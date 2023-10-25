Врач назвала 3 точки долголетия, стимуляция которых продлевает жизнь

Массаж этих зон позволит сохранить здоровье и активность на многие годы.

Ирина Старкова врач двух медицин: китайской и классической, рефлексотерапевт, мастер цигун «В мире столько всего интересного и увлекательного, что каждому из нас хочется наслаждаться вкусом жизни как можно дольше. А это значит быть здоровым и активным на протяжении многих лет».

Процесс старения неизбежен, но сохранение здоровья, а значит, и качества жизни — в наших руках. И чем раньше приходит осознание этого, тем больше появляется возможностей повлиять на продолжительность жизненного цикла.

Ключевые факторы, влияющие на качество здоровья

отказ от вредных привычек;

соблюдение режима дня;

сбалансированное питание, соответствующее принципам сезонности, употребление свежих продуктов, богатых витаминами, минералами и другими полезными веществами;

физическая активность в виде пеших прогулок, умеренные занятия спортом, такие практики, как йога или цигун, способствуют общему укреплению тела и поддержанию иммунитета;

активное умственное состояние.

Фото: istockphoto.com

Мозг, как и тело, нуждается в постоянной тренировке. Важно изучать новые темы и расширять свой кругозор, делая жизнь ярче, насыщеннее и интереснее. Чтение, участие в интеллектуальных играх, изучение иностранных языков способствуют развитию интеллекта и улучшению умственной гибкости.

Регулярные тренировки мозга улучшают когнитивные процессы – речь, мышление и память, помогают быстрее и легче находить решения для жизненных задач разной степени сложности.

Важную роль на пути к долголетию играет и оптимизация психоэмоциональной сферы человека. Позитивное мышление и умеренность в эмоциях имеют огромное значение для нашего физического и душевного состояния. Многие из нас чувствуют после ссоры не только эмоциональный спад и подавленность, но и дискомфорт или боли в желудке.

А страх или волнение учащают наши походы в туалет. Этому есть объяснение. С точки зрения традиционной китайской медицины эмоции играют одну из ключевых ролей в поддержании здоровья человека.

Фото: istockphoto.com

Каждая эмоция связана с определённым органом или системой органов. Например, гнев связан с печенью, грусть – с лёгкими, радость – с сердцем.

В основе этого подхода – представление о том, что эмоции воздействуют на внутренние органы, и длительные или сильные эмоциональные перекосы могут стать причиной дисбаланса функционирования соответствующей системы органов. Кроме того, ткань, связывающая органы, считается каналом, по которому жизненная энергия Ци движется по нашему телу.

Сильные эмоции могут приводить к блокировке этого потока, влияя на сбалансированную работу органов, что может стать причиной ряда заболеваний и патологий. Поэтому, наряду с общепринятыми рекомендациями, согласно традиционной китайской медицине, важно активно работать над сохранением гармонии и эмоционального равновесия.

Биологически активные точки на теле

На нашем теле расположено несколько сотен биологически активных точек, воздействуя на которые мы можем усмирить чрезмерную эмоциональность, сбалансировать работу органов, улучшить когнитивные процессы, укрепить иммунитет, а значит, выбрать путь активного долголетия.

Точка Шэнь Мэнь (Врата Духа)

Считается универсальным успокоительным. Находится она на сгибе руки возле лучезапястного сустава.

Фото: istockphoto.com

Воздействие на эту точку помогает решить ряд проблем:

нормализовать повышенное давление;

нормализовать учащённое сердцебиение;

устранить боли в пояснице, коленях, суставах.

Техника массажа: простукиваем точку мягкими кулачками 36 раз.

Точка Юн Цюань

Находится в центре стопы по линии канала функциональной системы почек, в которой хранится жизненная энергия, питающая наш организм. Массируя эту точку, мы можем укрепить энергию в почках, тем самым увеличивая продолжительность нашей жизни, ведь на Востоке принято считать, что долголетие начинается с ног.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, воздействие на Юнь Цюань помогает решить следующие проблемы:

ускорить лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени;

улучшить процессы пищеварения и обмена веществ;

укрепить иммунную систему.

Техника массажа: на центр стопы нажимаем 7 раз.

Точка Цзу Сань Ли (Точка долголетия)

Находится на внешней стороне ноги под коленом. Её рекомендуется не массировать, а простукивать мягкими кулачками одновременно на обеих ногах, активизируя работу желудка, поджелудочной железы и селезёнки.

Фото: istockphoto.com

Точка долголетия помогает:

ускорить лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени;

улучшить процессы пищеварения и обмена веществ;

укрепить иммунную систему.

Техника массажа: растираем перед сном или в моменты эмоционального беспокойства.

Вышеперечисленные методы стимуляции не дадут сильной боли или дискомфорта. Систематическое воздействие на точки усиливает кровоснабжение, регулирует трофику тканей, деятельность желёз внутренней секреции, уменьшает болезненность, снижает нервное и мышечное напряжение, сохраняет здоровье мозга, а главное — организует баланс жизненной энергии организма на долгие годы.