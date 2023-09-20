Самые модные мужские стрижки этой осени: 16 вариантов и советы, как выбрать идеальную

Можно взять этот гайд и вместе с ним отправиться к парикмахеру.

Марта Тухканен тренер-эксперт парикмахерского сервиса, основатель Академии парикмахерского сервиса «Осень — отличное время для смены имиджа и новых стрижек. В этом сезоне в мужском окрашивании трендом станут оттенки каштана, шоколада и карамели, а также стрижки с текстурой и объёмом. Есть множество модных причёсок, чтобы подчеркнуть свой стиль и индивидуальность, но не забывайте, что выбор должен в первую очередь зависеть от личных предпочтений, формы лица и типа волос. Рассмотрим наиболее популярные модели мужских стрижек».



Трендовые мужские стрижки на осень

Сегодня важно быть стильным. Мужчинам позволяет добиться этого эффекта именно стрижка. Она способна преобразить любого, подчеркнуть индивидуальность и придать уверенность. Парикмахеры и барберы помогают подобрать модные и подходящие варианты каждому конкретному человеку. Этой осенью в тенденциях отмечают пять стрижек, которые выделят вас из толпы.

1. Помпадур

Этот классический стиль возрождается вновь. Трендовый и элегантный, он состоит из коротких сторон и сверху более длинных волос, которые придают объём и текстуру. Отличный выбор для модных мужчин, желающих быть в центре внимания и подчеркнуть свой стиль.

Фото: istockphoto.com

2. Бокс

Одна из самых популярных стрижек для мужчин: короткие волосы по бокам и на шее, а сверху – более длинные. Бокс помогает создать чистый и аккуратный образ. Данная причёска подходит для любого типа волос и формы лица.

Фото: istockphoto.com

3. Градуированный боб

Модная и стильная стрижка, которая подойдёт мужчинам с тонкими волосами. Главное её преимущество – она создаёт объём и текстуру. При этом не выглядит слишком сложной или замысловатой.

Фото: istockphoto.com

4. Хипстерская борода и жёсткие волосы

Это вариант для мужчин, желающих выглядеть эффектно и стильно. К данной стрижке лучше всего подходит небрежный вид бороды. Она подчёркивает имидж и делает его ещё более выразительным. Волосы делаются грубыми и даже немного небрежными, что придаёт образу энергичность и харизму.

Фото: istockphoto.com

5. Классический стрелец

Одна из самых популярных стрижек всех времён. Очень элегантная и универсальная, никогда не выходит из моды. Мужские волосы на боках короткие, сверху – более длинные.

Фото: istockphoto.com

Также будут в моде:

выбритые виски;

чёлка набок;

укороченные или выбритые волосы в затылочной области;

небрежность;

асимметрия;

видимые перепады длины в рамках одной стрижки.

Модные стрижки на короткие волосы

Большинство мужчин носят короткие стрижки. Это практично и удобно. Они не требуют сложного ухода. Отлично подходят для спортсменов, деловых людей, офисных работников, которым необходимо соблюдать дресс-код.

1. Кроп

Простая в уходе стрижка кроп – в тренде осенью 2023 года. Для укладки нужно нанести небольшое количество уходового средства на пряди и расчесать по диагонали (справа налево и наоборот). Такое движение позволит создать правильную текстуру.

Часто эту стрижку путают с Цезарем. Их объединяет короткая чёлка. Различие – у кропа имеется контрастный переход от висков к основной длине. У Цезаря – одна длина.

Фото: istockphoto.com

2. Фейд

Популярная стрижка у молодых парней. Делается с использованием уникальной техники, где выполняется лёгкий переход от коротких прядей к длинным. При этом укладываются они очень быстро и просто. Нужно лишь взъерошить волосы, переложить их на один бок – правый или левый, без разницы. Также эта причёска известна как милитари.

Фото: istockphoto.com

3. Британка

Данная стрижка уже много лет не сходит с пьедестала. Правда, в этом году она имеет новую вариацию. Средней длины многослойная чёлка, короткие волосы на затылке и контрастный пробор. Отлично подходит как деловым людям, так и спортсменам.

Фото: istockphoto.com

4. Канадка

Похожа на британку. Главное отличие – плавный переход от одного уровня к другому. Этой осенью стоит носить эту стрижку с челкой, зачёсанной на бок (левый или правый, без разницы).

Фото: istockphoto.com

5. Андеркат

Стрижка с контрастным пробором, который разделяет удлинённые пряди (около 5 см) и короткие. Важно сделать резкий переход. Отлично подходит для уверенных в себе мужчин.

Фото: istockphoto.com

Модные стрижки на средние и длинные волосы

Поговорим о вариантах, которые подходят тем, кто готов тратить время на укладку.

1. Маллет

Стрижка из нулевых снова в тренде. Раньше её называли стрижкой американского фермера. Кто тогда носил эту причёску? Например, рок-музыкант Дэвид Боуи. Что из себя представляет? Короткие волосы в теменной зоне, длинные пряди на затылке. Актуальная версия не подойдёт для деловых людей и офисных работников, так как может испортить впечатление на переговорах или презентациях.

Фото: istockphoto.com

2. Man Bun

Сегодня в моде смелая вариация привычной стрижки Man Bun. Она известна также под названием Top Knot. Это причёска с выбритыми висками и очень длинными прядями на макушке, которые нужно собирать в узел на самом верху.

Как правильно сделать хвост? Для начала необходимо начесать объём в теменной области с использованием фена и средств для стайлинга. После нужно стянуть волосы в высокий хвост, завязать резинкой под ваш цвет.

Фото: istockphoto.com

3. Гаврош

Как выглядит эта стрижка? Коротко подстриженная макушка с объёмным затылком и чёлкой, которая укладывается назад. Совет – лучше профилировать волосы у висков. Это подчеркнёт нужную асимметрию. Она этой осенью в тренде.

Фото: istockphoto.com

4. Каре

Ошибочно считать, что каре – женская стрижка. Это не так. Из звёздных мужчин эту причёску носили Джонни Депп, Киану Ривз, Влад Лисовец. Осенью 2023-го будет в моде длина волос ниже мочек ушей, асимметричное каре и без чёлки. Волосы должны быть гладкими, прямыми, что требует определённого ухода.

Фото: istockphoto.com

Для кудрявых волос

Кудрявые волосы требуют особого ухода. Важно применять средства, которые сделают так, чтобы локоны правильно лежали. Значительно облегчить жизнь мужчинам с такой структурой волос поможет правильная стрижка. Тем более что этой осенью есть из чего выбрать.

1. Гранж

Дерзкая стрижка для самых смелых. Такая причёска создаст уверенный и стильный образ современного мужчины. Плюс гранжа – простая и быстрая укладка. Отлично подойдёт и для обладателей кудрявых волос. Чтобы быть модным в 2023 году, советуем укладывать волосы небрежно. Это сейчас на пике популярности.

Можно носить и мужчинам с прямыми волосами, однако придётся тратить время на укладку, чтобы сделать кудри и объём. Для этого можно использовать бигуди или плойку-гофре.

Фото: istockphoto.com

2. Каскад

Стрижка родом из XX века выходит на лидирующие места осенью этого года. Сейчас она популярна среди молодых парней с вьющимися волосами. Каскад – это когда верхние пряди короче нижних. Легко укладывается. Необходимо использовать солевой спрей. Он позволяет добиться нужной текстуры. И снова важно создать эффект небрежности.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать стрижку по форме лица?

Форма лица – самый главный фактор, который необходимо учитывать при выборе новой стрижки.

Круглая форма

Такая форма не имеет прямых линий. По этой причине лучше отдать предпочтение таким стрижкам, которые позволяют визуально вытянуть лицо и добавить углы. Задача – сохранить объём на теменной зоне, при этом убрать длину на висках. Среди них: канадка, британка, андеркат, фейд и квифф. Не рекомендуется носить стрижку под ноль.

Овальная форма

Данная форма лица даёт больше вариаций для выбора стрижки. Подойдут как классические, так и трендовые. Например, бокс, помпадур, причёски с чёлками, британка. Будут хорошо смотреться и длинные волосы, если их собрать в пучок. При этом овальная форма крайне редко встречается. Считается, что обладатели такого лица имеют правильные черты и пропорции.

Квадратная форма

У таких людей чётко выражены углы. Является самой мужественной. Важно форму лица смягчить правильной стрижкой. Лучше всего подходят классические стрижки, стрижки с чёлкой, выбритые виски, ёжик и гладко зачёсанные наверх волосы.

Сердцевидная или ромбовидная форма

Узкий подбородок и лоб с широкими скулами встречаются крайне редко. Мужчинам с такой формой лица рекомендуется носить длинные волосы, которые позволят расширить лоб. Также подойдут и чёлки. Лучше всего обратить внимание на такие стрижки, как фейд, кроп, ирокез. Можно носить и боковой пробор.

Помимо формы лица, важно учитывать такие факторы, как:

цвет волос;

структуру волос;

образ жизни;

возраст;

сложность ухода;

наличие бороды и усов.

Фото: istockphoto.com

Модные окрашивания на осень-2023

Трендовыми окрашиваниями среди мужчин этой осенью являются следующие оттенки: каштан, шоколад и карамель. Помимо этого, есть ещё ряд классических вариантов, которые никогда не выходят из моды.

Безусловно, мужчины, в отличие от женщин, выбирают естественные и неброские тона. Так они подчёркивают мужественность. Структура волос у разных полов разнится, поэтому при окрашивании будет учитываться и качество кожи головы. Это влияет на восприятие красителя и срок его действия.

Парикмахеры применяют специальные техники и продукцию. Тем более окрашивание на короткие волосы требует применение определённого профессионализма. При этом мужчины прибегают к окрашиванию, чтобы выразить свою индивидуальность, создать интересный образ, обновить внешность или убрать седину. Всё это помогает повысить уверенность и улучшить самооценку.

Выбирая окрашивание, многие не учитывают ряд факторов. Нужно быть готовым к регулярному уходу за волосами, чтобы они дольше сохраняли цвет, и восстанавливать их здоровье после негативного воздействия. Необходимо постоянно обновлять цвет.

Фото: istockphoto.com

1. Мелирование

Техника окрашивания из 2000-х актуальна и для мужчин. Чтобы быть в тренде этой осенью, важно создать небольшой контраст между основным цветов волос и осветлёнными прядями.

Фото: istockphoto.com

2. Тонирование

Если девушки ценят эффект выгоревших прядей, то мужчины – нет. Они предпочитают скрывать этот тренд с помощью тонирования. Есть большое количество лёгких масок и шампуней для этой цели.

Фото: istockphoto.com

3. Балаяж

Для мужчин с длинными и средними волосами подходит окрашивание — балаяж. Особенно людям творческой профессии или с креативным мышлением. Как и с мелированием, здесь важно, чтобы контраст между оттенками был не сильный. Также лучше использовать цвета одной группы. Получится естественный результат.

Фото: istockphoto.com

4. Цветное окрашивание

Трендовое окрашивание выбирают смелые мужчины. Ошибочно думать, что цветные волосы – только для молодых людей и представителей субкультур. Если вы не работаете в офисе, то смело прибегайте к этому варианту.

Это может быть как полное окрашивание головы, так и отдельных прядей, при условии, что есть выбритые части. Например, розовый цвет волос носили такие футболисты, как Неймар, Антуан Гризманн, Хамес Родригес и Тео Эрнандес.