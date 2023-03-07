Кроссфит для мозга: невролог назвал 9 простых упражнений для прокачки памяти и внимания

В детстве наверняка многие любили запоминать длинные номера вагонов задом наперёд, ходить по квартире с закрытыми глазами, пытаясь таким образом прочувствовать жизнь слепых людей, и, будучи правшой, периодически назначать свою левую руку ведущей. В то время вы ещё не могли себе внятно ответить: для чего мне это?
Сейчас подобные практики называют нейробикой. Такие необычные упражнения прокачивают креативность и развивают критическое и ассоциативное мышление, что благотворно влияет на синхронную работу правого и левого полушарий мозга.
Проще говоря – развитие мозговой деятельности. С возрастом умственные способности человека не снижаются, но обработка информации происходит медленнее, становится трудно запоминать необходимую информацию, снижается концентрация внимания и появляется рассеянность.
Зачем нужна нейробика
Нейробика – фитнес для мозга. Такая практика помогает оставаться в хорошей умственной форме, оставаясь в здравом уме и с хорошей памятью.
Ранее считалось, что человеческий мозг активно развивается в детстве, а затем постепенно идёт на спад. Однако благодаря МРТ (магнитно-резонансная томография) и массе исследований учёные пришли к выводу, что человеческий мозг способен меняться и развиваться всю жизнь.
Фото: istockphoto.com
Нервные клетки не отмирают с возрастом. Когда жизнь становится обычной рутиной, они истощаются и, если не стимулировать их развитие, постепенно атрофируются.
Устоявшиеся привычки и однообразная рутина иссушают наш мозг, поэтому важно менять свой стиль жизни, обогащая его новыми событиями и впечатлениями.
Когда мы меняем свои привычные действия или заменяем их на новые, наш мозг прокладывает новые пути для мысленных электрических импульсов.
Таким образом, образуются новые нейронные связи и «встраиваются» другие знания, которые влияют на изменение привычек, убеждений и формирование иных моделей поведения.
Невролог поделился с нами простыми упражнениями для мозга, которые помогут развить умственную деятельность, усовершенствовать память и воображение.
Нейробика в действии
Каждодневные однотипные задачи и рутина приводят к тому, что наш мозг перестаёт формировать новые нейронные связи, решать нестандартные задачи, быть в тонусе. Нейробика полезна абсолютно всем без исключения детям и взрослым. Чтобы это предотвратить, достаточно выполнять простые упражнения до пяти минут в день.
1. Поменяйте руки. Попробуйте привычные вещи делать другой рукой: держать ложку, написать, порисовать, умыться, причесаться. Это правополушарная активация, отвечающая за творческое развитие.
2. Хлопните в ладоши, а потом одномоментно прикоснитесь правой рукой к левому уху, а левой — к кончику носа. Затем несколько раз повторите эти движения.
3. Пройдитесь по квартире с закрытыми глазами, а также попробуйте угадывать предметы в руках на ощупь. Так вы задействуете те органы восприятия, которые почти не используются в обычной жизни.
4. Читайте вслух с кем-нибудь. Во время такого чтения активируются те зоны, которые выключены во время обычного чтения.
Фото: istockphoto.com
5. Включайте в мысли новые слова. Попробуйте общаться оригинально и формулируйте предложения по-разному.
6. Изменяйте свою обычную скорость. Если вы не склонны торопиться — попробуйте делать быстро отдельные дела. Если у вас по-другому, то постарайтесь замедлиться.
7. Попытайтесь поискать связи между не разными вещами. Подумайте, в чём могут быть сходства у совершенно разных предметов.
Фото: istockphoto.com
8. Медленно пошагайте на одном месте, поднимая колено и притягивая к нему локоть. Это упражнение активирует зоны, отвечающие за логическое мышление и счёт.
9. В интернете можно найти картинки со словами цветов, но раскрашены слова совершенно другими цветами. Например, написано «красный», а цвет этого слова будет синим. Нужно называть цвета, которыми слова раскрашены.
Таким образом, нейробика усиливает мыслительные процессы, замедляет старение мозга, вносит разнообразие в рутинную жизнь.
Использовать мозг по максимуму
Новые эмоции и впечатления значительно обогащают нашу жизнь, повышают ясность ума, держат мозг в тонусе, развивают внимание, память, мышление и воображение, тем самым повышая качество нашей жизни, снижая тревожность и депрессию и восстанавливая нервные клетки нашего головного мозга.
Нейробика оказывает позитивное действие на мозг, повышая его продуктивность. Живите интересной и насыщенной жизнью, используйте свой мозг по максимуму!