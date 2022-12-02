Что будет, если не вытащить занозу? Отвечает врач

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Для многих заноза в пальце — обычный пустяк. Но насколько безопасно не вытаскивать её вовсе?

Чем опасна заноза

Зачастую заноза только раздражает верхние слои кожи и неприятно болит. В большинстве случаев это не причиняет никаких неудобств, и сам организм способен «вытолкнуть» её через несколько дней.

Но это только в том случае, если фрагмент сидит неглубоко, под верхними слоями кожи и почти не нарушает плотный эпителиальный защитный барьер.

Тем не менее глубокие занозы не следует недооценивать, так как, будучи инородным телом в организме, они могут серьёзно инфицировать не только кожу в месте попадания, но и весь организм, что в дальнейшем может привести к самым разным неблагоприятным последствиям.

Деревянные занозы несут с собой бактерии и грибы, поскольку это натуральный материал. Риск заражения будет намного ниже при попадании под кожу осколков стекла, пластика или металла.

Что делать, если наступили на стекло во время тренировки на улице, рассказали здесь

В древесине также есть натуральные масла. Иммунная система рассматривает это как угрозу и воспаляет кожу вокруг места прокола.

Переходное воспаление является неотъемлемой частью нормального заживления всех ран. А небольшое количество инородных тел в ране вызывает нормальный воспалительный ответ в попытке устранить их или сдержать распространение по организму.

А вот когда внутри раны обнаружено большое количество инородных тел, бактерий и других раздражителей, защитная реакция усиливается.

Что будет, если не вытащить занозу

Чрезмерное или длительное воспаление может задержать заживление ран или разрушить основные мягкие ткани и в дальнейшем даже кости, вызывая периодические реакции, остеолитические травмы (разрушение костной ткани), синовит (воспалительное заболевание) и артрит.

Фото: istockphoto.com

Если инородное тело не растворяется или не выталкивается эпителием кожи, оно создаёт волокнистую капсулу, усиливая внутреннее воспаление в месте образования.

Стафилококк — распространённая инфекция, связанная с занозами. Обычно проявляется гнойным воспалением в месте их попадания и общей лихорадкой или ознобом.

Но самый опасной инфекцией, связанной с глубоким повреждением тканей, может стать столбняк, вызванный бактерией Clostridium tetani. Опасность для человека представляет токсин столбнячной палочки — тетаноспазмин, который выделяется в ткани после разрушения бактериальных клеток.

В патологичной форме может проявляться «стянутостью» челюсти, мышечной жёсткостью и общей непроходимой фибромиалгией (хронический болевой синдром), а в дальнейшем привести к самым неблагоприятным последствиям.

Фото: istockphoto.com

В зоне риска развития столбняка люди, которые получили колотые, рваные раны, ссадины, наступили на ржавый гвоздь или даже получили глубокие занозы. Это может произойти как на улице, так и в помещении.

Как правильно удалить занозу

Способ извлечения занозы, расположенной под кожным слоем, зависит от её размера, местоположения, состава фрагмента, доступности места положения и ожидаемого воспалительного состояния соседних тканей.

Если вы заметили, что на месте занозы начинается воспаление, всегда можно обратиться к специалисту за советом.

Фото: istockphoto.com

Первый шаг — очистить область антисептическим продуктом.

Если заноза на поверхности, её легко можно удалить с помощью пинцета.

Если это сложно, возможно, придётся воспользоваться стерильной иглой и немного повредить ткань рядом с занозой (подцепив её для облегчения вытаскивания).

Конечно, если процесс усложняется и вытащить занозу так и не получается или вы не уверены, что она полностью вышла, нужно обратиться к врачу. Особенно если заноза большая и глубокая и её сопровождает сильная боль или воспаление.

Чем обработать рану

Если до аптеки далеко, можно использовать натуральный антисептик: как до, так и после извлечения занозы.

Календула. Отличное лекарственное растение для лечения открытых ран, дезинфекции и уменьшения воспаления.

Ромашка. Этот цветок не только антисептический и противовоспалительный, но и помогает успокоить боль. Кроме того, его очень легко найти где угодно. Подойдёт даже чай из пакетика.

Подорожник. Листья подорожника могут быть очень полезны благодаря своим противовоспалительным свойствам. Кроме того, это один из лучших вариантов, если заноза очень большая, так как он также обладает гемостатическими свойствами, которые могут помочь остановить кровотечение после удаления инородного тела.

Тимьян. Цветы тимьяна также очень полезны для любого типа открытой раны. Это связано с его антимикробными свойствами, которые помогают дезинфицировать и, кроме того, способствуют заживлению.

Можно сделать концентрированный травяной чай из одного или нескольких антисептических лекарственных растений. И просто прикладывать к месту инфицирования и прокола.

Фото: unsplash.com/@massimorinaldi27

Чистое эфирное масло лаванды также является хорошей профилактикой для предотвращения инфекций. Одной капли каждые три часа достаточно, чтобы предотвратить заражение. Тем не менее это должно быть сертифицированное и качественное масло.

О других самых эффективных природных антибиотиках читайте по ссылке

Даже натуральный гель листов алоэ способен купировать инфицирование. Самое лучшее — отрезать и приложить кусочек листа, так как многие из продаваемых продуктов содержит другие ингредиенты, которые не являются натуральными.

Но важно помнить о небезопасности самостоятельного лечения, особенно если заноза глубокая, рана запущена или произошло инфицирование. Важно своевременно обратиться к специалисту за помощью.