Приступ может длиться от нескольких часов до нескольких дней. А в некоторых случаях даже месяц.

Что будет, если долго икать? Отвечает врач

Роман Иванов врач, эксперт лаборатории «Гемотест» «Икота — очень распространённое состояние, с которым сталкиваются и дети, и взрослые. В большинстве случаев она самостоятельно проходит в течение нескольких секунд или минут. Но иногда может указывать на серьёзные заболевания. О причинах длительной икоты и методах её диагностики расскажем подробнее».

Что такое икота?

С медицинской точки зрения это рефлекс, контролируемый головным мозгом. В этот момент диафрагма и межрёберные мышцы внезапно сокращаются, закрывается голосовая щель, а дыхание задерживается.

Во время приступа человек ощущает толчкообразные сокращения мускулатуры в подложечной области. Они возникают через равные временны́е промежутки. Контролировать данное состояние невозможно. Иногда интенсивность икоты может вызвать боль в грудной клетке.

Как правило, состояние нормализуется спустя несколько минут, в некоторых случаях через несколько часов. Во втором случае присутствуют ещё такие симптомы, как потоотделение, краснота или бледность кожного покрова, одышка и изжога.

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Виды икоты

Икота может быть двух видов:

кратковременная (или острая) – это приступы, которые длятся менее 48 часов;

постоянная (или непреодолимая) – непроизвольные сокращения диафрагмы, длящиеся более двух дней, могут достигать месяца и больше.

Второй вариант – самый опасный, так как говорит о серьёзных проблемах со здоровьем.

Причины кратковременной икоты

Приступ физиологической икоты могут спровоцировать переохлаждение и переедание, слишком быстрый приём пищи, сухая или твёрдая еда, газированные и спиртные напитки, курение натощак.

У детей она может появиться из-за попадания воздуха в желудок при кормлении.

Чем опасна постоянная икота?

Если же приступы постоянные и возникают несколько раз в день, мешают нормально спать или дышать, то это может указывать на серьёзные заболевания. Среди них:

нарушение мозгового кровообращения;

травмы;

опухоли головного или спинного мозга;

диафрагмальная грыжа;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);

новообразования пищевода, поджелудочной железы, желудка.

Кроме того, патологическая икота может появиться на фоне бронхита, пневмонии, эпилепсии, менингита, энцефалита и болезни Паркинсона.

Длительная икота может говорить о хронических заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Таких как гастрит, панкреатит, холецистит. Иногда она развивается на фоне гинекологических болезней, например, эндометрита и аднексита.

Если икота длится более восьми часов у взрослого и более трёх часов – у ребёнка, а также сопровождается другими симптомами (боль в животе, метеоризм, диарея, боль в груди, головокружение), нужно обратиться к врачу – терапевту или гастроэнтерологу. Специалист назначит лабораторные тесты и инструментальные обследования, которые помогут разобраться в причинах и начать лечение.

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Также спровоцировать приступы могут психологические реакции, такие как перевозбуждение, стресс и гипервентиляция лёгких. Или же перенесённые хирургические вмешательства: бронхоскопия, эндоскопия ЖКТ и трахеостомия.

Появление этого рефлекса может быть вызвано приёмом лекарственных средств (химиотерапевтических препаратов, морфина, этанола, донепезила и дексаметазона).

Эта же реакция может быть при интоксикации организма (особенно этанолом и медикаментозными средствами). Важно помнить, что при термальных состояниях и тяжёлых болезнях икота будет указывать на неблагоприятное течение. Чаще всего она возникает при отравлении этанолом, медикаментозными средствами.

Диагностика и лечение

Определить причины икоты помогают общий и биохимический анализы крови, гастроскопия, рентгенография и сонография брюшной полости, УЗИ желчного пузыря, МРТ головного мозга и позвоночника. В некоторых случаях также требуется провести КТ или МСКТ отдельных органов.

Лечение будет зависеть от причины, вызвавшей это состояние. Так, если приступы связаны с опухолью головного мозга, позвоночника, пищевода или желудка, вероятнее всего, потребуется хирургическое вмешательство.

Аутоиммунные заболевания и другие болезни лечат медикаментозно. Лекарственные препараты, их дозировку и длительность приёма определяет лечащий врач. Если самочувствие человека быстро ухудшается, нужно как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Такое состояние может быть признаком тяжёлой интоксикации или патологии головного мозга.

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Как остановить икоту?

Есть несколько способов. Можно попробовать задержать дыхание или сделать несколько глубоких вдохов, посидеть или полежать в позе эмбриона (обняв колени). Также помогают стакан холодной воды, долька лимона, массаж шеи или плеч. Обычно один из таких способов позволяет справиться с приступом за 15 минут или даже быстрее.

Другие варианты: потянуть за язык, чтобы воздействовать на нервы и мышцы в горле, надавить на диафрагму, подержать во рту кубик льда или прополоскать горло холодной водой. Поможет и рассасывание мёда или кусочка сахара.

Если эти действия не дали результата, нужно обратиться к врачу за помощью.