Как выбрать хороший увлажнитель воздуха для квартиры?

- Зачем нужен увлажнитель?
- Виды увлажнителей: плюсы и минусы
- Важные характеристики
- Система управления
- Дополнительные функции
- Как правильно пользоваться увлажнителем: 5 советов
- Как выбрать увлажнитель воздуха: 8 критериев
Зачем нужен увлажнитель?
Увлажнитель – прибор, который максимально быстро решает проблему сухого воздуха и все связанные с ним неприятные последствия. Специалисты не раз подчёркивали, что в период отопительного сезона нужно озаботиться вопросом искусственного увлажнения климата в помещении. Излишняя сухость воздуха может привести к таким проблемам, как:
- сухость слизистых оболочек носа, горла и глаз, что может вызвать раздражение, микротрещины и даже кровотечения. Обезвоженный воздух провоцирует синдром сухого глаза, который может выражаться зудом или слезотечением. Обостряются хронические аллергические реакции, кожные заболевания, астма;
- повышенный риск инфекций. Слизистые оболочки без достаточного увлажнения не могут защитить организм от бактерий и вирусов, поэтому легко подхватить простуду, грипп и другие респираторные заболевания;
- ухудшение кожного состояния. Сухой воздух вызывает обезвоживание кожи, что приводит к шелушению, зуду и раздражению. Страдают также волосы и ногти. От недостатка влаги в атмосфере они начинают ломаться;
- ухудшение качества сна. Из-за пересушивания слизистых оболочек в носу и горле есть риск возникновения храпа, затруднëнного дыхания, бессонницы. Недостаток влажности воздуха также может вызвать утренний кашель и дискомфорт.
Сухой воздух влияет и на настроение человека: чувствуются апатия, разбитость, отсутствие сил и энергии. Кроме того, недостаток влаги негативно сказывается не только на микроклимате квартиры, но и на интерьере. Обезвоживание атмосферы может привести к деформации и трещинам в деревянной мебели, паркете, дверях.
Поэтому поддержание оптимального уровня влажности в помещении (от 40% до 60%) при помощи хорошего увлажнителя для воздуха предотвратит многие проблемы, связанные с сухим воздухом.
Фото: Vladdeep/istockphoto.com
Виды увлажнителей: плюсы и минусы
Все увлажнители делятся на четыре типа.
1. Стандартные увлажнители воздуха
В традиционном приборе вода испаряется естественный образом, и охлаждённый воздух прогоняется через встроенный вентилятор в помещение.
Плюсы:
- низкое потребление электроэнергии;
- нетребовательны к качеству воды — можно использовать просто фильтрованную, а не дистиллированную;
- безопасно для маленьких детей и домашних питомцев, так как выпускаемый в атмосферу пар не горячий.
Минусы:
- медленное увлажнение воздуха;
- высокий уровень шума;
- частая смена специальных фильтров и регулярная мойка отсека для воды (жидкость в нём может зацвести).
2. Ультразвуковые увлажнители воздуха
Особенность такого прибора в том, что он создаёт своего рода туман или водную дымку. Прибор работает на основе принципа ультразвуковой вибрации, которая преобразует воду в мельчайшие капли и распыляет их в воздухе.
Плюсы:
- быстрое увлажнение атмосферы;
- низкий уровень шума — ультразвуковые увлажнители работают бесшумно, что делает их идеальным выбором для использования в спальнях и офисах;
- образуют холодный пар, что безопасно для окружающих;
- небольшой расход электроэнергии;
- не нужно менять фильтры.
Минусы:
- образование осадков минералов в помещении — если жёсткая вода содержит примеси и не прошла должную фильтрацию перед использованием, то минералы осядут на поверхностях в квартире;
- ограниченный радиус действия до 25 м², для увлажнения больших помещений может потребоваться несколько устройств;
- необходимость частой очистки резервуара для предотвращения размножения бактерий и плесени.
Фото: Margarita Serenko/istockphoto.com
3. Паровые увлажнители воздуха
Такой увлажнитель работает как электрический чайник. В приборе установлен нагревательный элемент, который подогревает воду, далее следует процесс испарения. Образованный пар проходит через специальный распылитель или диффузор, который рассеивает пар в воздухе в виде тумана.
Плюсы:
- очень быстро увлажняет воздух;
- работает на больших расстояниях, некоторые модели увлажняют воздух в радиусе более 50 м²;
- даёт согревающий эффект, так как выпускает тёплый пар.
Минусы:
- повышенный уровень шума – особенно в процессе доведения воды до кипения;
- высокий расход электроэнергии;
- выработка конденсата;
- небезопасно для детей, так как в приборе горячая вода;
- образуется накипь в самом приборе.
4. Дисковые увлажнители воздуха
Такие модели не только увлажняют воздух в помещении, но и очищают его. Устройство оснащено вращающимися дисками, которые погружены в резервуар с водой. Диски вращаются с помощью механизма увлажнителя. Под воздействием вращения дисков вода испаряется и распыляется в воздухе в виде тумана или пара.
Плюсы:
- вырабатывается негорячий пар;
- очистка воздуха;
- обширный радиус действия;
- низкое потребление энергии.
Минусы:
- высокая цена;
- средний уровень шума;
- занимает много места в квартире из-за своих габаритов;
- частая смена фильтров и обязательная промывка дисков.
Важные характеристики
При выборе прибора следует обратить внимание на параметры, приведённые ниже.
Радиус работы увлажнителя воздуха
В инструкциях и описаниях к устройству обычно указывается площадь помещения (в м²), на которую рассчитана работа увлажнителя.
Уровень шума
Типы увлажнителей с уровнем мощности в 25-30 децибел можно назвать практически бесшумными — они подойдут для детской или спальной комнаты. Приборы же, имеющие мощность в 45-50 децибел, создают высокий уровень шума.
Объём резервуара воды
Здесь действует простой принцип – чем больше и вместительнее отсек для воды, тем дольше увлажнитель будет работать. Однако следует обратить внимание на производительность, то есть на расход воды в час. Для небольшого помещения в 20 м² достаточно устройства с 4-литровым резервуаром. Его хватит примерно на девять часов работы. В большинство моделей вода заливается сверху, но есть и такие устройства, резервуары которых сначала следует снять, наполнить жидкостью и снова установить.
Размеры и габариты
Перед покупкой выберите место, где установите увлажнитель воздуха. Лучше держать его на удалённом от маленьких детей и домашних питомцев расстоянии. Это небезопасно и для самих непосед, и для прибора. Удобство разбора устройства также немаловажно. Убедитесь, что резервуар легко очистить и он доступен для тщательной мойки.
Фото: serebryannikov/istockphoto.com
Система управления
Выделяют три типа:
- Механическая система оснащена кнопками;
- Электронная система представляет собой сенсорную панель управления;
- Дистанционная – управление осуществляется при помощи пульта.
Более усовершенствованные увлажнители имеют функцию управления смартфоном.
Дополнительные функции
Есть ряд устройств, имеющих ряд «умных» возможностей.
Встроенный гигрометр
Гигрометр – это прибор, определяющий относительную влажность воздуха в помещении. Согласно показателям, вы можете регулировать подачу и интенсивность пара, исходящего из увлажнителя.
Встроенный аромадиффузор
Добавлять эфирные масла можно только в увлажнители со специальным отсеком для них. Нельзя добавлять ароматизаторы в общий отсек с водой в устройства без функции диффузора.
Регулировка направления пара
С помощью него можно избежать возникновения конденсата на деревянных поверхностях и образования пятен на мягкой мебели. А в жаркую погоду и невыносимый зной можно направить поток холодного увлажняющего воздуха на себя и наслаждаться прохладой. Также в некоторых приборах есть функция регулировки интенсивности пара. Таким образом можно избежать переувлажнения воздуха, что тоже чревато неприятными последствиями.
Датчик автоматического отключения при падении
Особенно эта функция важна, если увлажнитель приобретается в детскую комнату. Также есть устройства, которые отключаются при низком уровне воды.
Световая индикация
Существуют устройства с ночным режимом, который позволяет уменьшить яркость светового индикатора. Яркий свет не будет мешать сну.
Ионизатор воздуха
Ионизатор, встроенный в увлажнитель, генерирует отрицательно заряженные ионы, которые высвобождаются в воздух вместе с паром. Эти ионы нейтрализуют пыль, аллергены, бактерии и другие загрязнители. Ионизация убирает неприятные запахи, устраняет статическое электричество.
Таймер
Благодаря ему вы можете выставить определённое время работы – по его истечении прибор отключится автоматически.
Специальное покрытие резервуара для воды и фильтры с ионами серебра
Эти дополнительные возможности дольше держат воду чистой, её приходится не так часто менять. Однако это не отменяет регулярную чистку и мойку отсеков.
Функция нагрева пара
Позволяет повысить температуру пара до 40°С, чтобы согревать помещение в холодное время.
Индикатор очистки
Это своего рода напоминание, что прибор, фильтр и резервуар нуждаются в тщательной мойке и санобработке.
Защита от детей
Присуща моделям с сенсорным управлением. Благодаря этой функции можно заблокировать кнопки от случайного нажатия.
Как правильно пользоваться увлажнителем: 5 советов
- Выбирайте безопасное место для установки. Установите увлажнитель на ровной поверхности на расстоянии от стен и других предметов, чтобы обеспечить свободное циркулирование воздуха вокруг устройства.
- Избегайте использования увлажнителя вблизи электроники, мебели или других предметов, которые могут пострадать от влаги.
- Используйте правильную воду. Для каждого типа увлажнителя в инструкции по эксплуатации указана необходимая вода. Некоторые прекрасно работают и на фильтрованной воде, другим же требуется дистиллированная.
- Регулярно очищайте увлажнитель. Мойте и дезинфицируйте резервуар, фильтры и другие части устройства для предотвращения размножения бактерий и плесени.
- Следите за уровнем влажности в квартире. Не забывайте, что слишком влажный воздух так же опасен для здоровья, как и чрезмерно сухой.
Фото: galitskaya/istockphoto.com
Как выбрать увлажнитель воздуха: 8 критериев
При выборе увлажнителя воздуха для квартиры следует учитывать несколько ключевых факторов:
- Размер помещения. Определите площадь комнаты, которое требуется увлажнить. Разные устройства имеют различную мощность и радиус работы, поэтому важно выбрать модель, которая соответствует размеру вашей квартиры.
- Тип увлажнителя. Стандартные, паровые, ультразвуковые, дисковые, увлажнители-ионизаторы. Выберите тот вид, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям.
- Вместимость резервуара. Выбирайте модель с достаточно большим отсеком для воды, чтобы обеспечить длительное время работы без необходимости постоянной дозаправки.
- Дополнительные режимы. В некоторых моделях есть датчики автоматического выключения, таймеры, режимы ионизации и многое другое. Изучите функционал и возможности и подумайте, какие вам нужны, а какие – нет.
- Уровень шума. Учитывайте уровень шума увлажнителя, особенно если вы планируете использовать его в спальне или в течение ночи. Выберите модель с низким уровнем шума для комфортного использования.
- Безопасность. Обратите внимание на наличие функций безопасности, таких как автоматическое выключение при отсутствии воды или защита от детей. Это поможет предотвратить неприятные ситуации.
- Легкость обслуживания. Выберите увлажнитель, который легко очищать, а доступ к отсеку и фильтрам доступен. Регулярная очистка и замена фильтров помогут сохранить эффективность и работоспособность увлажнителя.
- Читайте отзывы и рекомендации. Выбирайте увлажнитель от надежного производителя с хорошей репутацией. Просмотрите отзывы других пользователей, чтобы получить представление о качестве конкретной модели.
Увлажнитель помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, который обычно составляет от 40 до 60%. Сухой воздух, особенно в зимний период или в помещениях с центральным отоплением, вызывает дискомфорт, сухость кожи и слизистых оболочек, а также ухудшает здоровье. Увлажнитель помогает очищать воздух от пыли, аллергенов — это особенно важно для аллергиков и людей с дыхательными проблемами. Кроме того, устройство помогает предотвратить обезвоживание слизистых оболочек носа и горла, что снижает риск простуд. Увлажнённый воздух способствует улучшению сна, уменьшению статического электричества.
При выборе увлажнителя воздуха учитывайте тип увлажнителя, который вам необходим, а также площадь квартиры. Некоторые модели имеют ряд дополнительных функций, таких как нагрев пара, таймер, датчик опрокидывания, ночная сенсорная подсветка, ионизация воздуха, встроенный гигрометр, управление смартфоном и многое другое. Выберите модель с нужными функциями для вашего комфорта.