Почему раны долго заживают? Врач назвала 10 возможных причин

Варвара Рубан врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» «Человек обладает хорошими способностями к регенерации. Особенно это касается эпидермиса — при должном уходе можно относительно быстро залечить крупный порез или рану, а также восстановить кожу после ожога. Однако в некоторых случаях ссадины могут не заживать очень долго. Расскажу, по каким причинам организм может хуже справляться с повреждениями тканей».

Как происходит процесс заживления ран

Заживление ран – сложный процесс, который требует слаженного взаимодействия многих систем организма. Система гемостаза первая, кто реагирует на повреждение. Во время этого в работу включается механизм вазоконстрикции, сужающий сосуды в месте повреждения. Одновременно с этим эндотелий прекращает вырабатывать медиаторы, сдерживающие сворачивание крови.

В результате в ране начинается усиленное тромбообразование – сгустки крови пытаются «залатать» повреждения. Впоследствии к тромбам в результате цепочки химических реакций присоединяется фибрин, который укрепляет их и способствует дальнейшей остановке кровотечения.

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Процесс заживления ран можно разделить на три частично перекрывающих друг друга стадии:

Стадия воспаления. Когда немедленная угроза в виде кровотечения устранена, организм начинает последовательно направлять в рану нейтрофилы, макрофаги и лимфоциты. Это необходимо для защиты от инородных тел и очистки раны от мёртвых тканей и клеток. Кроме того, это помогает предотвратить распространение инфекции. Систему гемостаза и стадию воспаления иногда объединяют в одну – в среднем оба эти этапа занимают до пяти суток в зависимости от масштаба повреждений.

Стадия грануляции (пролиферации), на которой происходит образование новой ткани и восстановление капиллярной сетки. Этот процесс в среднем занимает две-четыре недели.

Стадия эпителизации (дифференциации), во время которой организм максимально старается вернуть повреждённую область в первоначальный вид. Этот процесс самый долгий среди всех – в некоторых случаях он может длиться годами.

Причины длительного заживления ран

Раны, которые не заживают в течение трёх месяцев, часто считаются хроническими, о них мы и поговорим.

Скорость заживления ран зависит от многих факторов:

глубина и размер раны влияют на время заживления в первую очередь, ведь чем глубже ссадина, тем дольше она заживает;

местоположение раны. Чем больше она подвергается механическому воздействию, тем дольше заживает;

возраст также влияет на время заживления. Чем старше человек, тем менее упругой кожа становится, то есть изменяется тургор тканей, соответственно, раны могут медленнее заживать;

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питание. Поступление питательных веществ и витаминов также играет важную роль в процессе регенерации тканей — белок, витамин С, Е, А, К, витамины группы В, кальций, цинк. Все эти вещества помогают образованию новых тканей и в борьбе с инфекциями;

приём некоторых лекарственных средств и видов лечения. (НПВС-терапия, гормональные препараты — ГКС, лучевая терапия, химиотерапия и т. д.);

хронические заболевания, влияющие на систему кровообращения, иммунную систему, которые также способствуют заживлению ран.

Заболевания, приводящие к длительному заживлению ран

Эти заболевания рассмотрим более подробно, чтобы иметь понимание, с чем каждый из нас может столкнуться.

Ослабленный иммунитет по причине сопутствующего заболевания или хронического иммунодефицитного состояния (ВИЧ, аутоиммунные заболевания). От этого зависят адекватность воспалительной реакции и способность организма противостоять присоединению вторичной инфекции.

Нарушение обмена веществ (ожирение, метаболический синдром). Масса тела влияет на обменные процессы в организме. Жировая ткань не нуждается в интенсивном кровообращении, поэтому увеличение её количества в несколько раз относительно нормы (ожирение) ведёт к замедлению регенерации тканей и частым осложнениям течения раневого процесса.

Сахарный диабет. Это состояние можно рассматривать как тяжёлую форму нарушения обмена веществ, а именно глюкозного обмена. Нарушения нормального усвоения глюкозы приводят к повышению хрупкости тканей и замедлению процесса регенерации.

Нарушение кровообращения – как общего, так и местного. Причиной могут стать атеросклероз, деформация сосудистых стенок, заболевания сердечно-сосудистой системы. Локальное нарушение кровообращения может быть вызвано продолжительным сдавливанием тканей и пережатием мелких кровеносных сосудов (пример хронической раны на фоне постоянного сдавливания тканей – пролежни).

Фото: istockphoto.com/CHARTCHAI KANTHATHAN

Истощение – алиментарное (по причине недостаточного или неполноценного питания) или старческое. При крайне низкой массе тела наблюдается замедление обмена веществ в организме за счёт уменьшения количества энергии, следовательно, все раны заживают медленнее.

Наличие онкологических заболеваний. Ещё одна причина длительного заживления раны. Опухоль растёт и забирает на себя часть циркулирующей крови со всеми питательными элементами и кислородом. Также при этом часто присутствует интоксикационный синдром, влияющий на все процессы в организме, в том числе и на процесс регенерации тканей.

Хронические заболевания дыхательной системы, нарушающие газообмен, ухудшая снабжение тканей кислородом через гемоглобин.

Анемия характеризуется дефицитом гемоглобина, вызывающим кислородное голодание.

Хроническая сердечная недостаточность способна постепенно развиваться годами. Работа сердца ухудшается, появляется одышка и отеки. Замедляется кровоток, снижается снабжение тканей кислородом и питанием, что также тормозит регенерацию.

Хроническая венозная недостаточность часто приводит к затяжному восстановлению, когда речь заходит о повреждении тканей на ногах. Нарушаются отток крови и поступление питания в ткани, что вызывает гипоксию и обменные расстройства. В итоге появляются трофические язвы.

Местные факторы

Также влияют на время заживления раны:

инфекция;

наличие в ране некротизированных тканей (они увеличивают риск нагноения и, соответственно, длительность заживления);

наличие в ране инородных тел;

наличие в ране излившейся крови (также повышает риск инфицирования);

повторное повреждение незажившей раны;

повреждение тканей, прилегающих к ране — подкожная клетчатка, мышцы, нервы, кости.

Признаки длительного заживления ран

Если процессы регенерации тканей нарушены, пациенты могут испытывать жалобы на постоянную ноющую боль, кровоточивость из раны, возможен неприятный запах из раны (при присоединении инфекции), длительно не сходящиеся края раны.

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Если вы замечаете за собой длительно заживающие раны, то необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом — терапевтом, хирургом, эндокринологом, онкологом или инфекционистом, который поможет разобраться в причине и, соответственно, назначит соответствующее лечение для улучшения состояния организма.

Профилактика воспаления

Чтобы не допустить развития в ране воспалительного процесса, необходимо защищать рану от повреждений и вторичного инфицирования – закрывать её повязкой, регулярно обрабатывать антисептическими средствами, обеспечивать необходимую вентиляцию.

Если из раны выделяется экссудат – обеспечить его отток с помощью сетчатой дренирующей повязки. Когда рана находится в стадии грануляции – беречь её от механических повреждений и не допускать нарушения целостности покрывающей её соединительной ткани.

В любом случае лучше сразу обратиться в травмпункт.