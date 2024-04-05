Нутрициолог рассказал, как хранить ананас, чтобы он не потерял свои полезные свойства

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA «Основу рациона большинства из нас составляют привычные овощи и фрукты, которые можно приобрести в любое время года. Но, кроме них, многие часто покупают тропические. К ним относится и ананас».



Польза ананаса

Ананас – тропический фрукт, произрастающий в Южной Америке и культивируемый в различных регионах мира. Части растения традиционно использовались для лечения многих заболеваний, таких как сахарный диабет, бактериальные инфекции, воспаления, артрит, астма, малярия, сердечно-сосудистые патологии и ожоги, а также в качестве средства для обработки ран.

Продукт очень популярен благодаря своему уникальному запаху и сладкому вкусу. Плод известен как ароматный фрукт, поскольку содержит ряд летучих соединений в небольших количествах и сложных смесях.

По популярности данный фрукт занимает третье место после бананов и цитрусовых, а спрос на него на международном рынке значительно увеличивается.

Фото: eclipse_images / istockphoto.com

Плод обладает массой полезных свойств:

является богатым источником витаминов и минералов. Например, в составе есть витамин С и калий. Он также включает в себя флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества, полифенолы и алкалоиды;

содержит биологически активные соединения, пищевые волокна и питательные вещества;

имеет различные преимущества для здоровья, включая противовоспалительную, антиоксидантную активность и контроль функции нервной системы;

богат марганцем. Этот минерал стимулирует процессы роста, участвует в регуляции углеводного и жирового обмена и способствует расщеплению жиров. Более высокое потребление этого питательного вещества способствует снижению риска развития диабета 2-го типа;

помогает при расстройстве желудка;

является афродизиаком. Так обычно называют продукты, вызывающие или стимулирующие сексуальное желание. К ним также относятся миндаль, анис, руккола, спаржа, авокадо, бананы, шоколад, кофе, кориандр, фенхель, инжир, имбирь, острый перец, мускатный орех, устрицы, кедровые орехи и клубника.

Как выбрать ананас?

Антон Слепых врач, нутрициолог, биохакер и бизнесмен «Выбирая ананас в магазине, обратите внимание на следующие моменты».



Цвет

Ищите фрукт с золотисто-жёлтым или оранжевым оттенком кожуры. Плод может иметь коричневые прожилки. Зеленоватый цвет указывает на недозрелость. Лучше, если чешуйки подсохшие.

Листья

Свежие листья, похожие на пальму, должны быть зелёными и крепкими. Они ещё называются султан. Если плод спелый, то листья будут прокручиваться легко.

Фото: iiievgeniy / istockphoto.com

Аромат

Наличие сладкого аромата у основания ананаса – хороший признак его зрелости. Важно, чтобы он был лёгким. Сильный приторный запах говорит, что фрукт перезревший и уже начал бродить. Если вы вообще ничего не чувствуете, значит, плод срезали неспелым.

Плотность

Ананас должен быть твёрдым, но слегка податливым при нажатии. Если плод продавливается сильно – фрукт перезрел. Также можно постучать по нему. Пустоватый звук укажет на то, что его можно покупать.

Как подготовить ананас к хранению?

Перед хранением фрукт следует правильно подготовить. Для этого его нужно очистить. Как это сделать:

Снимите верхушку и дно фрукта с помощью ножа. Следующим шагом очистите плод от кожуры и глазков продольными движениями ножа. Нарежьте мякоть на кусочки или кольца по вашему желанию.

Как и где хранить ананас?

Фрукт можно хранить несколькими способами.

Бумажный пакет

Незрелый ананас лучше хранить в бумажном пакете. Поместите его в тёмное место при температуре +8 градусов. Чтобы увеличить скорость созревания плода, положите туда спелый банан или яблоко. Они выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Фото: Qwart / istockphoto.com

В холодильнике

Хранить ананас в холодильнике можно как в целом виде, так и в разрезанном. В первом случае уберите плод в ящик для фруктов в бумажном пакете. Держать его более недели не рекомендуется. Нарезанную мякоть держите в герметичном контейнере до пять дней.

В морозилке

Замороженный ананас сохраняется до шести месяцев. Разложите кусочки на противне, заморозьте и затем расфасуйте в пакеты. Если вы столкнулись с проблемой быстрой порчи плода, то также попробуйте заморозку. Это не только предотвратит испорченность, но и позволит вам наслаждаться любимым фруктом в любое время года. Просто помните о правильной подготовке и герметичной упаковке для избегания образования кристаллов льда.

Признаки порчи ананаса

Основные признаки, указывающие на то, что фрукт начал портиться:

изменение цвета (появление тёмных пятен);

неприятный запах (кислый или бродильный аромат);

мягкость и влажность (особенно если фрукт стал слишком мягким в отдельных местах).

Помните, что правильный выбор и хранение ананаса не только увеличат срок его службы, но и помогут сохранить все полезные свойства этого удивительного тропического фрукта.