«Избавилась от болей в спине». Как работа с мозгом помогла мне в коррекции сколиоза

Любовь Казацкая блогер, эксперт умного фитнеса, тренер по плаванию «По образованию я тренер по плаванию, но не видела себя в этой профессии. И, будучи ещё студенткой, стала изучать тему фитнеса и ходить в спортзал. Бегала на дорожке, тягала веса и порой тренировалась по три часа».

Считала, что чем дольше занимаюсь — тем лучше будет результат. Но как же я ошибалась.

Позже узнала о нейрофитнесе, комплексе упражнений для развития определённых функций мозга, и поменяла методику занятий. Также изучила умный фитнес — вид тренировок, направленный на оздоровление организма. Он включает в себя проработку глубоких мышц, грамотный подбор физической активности, без изнуряющей нагрузки.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

На изучение этого направления ушло порядка трёх лет, чтобы я разорвала навсегда шаблон «красота требует жертв». У меня кардинально улучшились гибкость тела и отношение к себе. От этого в прямом смысле поменялась моя жизнь. Теперь появляюсь в зале не более двух раз в год и тренируюсь по 45 минут. На домашние занятия трачу всего 15–20 минут в день.

Для меня красота — это исключительно про здоровье, жизнь без болей, подвижность всех суставов и оптимальная работа всех мышц.

То, чем я занимаюсь, даёт энергию, а не забирает, снижает стресс, улучшает сон, избавляет от отёков. Кроме того, умные тренировки помогли мне в коррекции сколиоза и уменьшении болей в спине. При этом врачи говорили, что ситуация неисправима.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

В этом вопросе важны регулярность и система. Практикую нейрофитнес/умный фитнес каждый день по 10–15 минут на протяжении уже трёх лет. Выполняю упражнения как без веса, так и с весом: на грудной отдел, позвоночник, тазовое дно, мышцы живота.

По своему опыту могу сказать, что работа с мозгом и нервной системой даёт невероятные возможности справиться со стрессом, наладить работу желудочно-кишечного тракта, улучшить вестибулярную систему, зрение и многое другое.

Фото: из личного архива Любови Казацкой

Мнение врача

Сергей Алексутов ведущий врач-травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Развитие мозга заключается в формировании новых нейронных связей».

Например, улучшение координации неведущей руки может положительно сказаться на увеличении мышечной массы с этой стороны. Известно, что при сколиотической деформации позвоночника с одной стороны мышцы находятся в гипертонусе, а с другой – наоборот, тонус нужно укреплять.

В своём примере героиня истории перешла от интенсивных тренировок к упражнениям на гибкость и растяжку. Это могло стать одним из факторов позитивного влияния на сколиоз. Для оздоровления позвоночника рекомендуются мягкие методики растяжения мышц и связок, например, с помощью йоги или пилатеса. Также положительное влияние на мышцы и позвоночник оказывает расслабляющий массаж.

Фото: istockphoto.com

Для укрепления мышечного корсета полезно заниматься плаванием (обязательна правильная техника). Для борьбы с развитием сколиоза и других заболеваний позвоночника и суставов доктора могут назначать ортопедические изделия. Они поддерживают позвоночник в правильном положении и снижают с него дополнительную нагрузку.

Для того чтобы определить, какие упражнения наиболее эффективны и безопасны, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

К всему вышеперечисленному добавлю, что в любых тренировках важна регулярность. Редкие занятия даже по самым правильным и эффективным методикам вряд ли приведут к желаемым результатам.

Бывает сложно выработать привычку сразу. В таком случае можно начать с регулярных занятий самыми простыми и доступными упражнениями, например, всем знакомой зарядкой. Развивать здоровье тела и мозга — отличная привычка, которая будет полезна для здоровья в любом возрасте.