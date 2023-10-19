Что будет, если долго икать? Отвечает врач

«Икота — очень распространённое состояние, с которым сталкиваются и дети, и взрослые. В большинстве случаев она самостоятельно проходит в течение нескольких секунд или минут. Но иногда может указывать на серьёзные заболевания. О причинах длительной икоты и методах её диагностики расскажем подробнее».
- Что такое икота?
- Виды икоты
- Причины кратковременной икоты
- Чем опасна постоянная икота?
- Диагностика и лечение
- Как остановить икоту?
Что такое икота?
С медицинской точки зрения это рефлекс, контролируемый головным мозгом. В этот момент диафрагма и межрёберные мышцы внезапно сокращаются, закрывается голосовая щель, а дыхание задерживается.
Во время приступа человек ощущает толчкообразные сокращения мускулатуры в подложечной области. Они возникают через равные временны́е промежутки. Контролировать данное состояние невозможно. Иногда интенсивность икоты может вызвать боль в грудной клетке.
Как правило, состояние нормализуется спустя несколько минут, в некоторых случаях через несколько часов. Во втором случае присутствуют ещё такие симптомы, как потоотделение, краснота или бледность кожного покрова, одышка и изжога.
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Виды икоты
Икота может быть двух видов:
- кратковременная (или острая) – это приступы, которые длятся менее 48 часов;
- постоянная (или непреодолимая) – непроизвольные сокращения диафрагмы, длящиеся более двух дней, могут достигать месяца и больше.
Второй вариант – самый опасный, так как говорит о серьёзных проблемах со здоровьем.
Причины кратковременной икоты
Приступ физиологической икоты могут спровоцировать переохлаждение и переедание, слишком быстрый приём пищи, сухая или твёрдая еда, газированные и спиртные напитки, курение натощак.
У детей она может появиться из-за попадания воздуха в желудок при кормлении.
Чем опасна постоянная икота?
Если же приступы постоянные и возникают несколько раз в день, мешают нормально спать или дышать, то это может указывать на серьёзные заболевания. Среди них:
- нарушение мозгового кровообращения;
- травмы;
- опухоли головного или спинного мозга;
- диафрагмальная грыжа;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ);
- новообразования пищевода, поджелудочной железы, желудка.
Кроме того, патологическая икота может появиться на фоне бронхита, пневмонии, эпилепсии, менингита, энцефалита и болезни Паркинсона.
Длительная икота может говорить о хронических заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Таких как гастрит, панкреатит, холецистит. Иногда она развивается на фоне гинекологических болезней, например, эндометрита и аднексита.
Если икота длится более восьми часов у взрослого и более трёх часов – у ребёнка, а также сопровождается другими симптомами (боль в животе, метеоризм, диарея, боль в груди, головокружение), нужно обратиться к врачу – терапевту или гастроэнтерологу. Специалист назначит лабораторные тесты и инструментальные обследования, которые помогут разобраться в причинах и начать лечение.
Фото: istockphoto.com
Также спровоцировать приступы могут психологические реакции, такие как перевозбуждение, стресс и гипервентиляция лёгких. Или же перенесённые хирургические вмешательства: бронхоскопия, эндоскопия ЖКТ и трахеостомия.
Появление этого рефлекса может быть вызвано приёмом лекарственных средств (химиотерапевтических препаратов, морфина, этанола, донепезила и дексаметазона).
Эта же реакция может быть при интоксикации организма (особенно этанолом и медикаментозными средствами). Важно помнить, что при термальных состояниях и тяжёлых болезнях икота будет указывать на неблагоприятное течение. Чаще всего она возникает при отравлении этанолом, медикаментозными средствами.
Диагностика и лечение
Определить причины икоты помогают общий и биохимический анализы крови, гастроскопия, рентгенография и сонография брюшной полости, УЗИ желчного пузыря, МРТ головного мозга и позвоночника. В некоторых случаях также требуется провести КТ или МСКТ отдельных органов.
Лечение будет зависеть от причины, вызвавшей это состояние. Так, если приступы связаны с опухолью головного мозга, позвоночника, пищевода или желудка, вероятнее всего, потребуется хирургическое вмешательство.
Аутоиммунные заболевания и другие болезни лечат медикаментозно. Лекарственные препараты, их дозировку и длительность приёма определяет лечащий врач. Если самочувствие человека быстро ухудшается, нужно как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Такое состояние может быть признаком тяжёлой интоксикации или патологии головного мозга.
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Как остановить икоту?
Есть несколько способов. Можно попробовать задержать дыхание или сделать несколько глубоких вдохов, посидеть или полежать в позе эмбриона (обняв колени). Также помогают стакан холодной воды, долька лимона, массаж шеи или плеч. Обычно один из таких способов позволяет справиться с приступом за 15 минут или даже быстрее.
Другие варианты: потянуть за язык, чтобы воздействовать на нервы и мышцы в горле, надавить на диафрагму, подержать во рту кубик льда или прополоскать горло холодной водой. Поможет и рассасывание мёда или кусочка сахара.
Если эти действия не дали результата, нужно обратиться к врачу за помощью.