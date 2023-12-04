Что такое психология бедности? Стратегия из 7 шагов, чтобы деньги перестали быть проблемой

Елена Клён КПТ-терапевт, медицинский психолог и эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Как сфокусироваться на своём благополучии, научиться ставить цели, продумывать стратегию, развивать финансовую грамотность и делать первые шаги на пути к мечте?»

Тема финансового благополучия – одна из самых популярных в психологии за последние несколько лет. Люди стали понимать, что уровень заработка зависит не только от профессионализма человека. Также важны и его психологические особенности.

Развитие капитализма в нашей стране неизбежно привело к тому, что деньги стали значить гораздо больше, чем просто средство для существования. Для многих они являются способом реализации и укрепления социального статуса, атрибутом власти и даже средством коммуникации.

Отрицать важность финансов в современном мире стало невозможно, и мы начали задаваться вопросом: почему есть люди, у которых легко получается зарабатывать крупные суммы, в то время как другим приходится перманентно испытывать финансовые трудности?

Естественно, тип мышления не является единственным критерием возможности достижения финансового и карьерного успеха. Профессиональные компетенции, уровень финансовой грамотности, а также развитые навыки коммуникации и адаптации также необходимы для реализации в данном направлении. Однако именно от типа мышления чаще всего зависят поведение человека, постановка целей и выбор пути развития.

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Психология бедности: как мыслят такие люди?

Психологи выделяют несколько основных факторов, которыми характеризуется данный тип мышления.

Внешний локус контроля

Присвоение ответственности за свои победы и неудачи окружающему миру, другим людям и обстоятельствам. Это и есть внешний локус контроля. В этом случае человек не хочет брать ответственность за свою жизнь и решения. Он полагается на что-то извне. Зачастую именно это является одним из главных препятствий к достижению целей.

Низкая самооценка

Человек с низкой самооценкой чаще фокусируется на неуспехе, слабых сторонах личности и ошибках. Постоянное пребывание в ощущении собственной неправильности и неполноценности доставляет много неприятных эмоций, что впоследствии приводит к избеганию деятельности. Человек не может приступить к тому, чтобы начать двигаться в сторону желаемого, так как заранее уверен в будущей неудаче. Это и приводит к личностному, профессиональному и финансовому застою.

Негативные установки

Финансовая сфера во многом строится на том, какие установки про деньги есть у человека. Так, например, уверенность в том, что «большие деньги заработать нельзя» или что они «портят людей», часто делают финансовый успех просто невозможным. Происходит это потому, что в сознании человека в целом отсутствует вера в то, что он может заработать. Также есть страх того, что, имея большие деньги, он потеряет важные для него ценности и ориентиры.

Стремление экономить на всём

Корень этой проблемы часто запрятан в негативных установках относительно неблагоприятного финансового будущего. Человек постоянно опасается того, что ресурсы закончатся, считает, что их ни в коем случае нельзя тратить. Это, в свою очередь, приводит к тому, что он начинает не больше зарабатывать, а страдать накопительством. Растёт огромное внутреннее напряжение.

Желание казаться лучше/богаче

Эта особенность чаще всего вытекает из низкой самооценки. Возникает желание пустить все силы не на достижение реального успеха, а на получение атрибутов «успешности». Это может привести к тому, что человек будет скорее пытаться создать иллюзию богатой жизни. Он станет брать кредиты, микрозаймы. Это приведёт лишь к ухудшению финансового положения.

Как избавиться от «психологии бедности»?

Чтобы изменить внешний ход вещей, начать необходимо с внутренних изменений. Многие специально обращаются к специалистам, психологам или коучам, чтобы проработать тему денег и научиться правильно распределять свои ресурсы. Рассмотрим основные стратегии, которые могут привести к устойчивым внутренним изменениям.

1. Возвращение к реальности

Когда мы переходим от абстрактных суждений к конкретным, то можем реально оценивать ситуацию. И не так важно, кто виноват в том, что мы оказались в точке «сейчас». Главное — её обозначить и проанализировать положительные и отрицательные стороны. Фокус на том, что мы имеем сейчас, — первый шаг к достижению того, чего мы хотим в будущем.

2. Изменение фокуса

Как уже было сказано, внешний локус контроля может увести от настоящей проблемы к поиску виноватых. Именно поэтому вторым шагом будет фокусировка на своих внутренних ощущениях и благополучии. Сложно добиваться успеха в условиях неудовлетворения хотя бы базовых потребностей (безопасность, отдых, сон и т.д.).

3. Мониторинг окружения

Говоря о финансовом благополучии, многие специалисты уделяют особое внимание окружению, ведь очень часто именно оно формирует деструктивные установки о деньгах. Стоит присмотреться, нет ли рядом с вами тех, кто с опаской относится к большому заработку или считает, что необходимо на всём экономить. Также немаловажно, есть ли в окружении те, кто, наоборот, двигают вперёд и вдохновляют на новые свершения.

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4. Работа с самооценкой

Для достижения высоких целей необходимо хотя бы допустить мысль о том, что это возможно. Именно поэтому при работе с темой финансов важно в первую очередь работать с самооценкой.

5. Наличие интереса и драйва

От многих специалистов мы можем услышать, что деньги любят драйв. И это действительно так. Деньги — в первую очередь ресурс для достижения целей, а не сама цель. Для того чтобы уметь ими управлять, важно найти интерес в деятельности. Это поможет относиться к жизни как к захватывающему квесту, что, в свою очередь, поднимет уровень мотивации и энергии для борьбы со страхом неудачи.

6. Финансовая грамотность

Конечно, одной только позитивной энергии недостаточно для достижения целей. Тут человек рискует прийти к иллюзорной эйфории и безответственной трате денег. Достичь успеха можно, параллельно работая над собственным мышлением и повышая уровень финансовой грамотности.

Как и зачем ставить цели?

Может показаться, что ставить конкретные цели неважно, ведь и так понятно, когда происходит то, что нравится, а когда — нет. Но это иллюзия. Большинство людей ошибочно думают, что чёткая формулировка и запись целей лишь трата времени. Однако зачастую именно правильная постановка и осознание того, чего же человек на самом деле хочет добиться, приводит к успеху. Это очень важно.

Фото: myshkovsky / istockphoto.com

Правильно поставленные цели помогают:

разрушить зону комфорта;

повысить уверенность в себе;

выбрать направление;

прокачать навык полагаться на себя и принимать ответственность;

научиться принимать решения;

преодолевать вредные привычки;

реализовывать мечты.

Какой должна быть цель?

Специалисты считают, что грамотная цель должна состоять из пяти критериев, которые можно запомнить с помощью аббревиатуры SMART.

SMART в переводе с английского означает «умный». Следовательно, если говорить о целеполагании, то эту технику можно назвать «умным планированием». При этом понятие «SMART» является ещё и аббревиатурой из английских букв, каждая из которых обозначает одно из требований оценки цели.

S (Specific / Конкретно) . Цель должна быть максимально конкретной, это поможет избежать фрустрации от непонимания, в каком направлении двигаться.

. Цель должна быть максимально конкретной, это поможет избежать фрустрации от непонимания, в каком направлении двигаться. M (Measurable / Измеримо) . Измеримость также помогает избежать фрустрации и прокрастинации. Также необходимо чётко понимать, по каким критериям можно будет измерять результат и промежуточные точки.

. Измеримость также помогает избежать фрустрации и прокрастинации. Также необходимо чётко понимать, по каким критериям можно будет измерять результат и промежуточные точки. A (Achievable / Достижимо) . Один из важнейших критериев, так как в случае недостижимости желаемого цель превратится из мотивирующего фактора в триггер, что грозит выгоранием и истощением.

. Один из важнейших критериев, так как в случае недостижимости желаемого цель превратится из мотивирующего фактора в триггер, что грозит выгоранием и истощением. R (Relevant / Актуально) . Важно также подумать о том, насколько цель актуальна в современном мире. А также — лично для человека. Достижение чужих целей не приводит к успеху и реализации.

. Важно также подумать о том, насколько цель актуальна в современном мире. А также — лично для человека. Достижение чужих целей не приводит к успеху и реализации. T (Time / Согласовано во времени). Перед постановкой цели важно ответить себе на вопрос «К какому времени я хочу добиться желаемого?». Это поможет отслеживать динамику и результат.

Зачем развивать финансовую грамотность?

Это поможет избежать стресса как в обычной жизни, так и в кризисных ситуациях. Именно финансовая грамотность позволяет опираться не на внешние события, а на собственные знания и навыки, которые способны помочь выйти из денежного кризиса.

Финансовая грамотность — необходимая составляющая осознанного поведения, которая помогает достичь стабильности и уверенности. Её наличие позволяет больше зарабатывать и выгоднее тратить, при этом эффективнее копить и инвестировать. Также помогает избегать конфликтов по поводу денег и распоряжения ими.

Навыки финансовой грамотности можно условно разделить на две категории: soft skills («мягкие» навыки) и hard skills («твёрдые» навыки).

К «мягким» навыкам относят:

обсуждение финансовой ситуации с близким окружением;

мотивацию для работы с финансами;

критическое мышление при оценке финансового положения;

творческий подход к решению проблем и достижению целей.

К «твёрдым» навыкам относят:

ведение бюджета;

постановку финансовых целей по SMART;

поиск дополнительных источников дохода;

управление активами (инвестиции, накопления и т.д.).

Фото: SeventyFour / istockphoto.com

Чтобы грамотно управлять своими деньгами и развивать навыки финансовой грамотности, рекомендуется особое внимание уделить пассивным источникам дохода. Специалисты утверждают, что в идеале важно иметь около шести их вариантов. Это придаёт уверенности в том, что в любой ситуации человек не останется ни с чем. Также положительно влияет на ощущение интереса и драйва. Ведь в ситуации, когда человек спокоен относительно своего финансового положения, ему легче применить решения, проявляя творческий подход. Он не так боится перемен и при необходимости охотнее идёт на риск.

Вот несколько базовых практических советов для составления устойчивой благоприятной финансовой системы.

Формирование финансового резерва минимум на три месяца без основного дохода. Развитие активов, которые превышают количество долгов. Положительная разница между доходами и расходами. Регулярный доход из нескольких источников.

Личная стратегия успеха. С чего начать?

Для достижения финансового успеха и увеличения дохода важна стратегия. Специалисты в области финансов и психологии особое внимание уделяют дисциплине, практике и стратегии, так как хаотичные действия могут привести лишь к растрате ресурсов.

Рассмотрим основные шаги, которые помогут прийти к успеху.

1. Создание личной мотивации для повышения финансовой грамотности

Важно, чтобы это была именно личная мотивация. Наш мозг часто сопротивляется получению новой информации. Это скучно, сложно и непонятно. Но истинная мотивация, которая заряжает человека, поможет справиться с препятствиями.

Предположим, вам не хватает денег на исполнение мечты (это может быть собственное жильё или интересная поездка). В таком случае лучшей мотивацией будет повышение качества жизни и свободы действий.

2. Ориентированность на практику

На разных ресурсах можно найти огромное количество информации по теме финансов. Увы, этот избыток может просто-напросто запутать. Если один человек говорит про важность вложения в акции, это ещё не значит, что таков единственно верный путь. Попробуйте исследовать разные инструменты и найти подходящий конкретно для вас.

3. Планирование времени

Чаще всего люди откладывают изучение нового из-за нехватки времени, но правда в том, что свободное время не появится просто так. Поэтому для важных целей необходимо планировать регулярные промежутки времени для занятий.

4. Ведение записей

Удержать всё в голове невозможно, особенно если речь о финансах. Необходимо делать записи ключевых моментов, а также своего финансового положения.

5. Поддержка близких

Выше уже была затронута тема важности окружения. Действительно, при изучении новой сферы важно, чтобы вокруг были люди, готовые поддержать вас в новом начинании. Это поможет не сойти с выбранного пути.

6. Ограничение количества источников информации

Для начала необходимо выбрать, с помощью каких ресурсов вы будете изучать информацию. Курсы, книги, статьи и преподаватели. Отфильтруйте несколько источников и следуйте им. Это поможет не запутаться и снизит тревогу.

7. Выполнение практических заданий

Можно быть прекрасным теоретиком, но без практического подкрепления финансового успеха не достичь. Начинать стоит с простых и понятных заданий. Например, с подсчёта доходов и расходов, небольшого вклада или покупки акций. Первые шаги — самые сложные, но они необходимы.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

Помимо развития практических навыков, не стоит забывать о личностных качествах, которые помогут на тернистом пути к успеху. Основными из них будут: лидерство, навыки коммуникации, управления, грамотного тайм-менеджмента.

Для развитие вышеперечисленных качеств можно обратиться к коучу, психологу или специалисту по личностному росту. Но это не единственный путь. Сегодня существует большое количество различных ресурсов. В том числе актуальной литературы от мастеров своего дела. Также много бесплатных курсов и видео в свободном доступе.

Также стоит отметить важность мероприятий, где реально встретить единомышленников и успешных людей, с которыми можно пообщаться, получить совет и новые контакты.

Стереотипно может казаться, что для саморазвития уже необходимо иметь немаленький капитал, но это не более чем заблуждение. Первый шаг к саморазвитию доступен каждому.

Разобрав все аспекты финансового благополучия, можно сказать, что ключ к успеху — это совокупность психологического, личностного и финансового развития. Если вы уделите внимание каждому из этих аспектов, благополучие и самореализация неизбежны.

Можно долго рассуждать о том, существуют ли «ген бедности», «психология богатства» и т.д. Но, важна не теория, а практика. Самое сложное на пути к успеху — начать.

Психологи постоянно говорят о важности маленьких, но регулярных шагов к своей цели.

Не стоит планировать сделать на следующей неделе очень много. Попробуйте одно маленькое действие, но уже сегодня. Можно начать формировать цель или найти источник, который вас заинтересует. Маленькое дело сегодня приведёт к большому успеху через год.