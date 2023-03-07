Рассказываем, что такое нейробика и как она помогает оставаться в здравом уме в любом возрасте.

Кроссфит для мозга: невролог назвал 9 простых упражнений для прокачки памяти и внимания

В детстве наверняка многие любили запоминать длинные номера вагонов задом наперёд, ходить по квартире с закрытыми глазами, пытаясь таким образом прочувствовать жизнь слепых людей, и, будучи правшой, периодически назначать свою левую руку ведущей. В то время вы ещё не могли себе внятно ответить: для чего мне это?

Сейчас подобные практики называют нейробикой. Такие необычные упражнения прокачивают креативность и развивают критическое и ассоциативное мышление, что благотворно влияет на синхронную работу правого и левого полушарий мозга.

Проще говоря – развитие мозговой деятельности. С возрастом умственные способности человека не снижаются, но обработка информации происходит медленнее, становится трудно запоминать необходимую информацию, снижается концентрация внимания и появляется рассеянность.

Зачем нужна нейробика

Нейробика – фитнес для мозга. Такая практика помогает оставаться в хорошей умственной форме, оставаясь в здравом уме и с хорошей памятью.

Ранее считалось, что человеческий мозг активно развивается в детстве, а затем постепенно идёт на спад. Однако благодаря МРТ (магнитно-резонансная томография) и массе исследований учёные пришли к выводу, что человеческий мозг способен меняться и развиваться всю жизнь.

Фото: istockphoto.com

Нервные клетки не отмирают с возрастом. Когда жизнь становится обычной рутиной, они истощаются и, если не стимулировать их развитие, постепенно атрофируются.

Устоявшиеся привычки и однообразная рутина иссушают наш мозг, поэтому важно менять свой стиль жизни, обогащая его новыми событиями и впечатлениями.

Девиз нейробики – постоянное изменение привычного стиля жизни.

Когда мы меняем свои привычные действия или заменяем их на новые, наш мозг прокладывает новые пути для мысленных электрических импульсов.

Таким образом, образуются новые нейронные связи и «встраиваются» другие знания, которые влияют на изменение привычек, убеждений и формирование иных моделей поведения.

В предыдущем материале рассказали об интересном эксперименте, в ходе которого учёным удалось выяснить, чей мозг стареет раньше — женский или мужской.

Невролог поделился с нами простыми упражнениями для мозга, которые помогут развить умственную деятельность, усовершенствовать память и воображение.

Нейробика в действии

Ринат Гимранов детский невролог, невролог, нейрофизиолог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Каждодневные однотипные задачи и рутина приводят к тому, что наш мозг перестаёт формировать новые нейронные связи, решать нестандартные задачи, быть в тонусе. Нейробика полезна абсолютно всем без исключения детям и взрослым. Чтобы это предотвратить, достаточно выполнять простые упражнения до пяти минут в день.

1. Поменяйте руки. Попробуйте привычные вещи делать другой рукой: держать ложку, написать, порисовать, умыться, причесаться. Это правополушарная активация, отвечающая за творческое развитие.

2. Хлопните в ладоши, а потом одномоментно прикоснитесь правой рукой к левому уху, а левой — к кончику носа. Затем несколько раз повторите эти движения.

Как создавать новые нейронные связи? Эти 6 способов заставят мозг лучше работать.

3. Пройдитесь по квартире с закрытыми глазами, а также попробуйте угадывать предметы в руках на ощупь. Так вы задействуете те органы восприятия, которые почти не используются в обычной жизни.

4. Читайте вслух с кем-нибудь. Во время такого чтения активируются те зоны, которые выключены во время обычного чтения.

Фото: istockphoto.com

5. Включайте в мысли новые слова. Попробуйте общаться оригинально и формулируйте предложения по-разному.

6. Изменяйте свою обычную скорость. Если вы не склонны торопиться — попробуйте делать быстро отдельные дела. Если у вас по-другому, то постарайтесь замедлиться.

7. Попытайтесь поискать связи между не разными вещами. Подумайте, в чём могут быть сходства у совершенно разных предметов.

Фото: istockphoto.com

8. Медленно пошагайте на одном месте, поднимая колено и притягивая к нему локоть. Это упражнение активирует зоны, отвечающие за логическое мышление и счёт.

9. В интернете можно найти картинки со словами цветов, но раскрашены слова совершенно другими цветами. Например, написано «красный», а цвет этого слова будет синим. Нужно называть цвета, которыми слова раскрашены.

Таким образом, нейробика усиливает мыслительные процессы, замедляет старение мозга, вносит разнообразие в рутинную жизнь.

Использовать мозг по максимуму

Новые эмоции и впечатления значительно обогащают нашу жизнь, повышают ясность ума, держат мозг в тонусе, развивают внимание, память, мышление и воображение, тем самым повышая качество нашей жизни, снижая тревожность и депрессию и восстанавливая нервные клетки нашего головного мозга.

Ещё несколько эффективных способов снять напряжение и тревожность найдёте по ссылке

Нейробика оказывает позитивное действие на мозг, повышая его продуктивность. Живите интересной и насыщенной жизнью, используйте свой мозг по максимуму!