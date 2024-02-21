Как выбрать хороший увлажнитель воздуха для квартиры?

Зачем нужен увлажнитель?

Увлажнитель – прибор, который максимально быстро решает проблему сухого воздуха и все связанные с ним неприятные последствия. Специалисты не раз подчёркивали, что в период отопительного сезона нужно озаботиться вопросом искусственного увлажнения климата в помещении. Излишняя сухость воздуха может привести к таким проблемам, как:

сухость слизистых оболочек носа, горла и глаз, что может вызвать раздражение, микротрещины и даже кровотечения. Обезвоженный воздух провоцирует синдром сухого глаза, который может выражаться зудом или слезотечением. Обостряются хронические аллергические реакции, кожные заболевания, астма;

повышенный риск инфекций. Слизистые оболочки без достаточного увлажнения не могут защитить организм от бактерий и вирусов, поэтому легко подхватить простуду, грипп и другие респираторные заболевания;

ухудшение кожного состояния. Сухой воздух вызывает обезвоживание кожи, что приводит к шелушению, зуду и раздражению. Страдают также волосы и ногти. От недостатка влаги в атмосфере они начинают ломаться;

ухудшение качества сна. Из-за пересушивания слизистых оболочек в носу и горле есть риск возникновения храпа, затруднëнного дыхания, бессонницы. Недостаток влажности воздуха также может вызвать утренний кашель и дискомфорт.

Сухой воздух влияет и на настроение человека: чувствуются апатия, разбитость, отсутствие сил и энергии. Кроме того, недостаток влаги негативно сказывается не только на микроклимате квартиры, но и на интерьере. Обезвоживание атмосферы может привести к деформации и трещинам в деревянной мебели, паркете, дверях.

Поэтому поддержание оптимального уровня влажности в помещении (от 40% до 60%) при помощи хорошего увлажнителя для воздуха предотвратит многие проблемы, связанные с сухим воздухом.

Фото: Vladdeep/istockphoto.com

Виды увлажнителей: плюсы и минусы

Все увлажнители делятся на четыре типа.

1. Стандартные увлажнители воздуха

В традиционном приборе вода испаряется естественный образом, и охлаждённый воздух прогоняется через встроенный вентилятор в помещение.

Плюсы:

низкое потребление электроэнергии;

нетребовательны к качеству воды — можно использовать просто фильтрованную, а не дистиллированную;

безопасно для маленьких детей и домашних питомцев, так как выпускаемый в атмосферу пар не горячий.

Минусы:

медленное увлажнение воздуха;

высокий уровень шума;

частая смена специальных фильтров и регулярная мойка отсека для воды (жидкость в нём может зацвести).

2. Ультразвуковые увлажнители воздуха

Особенность такого прибора в том, что он создаёт своего рода туман или водную дымку. Прибор работает на основе принципа ультразвуковой вибрации, которая преобразует воду в мельчайшие капли и распыляет их в воздухе.

Плюсы:

быстрое увлажнение атмосферы;

низкий уровень шума — ультразвуковые увлажнители работают бесшумно, что делает их идеальным выбором для использования в спальнях и офисах;

образуют холодный пар, что безопасно для окружающих;

небольшой расход электроэнергии;

не нужно менять фильтры.

Минусы:

образование осадков минералов в помещении — если жёсткая вода содержит примеси и не прошла должную фильтрацию перед использованием, то минералы осядут на поверхностях в квартире;

ограниченный радиус действия до 25 м², для увлажнения больших помещений может потребоваться несколько устройств;

необходимость частой очистки резервуара для предотвращения размножения бактерий и плесени.

Фото: Margarita Serenko/istockphoto.com

3. Паровые увлажнители воздуха

Такой увлажнитель работает как электрический чайник. В приборе установлен нагревательный элемент, который подогревает воду, далее следует процесс испарения. Образованный пар проходит через специальный распылитель или диффузор, который рассеивает пар в воздухе в виде тумана.

Плюсы:

очень быстро увлажняет воздух;

работает на больших расстояниях, некоторые модели увлажняют воздух в радиусе более 50 м²;

даёт согревающий эффект, так как выпускает тёплый пар.

Минусы:

повышенный уровень шума – особенно в процессе доведения воды до кипения;

высокий расход электроэнергии;

выработка конденсата;

небезопасно для детей, так как в приборе горячая вода;

образуется накипь в самом приборе.

4. Дисковые увлажнители воздуха

Такие модели не только увлажняют воздух в помещении, но и очищают его. Устройство оснащено вращающимися дисками, которые погружены в резервуар с водой. Диски вращаются с помощью механизма увлажнителя. Под воздействием вращения дисков вода испаряется и распыляется в воздухе в виде тумана или пара.

Плюсы:

вырабатывается негорячий пар;

очистка воздуха;

обширный радиус действия;

низкое потребление энергии.

Минусы:

высокая цена;

средний уровень шума;

занимает много места в квартире из-за своих габаритов;

частая смена фильтров и обязательная промывка дисков.

Важные характеристики

При выборе прибора следует обратить внимание на параметры, приведённые ниже.

Радиус работы увлажнителя воздуха

В инструкциях и описаниях к устройству обычно указывается площадь помещения (в м²), на которую рассчитана работа увлажнителя.

Уровень шума

Типы увлажнителей с уровнем мощности в 25-30 децибел можно назвать практически бесшумными — они подойдут для детской или спальной комнаты. Приборы же, имеющие мощность в 45-50 децибел, создают высокий уровень шума.

Объём резервуара воды

Здесь действует простой принцип – чем больше и вместительнее отсек для воды, тем дольше увлажнитель будет работать. Однако следует обратить внимание на производительность, то есть на расход воды в час. Для небольшого помещения в 20 м² достаточно устройства с 4-литровым резервуаром. Его хватит примерно на девять часов работы. В большинство моделей вода заливается сверху, но есть и такие устройства, резервуары которых сначала следует снять, наполнить жидкостью и снова установить.

Размеры и габариты

Перед покупкой выберите место, где установите увлажнитель воздуха. Лучше держать его на удалённом от маленьких детей и домашних питомцев расстоянии. Это небезопасно и для самих непосед, и для прибора. Удобство разбора устройства также немаловажно. Убедитесь, что резервуар легко очистить и он доступен для тщательной мойки.

Фото: serebryannikov/istockphoto.com

Система управления

Выделяют три типа:

Механическая система оснащена кнопками; Электронная система представляет собой сенсорную панель управления; Дистанционная – управление осуществляется при помощи пульта.

Более усовершенствованные увлажнители имеют функцию управления смартфоном.

Дополнительные функции

Есть ряд устройств, имеющих ряд «умных» возможностей.

Встроенный гигрометр

Гигрометр – это прибор, определяющий относительную влажность воздуха в помещении. Согласно показателям, вы можете регулировать подачу и интенсивность пара, исходящего из увлажнителя.

Встроенный аромадиффузор

Добавлять эфирные масла можно только в увлажнители со специальным отсеком для них. Нельзя добавлять ароматизаторы в общий отсек с водой в устройства без функции диффузора.

Регулировка направления пара

С помощью него можно избежать возникновения конденсата на деревянных поверхностях и образования пятен на мягкой мебели. А в жаркую погоду и невыносимый зной можно направить поток холодного увлажняющего воздуха на себя и наслаждаться прохладой. Также в некоторых приборах есть функция регулировки интенсивности пара. Таким образом можно избежать переувлажнения воздуха, что тоже чревато неприятными последствиями.

Датчик автоматического отключения при падении

Особенно эта функция важна, если увлажнитель приобретается в детскую комнату. Также есть устройства, которые отключаются при низком уровне воды.

Световая индикация

Существуют устройства с ночным режимом, который позволяет уменьшить яркость светового индикатора. Яркий свет не будет мешать сну.

Ионизатор воздуха

Ионизатор, встроенный в увлажнитель, генерирует отрицательно заряженные ионы, которые высвобождаются в воздух вместе с паром. Эти ионы нейтрализуют пыль, аллергены, бактерии и другие загрязнители. Ионизация убирает неприятные запахи, устраняет статическое электричество.

Таймер

Благодаря ему вы можете выставить определённое время работы – по его истечении прибор отключится автоматически.

Специальное покрытие резервуара для воды и фильтры с ионами серебра

Эти дополнительные возможности дольше держат воду чистой, её приходится не так часто менять. Однако это не отменяет регулярную чистку и мойку отсеков.

Функция нагрева пара

Позволяет повысить температуру пара до 40°С, чтобы согревать помещение в холодное время.

Индикатор очистки

Это своего рода напоминание, что прибор, фильтр и резервуар нуждаются в тщательной мойке и санобработке.

Защита от детей

Присуща моделям с сенсорным управлением. Благодаря этой функции можно заблокировать кнопки от случайного нажатия.

Как правильно пользоваться увлажнителем: 5 советов

Выбирайте безопасное место для установки. Установите увлажнитель на ровной поверхности на расстоянии от стен и других предметов, чтобы обеспечить свободное циркулирование воздуха вокруг устройства.

Избегайте использования увлажнителя вблизи электроники, мебели или других предметов, которые могут пострадать от влаги.

Используйте правильную воду. Для каждого типа увлажнителя в инструкции по эксплуатации указана необходимая вода. Некоторые прекрасно работают и на фильтрованной воде, другим же требуется дистиллированная.

Регулярно очищайте увлажнитель. Мойте и дезинфицируйте резервуар, фильтры и другие части устройства для предотвращения размножения бактерий и плесени.

Следите за уровнем влажности в квартире. Не забывайте, что слишком влажный воздух так же опасен для здоровья, как и чрезмерно сухой.

Фото: galitskaya/istockphoto.com

Как выбрать увлажнитель воздуха: 8 критериев

При выборе увлажнителя воздуха для квартиры следует учитывать несколько ключевых факторов:

Размер помещения. Определите площадь комнаты, которое требуется увлажнить. Разные устройства имеют различную мощность и радиус работы, поэтому важно выбрать модель, которая соответствует размеру вашей квартиры. Тип увлажнителя. Стандартные, паровые, ультразвуковые, дисковые, увлажнители-ионизаторы. Выберите тот вид, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Вместимость резервуара. Выбирайте модель с достаточно большим отсеком для воды, чтобы обеспечить длительное время работы без необходимости постоянной дозаправки. Дополнительные режимы. В некоторых моделях есть датчики автоматического выключения, таймеры, режимы ионизации и многое другое. Изучите функционал и возможности и подумайте, какие вам нужны, а какие – нет. Уровень шума. Учитывайте уровень шума увлажнителя, особенно если вы планируете использовать его в спальне или в течение ночи. Выберите модель с низким уровнем шума для комфортного использования. Безопасность. Обратите внимание на наличие функций безопасности, таких как автоматическое выключение при отсутствии воды или защита от детей. Это поможет предотвратить неприятные ситуации. Легкость обслуживания. Выберите увлажнитель, который легко очищать, а доступ к отсеку и фильтрам доступен. Регулярная очистка и замена фильтров помогут сохранить эффективность и работоспособность увлажнителя. Читайте отзывы и рекомендации. Выбирайте увлажнитель от надежного производителя с хорошей репутацией. Просмотрите отзывы других пользователей, чтобы получить представление о качестве конкретной модели.

Увлажнитель помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, который обычно составляет от 40 до 60%. Сухой воздух, особенно в зимний период или в помещениях с центральным отоплением, вызывает дискомфорт, сухость кожи и слизистых оболочек, а также ухудшает здоровье. Увлажнитель помогает очищать воздух от пыли, аллергенов — это особенно важно для аллергиков и людей с дыхательными проблемами. Кроме того, устройство помогает предотвратить обезвоживание слизистых оболочек носа и горла, что снижает риск простуд. Увлажнённый воздух способствует улучшению сна, уменьшению статического электричества.

При выборе увлажнителя воздуха учитывайте тип увлажнителя, который вам необходим, а также площадь квартиры. Некоторые модели имеют ряд дополнительных функций, таких как нагрев пара, таймер, датчик опрокидывания, ночная сенсорная подсветка, ионизация воздуха, встроенный гигрометр, управление смартфоном и многое другое. Выберите модель с нужными функциями для вашего комфорта.