Удобно пользоваться следующими правилами: выбирать лаконичные вещи базовых цветов, которые сочетаются между собой, добавлять несколько ярких или трендовых акцентов и использовать правило «Три верха и один низ». Какая же база будет наиболее актуальна этой осенью и что входит в остромодный список?»

Трендовые вещи сезона осень/зима-2023/2024

Трикотаж и худи

Сложно представить осеннюю повседневность без тёплых вязаных, трикотажных, шерстяных или даже кашемировых свитеров или джемперов. Эти вещи – неотъемлемая часть демисезонного гардероба. А для тех, кто не боится рисковать или просто хочет разбавить имидж, есть остротрендовое решение – логомания. Также тут могут быть разнообразные принты: от цветочных узоров до полоски и клетки (тартанов).

Джемпер с молнией Zarina, 3599 руб. Фото: Zarina

Брюки

Брюки – необходимая часть мужского гардероба на любой сезон и случай. Для офиса, конечно, лучше выбирать классические варианты, но также это могут быть кэжуал-модели и фасоны в стиле «спорт-глэм».

Анастасия Текучева: «Стоит обратить внимание на добавку шерсти в составе ткани. Это сделает образ уютным, и вам будет более комфортно во время прогулок холодными осенними вечерами».

Брюки-чинос костюмные из твидовой ткани Befree, 3599 руб. Фото: Befree

Джинсы

Джинсы – необходимый предмет в гардеробе каждого вне зависимости от пола и возраста. Это настолько универсальная вещь, что её можно сочетать как с пиджаком для более делового стиля, так и с худи для расслабленного и комфортного образа. Небольшие потёртости, необработанный край, джинсы в стиле «washed» определённо могут и должны присутствовать в вашем арсенале.

Прямые джинсы в стиле Workwear O'STIN, 3999 руб. Фото: O'STIN

Брючный костюм

До недавнего времени брючный костюм считался предметом гардероба преимущественно тех мужчин, что предпочитают деловой стиль. Но с развитием уличного стиля стало нормой миксовать самые разные модные тенденции. Теперь на улице всё чаще можно встретить людей в брючных костюмах. Причём самых разнообразных фасонов и нетривиальных расцветок. Нередко их интересно стилизуют, сочетая с обувью, которую лет десять назад никто не решился бы надеть с таким костюмом. Разумеется, речь про кеды и кроссовки.

Костюм из шерсти в клетку Kanzler, 26 504 руб. Фото: Kanzler

Пальто, плащи и тренчи

Сезон осень-зима-2023/2024 богат на самые разнообразные модели пальто. Каждый сможет подобрать что-то на свой вкус. Если в приталенной классике вам неудобно, берите пальто свободного кроя в стиле «оверсайз». Такая модель позволит создать трендовый многослойный образ.

Пальто 12storeez Bravery из шерсти и кашемира, 69 980 руб. Фото: 12storeez

Плащи и тренчи – модный мастхэв сезона. Цвета: бежевый, хаки, синий, серый (графитовый) и чёрный. Вариаций на тему сочетаний этих вещей масса: подойдут и строгие костюмы, и джинсы с худи. Всё зависит от повода. Тренч можно использовать по любому гардеробному поводу и миксовать с самыми разными вещами.

Анастасия Текучева: «Особо актуальным в этом сезоне будет плащ «хэвлок» с накладными карманами».

Бомбер

Неоспоримый тренд в мужском гардеробе – бомбер. Не бойтесь экспериментировать с цветами, материалами и декоративными элементами. Бомбер из тёмно-зелёного или тёмно-синего атласа в стиле «авиатор» – бессменная классика.

Кстати, экокожа не покидает модный пьедестал уже который сезон. Если бомбер – вторая или третья вещь в вашем гардеробе, можно остановиться и на этом варианте ткани.

Куртка-бомбер утеплённая Befree, 6599 руб. Фото: Befree

Дублёнка

Скажете, что дублёнки устарели? Вовсе нет. Всем известно, что мода циклична, и в этом сезоне она добралась до дублёнок. Теперь они – идеальный вариант верхней одежды на позднюю осень и холодную зиму.

Анастасия Текучева: «В тренде будут удлинённые классические варианты мужских дублёнок. Не бойтесь сочетать их со свитерами, водолазками и даже толстовками».

Дублёнка их экокожи Zarina, 7999 руб. Фото: Zarina

Тренды обуви осени-2023

Что касается обуви, то тут всё более-менее стабильно. По-прежнему на волне остаются кроссовки. Всемирно известные спортивные бренды продолжают штамповать новые и новые модели в расцветках на любой вкус. Каждый найдёт себе что-то по душе. Главное – уметь правильно подбирать под них верх. Другое дело, что ugly shoes («уродливые кроссовки»), актуальные до недавнего момента, совсем потеряли свои позиции. Сейчас в тренде скорее минималистичные кеды и ретромодели.

Мужские кеды ADIDAS BUSENITZ VULC II, 7500 руб. / Rendez-Vous Фото: Rendez-Vous

Что, если вам нужна классическая обувь? Лакированные ботинки или лоферы по-прежнему остаются в тренде, равно как и туфли, которые являются вечной классикой. Тут важно лишь подобрать приятный силуэт, который не будет выбиваться из образа.

Про трендовые аксессуары

Анастасия Текучева: «Порой самый простой базовый образ можно усовершенствовать ярким и стильным аксессуаром. И это не только про обувь: объёмные шарфы, кепки и перчатки носят не только согревающую функцию, но и придают образу стиль.

Завершающий штрих – сумка. Этот аксессуар пользуется популярностью последние несколько лет, и речь не только про барсетки. Актуальны рюкзаки, деловые сумки через плечо («почтальоны») и полюбившиеся многим поясные модели».

Шарф с принтом Befree, 1799 руб. Фото: Befree

Дополнить образ также помогут очки или часы. Что касается первого, то тут всё индивидуально. Выбор оправы – ответственный момент, потому что никогда не угадаешь, какая подойдёт именно вам. А если речь идёт о более-менее парадном образе, то можно вспомнить и про галстук. Но его важно подбирать под цвет рубашки, чтобы выглядеть стильно. Есть также правило: тон галстука должен быть немного светлее, чем цвет костюма.

Анастасия Текучева: «Не стоит забывать, что стиль – это прежде всего про мироощущение и про проявление индивидуальности. Прежде всего ориентируйтесь на себя и своей комфорт. Все модные советы и тенденции пропускайте через призму личных настроек. Они помогут создать более актуальный образ, но в его основе должна лежать ваша индивидуальность».

Образ с курткой O'STIN, 7999 руб. Фото: O'STIN

Как правильно сочетать вещи?

Начнём с верхней одежды. Берём пальто или куртку удлинённого кроя для классических образов с брюками. Для повседневных с джинсами – бомбер.

Что выбираем в качестве промежуточного утепления? Джемпер с круглым вырезом, который можно носить отдельно или в комплекте с белой футболкой и рубашкой. Однотонную водолазку и объёмный свитер с высоким горлом. Для осеннего сезона идеально подойдут тёплые модели с косами из натурального хлопка или шерсти.

Пример образа с бомбером Befree, 5999 руб. Фото: Befree

В качестве спортивной базы выбирайте свитшот или худи. Здесь можно дать волю фантазии и выбрать модели с яркими принтами. Эта деталь гардероба даёт поле для экспериментов.

Елена Никитина: «В гардеробе на осень должна быть лаконичная рубашка классического кроя (белая или голубая) для офиса и важных встреч и рубашка расслабленного кроя в клетку или в стиле деним».

Самые частые модные ошибки

Сейчас нам предлагают огромное количество стилей, модные дома диктуют тренды, показывая, какие модели нам носить. Но важно уметь считывать их, понимать актуальные фасоны, ориентироваться в долгоиграющих трендах и тех, что будут актуальны только один сезон. Например, сейчас очень актуальны жилеты. Однако тут важен фасон: тонкий жилет подходит только в качестве утепляющего слоя под пальто или куртку. Для самостоятельных аутфитов выбирайте объёмные жилеты.

Объёмный стёганый жилет Zarina, 3199 руб. Фото: Zarina

При выборе джинсов учитывайте два главных параметра: цвет и посадку. Лучше всего отдавать предпочтение тёмно-синему дениму без потёртостей прямого кроя. Избегайте слишком рваных моделей и фасона скинни – это удешевляет образ, лучше отдавать предпочтение классическим вариантам.

Частые ошибки при выборе футболки: слишком узкая обтягивающая или, наоборот, гипертрофированно объёмная. Лучше выбирать модели свободного прямого кроя, которые можно носить отдельно и добавлять в образы с пиджаком, кардиганом или рубашкой.

Анастасия Текучева: «Какие цвета стоит выбирать? Сейчас в тренде тёмно-зелёный, охра, ярко-красный. Такие оттенки можно смело добавлять в гардероб. Также актуален благородный беж. Они не потеряют свою актуальность и через несколько лет. А вот тренд на розовый уже отгремел. Мы от него очень быстро устали».

Образ в бежевых оттенках с утеплённой рубашкой Befree (5999 руб.) Фото: Befree