Какие курсы пройти, чтобы начать много зарабатывать? 10 вариантов от экспертов

В современном мире перемены происходят так быстро, что иногда трудно за всем поспевать. Профессии тоже не стоят на месте. Регулярно появляются новые специальности, и каждому человеку важно успешно адаптироваться в меняющейся реальности.

Эти аспекты являются ключевыми стратегиями для поддержания конкурентоспособности на нынешнем рынке труда. Освоить новую профессию или навыки можно различными способами. Один из самых удобных – прохождение курсов. Разбираемся вместе с экспертами, какие специальности сейчас особенно актуальны и как не прогадать с обучением.

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Как выбрать профессию?

Для начала проанализируйте рынок труда. Сегодня есть множество направлений, где каждый точно найдёт что-то для себя. Например, одними из самых востребованных и привлекательных являются сферы IT, цифрового маркетинга и дизайна. В них особенно выделяются эти 10 специальностей:

программирование — процесс создания компьютерных программ и приложений; фрондент-разработка — разработка внешнего интерфейса приложения или веб-сайта; бэкенд-разработка — работа над внутренней частью веб-ресурсов. Специалист взаимодействует с серверами, базами данных, а также занимается обработкой логики приложений; SEO — оптимизация сайта для его продвижения в топ поисковой выдачи по нужным запросам; дизайн интерфейсов (UI/UX) — создание удобных и понятных интерфейсов для веб-сайтов и приложений; 3D-аниматор — разработка движущихся персонажей, изображений, анимированных сцен в трёхмерном пространстве с помощью специальных программ; motion-дизайн — анимирование графических элементов, таких как текст, иконки, иллюстрации и фотографии в фильмах, видеороликах, рекламе, веб-дизайне и приложениях; AR-дизайн — разработка визуальных и интерактивных элементов для технологий дополненной реальности (AR) при помощи специальных программ; VFX-дизайн — создание визуальных спецэффектов в кино, играх, ТВ и других медиапродуктах; продуктовый дизайн — разработка проекта целиком: от внешнего вида приложения до позиционирования на рынке.

Перед покупкой обучения желательно подумать, что вам нравится и хорошо получается. Возможно, вы любите творчество или же вас всегда тянуло к решению сложных задач. Задавайте себе вопросы. Анализ своих желаний и навыков поможет стать востребованным специалистом и начать зарабатывать на том, что вам по душе. После можно приступать к поиску хороших и качественных курсов.

Разбираем все направления и соответствующие им профессии вместе с экспертами.

Программирование и разработка

Илья Фофанов инженер-программист, сертифицированный специалист по технологиям Microsoft «Работодатели в сфере IT ценят не только технические навыки, такие как владение конкретными языками программирования, фреймворками и инструментами, но и умение решать проблемы, креативность и способность к обучению. Как же правильно выбрать курс?»

Стоит учитывать несколько ключевых факторов перед тем, как записаться на курс. Во-первых, репутация образовательной платформы и преподавателей. Хороший показатель – наличие успешных выпускников. Во-вторых, структура курса должна быть чётко организована и покрывать все необходимые аспекты. Сертификаты могут пригодиться для подтверждения ваших знаний.

Однако главное – это практические навыки, которые вы получите. Отзывы других учащихся тоже могут дать представление о качестве курса. Наконец, стоимость – важный фактор. Но я не советую искать самый дешёвый вариант в ущерб качеству обучения.

Какие есть требования к курсу?

В зависимости от выбранного направления в IT, минимальные требования к курсу могут значительно отличаться. Для большинства начинающих критически важным является овладение хотя бы одним языком программирования и понимание его основных принципов. Например, для веб-разработки – это может быть JavaScript в сочетании с фреймворками типа React или Vue.js.

Кроме того, понимание работы системы контроля версий, такой как Git, является необходимым для любого направления в программировании. Это ключ к эффективной командной работе и управлению кодом.

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Какие требования у работодателей?

Зачастую, но не всегда, требуется минимальное понимание баз данных, будь то SQL или NoSQL. Всё зависит от специфики проектов. Базовое знакомство с принципами разработки интерфейсов, особенно для фронтенд-разработчиков, и понимание принципов REST API для бэкенд-разработки также могут считаться частью обязательного минимума.

Глубокие фундаментальные знания в компьютерных науках – то, что отличает топовых программистов от остальных. Однако для многих это необязательный аспект для вхождения в сферу IT. Хотя очень часто он считается большим плюсом.

В сфере IT важны также коммуникативные навыки и способность работать в команде. Разработка программного обеспечения часто требует совместных усилий. Сегодня сложилась ситуация, когда работодатели неохотно берут начинающих и предъявляют к ним заоблачные требования.

Из-за этого кандидаты стали преувеличивать опыт, вписывая в резюме то, чего не было на самом деле. Правильно ли так делать – каждый решает сам. Мне лично известны случаи, когда люди делали быстрый старт в профессии. После курсов и «накрутки» опыта они могли зарабатывать свыше 200 тысяч рублей.

Цифровой маркетинг

Дмитрий Лютиков директор по поисковой оптимизации агентства iSEO «Особенность digital-маркетинга в том, что он основан на данных. Многое можно измерить и посчитать эффективность. Как следствие — растёт популярность специалистов, связанных с digital. Профессионалов своего дела сейчас не хватает во многих сферах, включая цифровой маркетинг. Это не рутинная работа, которую легко заменить с помощью нейросетей. Вы должны всё время учиться новому: анализировать данные, тестировать гипотезы, ошибаться, делать выводы».

Выросло поколение, у которого весь мир – на кончиках пальцев. Просто возьмите в руки смартфон – и вы сможете получить любую информацию. Мгновенно! В Сети есть любые товары, услуги и бренды. В интернете мы знакомимся, общаемся, работаем и тратим. Это уже настолько естественно, что никто как будто и не помнит, как люди жили до интернета.

Для многих компаний сегодня онлайн – это ключевой канал привлечения клиентов, особенно если мы говорим про B2C-сектор (business-to-consumer, то есть «бизнес для потребителя»).

Возьмём, к примеру, маркетплейсы, которые у всех на слуху последние несколько лет. Они просто не могли существовать без digital-маркетинга. Но и B2B-компании (business-to-business, то есть «бизнес для бизнеса») сегодня уделяют много внимания цифровым каналам.

Какие есть курсы по цифровому маркетингу?

Курсов много. Пожалуй, главный вопрос, который надо задать себе перед покупкой – как я собираюсь использовать эти знания?

SEO можно условно разделить на «клиентское» и «партнёрское». В первом случае вы продвигаете сайт клиента (или работодателя) и получаете за это оплату. Во втором – создаёте свои сайты и монетизируете их с помощью рекламы или партнёрских программ.

Фото: martin-dm / istockphoto.com

Также SEO делят на «белое» (white hat) и «чёрное» (black hat). В первом случае вы руководствуетесь инструкциями от самих поисковых систем и избегаете сомнительных методов, которые могут навредить вашему сайту. Адепты «чёрной стороны» не гнушаются заниматься спамом и прочими порицаемыми методами продвижения.

Ещё один важный вопрос – география. Россия отличается от остальной планеты тем, что у нас есть не только Google, но и Яндекс. В остальном же мире первый давно победил всех своих конкурентов и фактически является монополистом. Алгоритмы двух поисковых систем заметно отличаются.

Прежде чем записаться на курс, имеет смысл изучить информацию «из первых рук» – то есть от самих браузеров. И у Яндекса, и у Google есть много материалов для вебмастеров, где можно узнать основные принципы работы, а также особенности конкретной системы.

Как правильно выбрать курс?

Если вы определились с типом SEO, географией и методами, то это уже сильно сузит ваш выбор. На что ещё стоит обратить внимание?

Опыт и достижения автора курса – компании или конкретного специалиста.

Актуальность курса. В SEO всё быстро меняется. Чем более свежие знания вы получите – тем лучше.

Отзывы. Но вы должны понимать, что они легко «накручиваются» в Сети. В идеале – получить впечатления о курсе от человека, которого вы лично знаете или кому доверяете.

Стоимость. Это, наверное, наименее важный критерий. Если вы действительно научитесь делать всё то, что вам пообещали преподаватели, то затраты на обучение быстро окупят себя. Кроме того, часто курс можно приобрести по выгодной скидке.

Какие требования у работодателей?

Если говорить про подбор начинающих специалистов по SEO-продвижению, то для начала я бы выделил несколько важных пунктов, почему это полезная практика как для компаний, так и для соискателей.

«Мягкая посадка» для сотрудника. Начинающего специалиста намного проще ввести в должность и адаптировать его под стандарты компании, так как он начинает свою работу с выполнения несложных типовых задач. Со временем они становятся сложнее и интереснее. Весь процесс, конечно же, курирует опытный тимлид (руководитель команды). Дешевле для компании. Тут всё просто. Найти специалиста с хорошим опытом зачастую требует больше времени и денег. Поиск же начинающего специалиста проходит значительно быстрее и, надо сказать, проще. Даёт возможность уже действующим сотрудникам компании развивать навыки управления командой. Выполнение ежедневных задач порой может приводить к демотивации опытных специалистов или просто заставить «скучать на рабочем месте». А вот возможность вырастить, развить нового коллегу подогревает интерес и мотивацию.

Фото: jacoblund / istockphoto.com

Теперь расскажу о том, на что работодатели обращают внимание при подборе начинающего специалиста. Возможно, вы удивитесь, но soft-скиллы будут важнее hard (профессиональные компетенции, знания и умения специалиста).

Как показывает практика, вторым можно обучить, но первые определяют то, как специалист относится к работе, задачам и обучению. Soft-скиллы, которые считаются крайне важными — это системность, инициативность и ответственность.

Также важно хотеть активно развиваться в сфере поискового продвижения. Может, у вас уже есть свои кейсы или вы пытались продвигать некоторые сайты на фрилансе? Прошли курсы, занимались самообучением? Здорово, расскажите об этом! Это уже даст вам несколько баллов в зачёт.

Нужно обладать базовыми знаниями основ SEO: алгоритмы поисковых систем, ключевые понятия – метатеги, backlinking, внутренняя оптимизация. И, конечно, важен MS Excel. Каждый SEO-специалист должен знать, что такое ВПР.

Креативные специальности

Марта Мелес дизайнер, иллюстратор, ментор «На рынке обучающих курсов за ваше внимание сейчас борются и крупные онлайн-школы, и одиночки-энтузиасты, центры дополнительного образования и дизайн-студии. Я как человек, проработавший преподавателем четыре года, точно знаю следующее: что для одного человека эффективно, то для другого — впустую потраченное время».

Основные критерии выбора курса

Начать свой выбор рекомендую с определения критериев того, что вам абсолютно точно не подойдёт.

Например, офлайн-обучение, прямые эфиры или запись. На первый взгляд, третий вариант удобнее. Но именно такие курсы чаще всего так и остаются непросмотренными. Потому что всегда находятся более важные дела. Чёткое же расписание многих дисциплинирует и заставляет включать обучение в свой график.

В больших городах существуют и офлайн-курсы по разным направлениям дизайна. Они особенно удобны для тех, у кого нет возможности заниматься дома. Например, большая семья, шумно, много отвлекающих факторов.

Фото: SrdjanPav / istockphoto.com

После того как определились с формой обучения, важным критерием становится преподаватель. Один и тот же материал и программа могут быть поданы абсолютно по-разному. Плохой педагог отбивает желание учиться, а хороший — наоборот, мотивирует. Это не обязательно «звезда» дизайн-сферы. Он должен в первую очередь подходить именно вам — по темпу речи, по манере изложения, по чувству юмора и даже по взглядам.

Другой критерий — возможность задавать вопросы и получать обратную связь от куратора вне уроков. На старте обучения возникает много непониманий. Ценность курсов именно в том, чтобы ученик не оставался один со своими проблемами. Если обратная связь хромает, то с тем же успехом можно смотреть бесплатные видео в интернете.

На что ещё обратить внимание?

Косвенно сделать выводы о качестве курса можно по его длительности. За две недели и даже за месяц хорошо научить с нуля невозможно. Если курс очень короткий, скорее всего, информацию дадут поверхностную и самую основную. А до всех нюансов придётся докапываться самостоятельно.

Оптимальную длительность для изучения одного предмета (программы или направления) я бы определила в два-три месяца, при условии занятий минимум два раза в неделю.

Ещё один способ получить информацию о качестве курса — это уточнить у менеджера, сколько и каких работ будет у вас в портфолио после окончания обучения?

Фото: Pekic / istockphoto.com

Если и само создание кейса входит в образовательную программу, это большой плюс. На рынок труда вы будете обязаны выйти с портфолио. Хорошо, если его помогут собрать опытные специалисты уже во время обучения.

А что насчёт сертификата о прохождении курса? Многим обучающимся он важен как подтверждение знаний. Практически любая дизайн-школа или даже эксперт, записавший персональный курс, вам его выдаст по окончании. Давайте разберёмся, какие из них представляют ценность, а какие – просто лист А4 с полиграфическими картинками.

С точки зрения закона, существуют:

государственные учреждения образования;

организации с лицензией на дополнительное профессиональное образование;

организации с лицензией на оказание образовательных услуг;

организации с другой лицензией или вовсе без неё (например, если курс записан блогером).

Если для вас важно, чтобы сертификат имел «вес», проверяйте лицензию компании, чьи курсы вас заинтересовали. В учреждениях из пунктов 1 и 2 вам выдадут диплом государственного или установленного образца. Они официально будут подтверждать владение специальностью. Во всех остальных случаях полученный по окончании документ будет означать только факт прохождения курса, даже если в самом дипломе написано другое.

Однако в реальной жизни никто никогда не просит показать именно его в качестве подтверждения квалификации. Для работодателя всегда важнее ваши практические навыки, представленные в портфолио.

Само собой, перед покупкой надо читать отзывы. Иногда они могут прояснить неочевидные моменты. Например, что в процессе обучения возможна смена преподавателя или «заморозка» группы, то есть отмена обучения. Но стоит также помнить, что в наше время репутация — это тот параметр, которым можно управлять. Компании удаляют негативные отзывы о себе или пишут заказные статьи о конкурентах.

Поэтому не стоит верить каждому отзыву, даже если это «Ничего не понятно, выброшенные деньги» или «Всё супер, я нашёл работу в первую же неделю».

Что касается стоимости, нет прямой взаимосвязи между ценой и качеством. За высоким чеком часто стоит зарплата маркетологов и менеджеров по продажам. А за низкой может скрываться как продукт, сделанный на коленке, так и просто неуверенный в себе, но потрясающий эксперт, который стесняется продавать.

В этом вопросе я советую ориентироваться только на свой кошелёк. Если по всем остальным пунктам поняли, что курс вам подходит, то берите.

Фото: Prostock-Studio / istockphoto.com

Как выбрать творческую профессию?

Выбирая профессию дизайнера, будьте готовы к высокой конкуренции. Чем ниже порог входа в профессию (те самые «с нуля за две недели»), тем с бо́льшим количеством человек вам придётся соревноваться на рынке труда в начале карьеры.

Это не значит, что в этой сфере нельзя заработать. Всегда и в любой профессии ценятся ответственные люди, соблюдающие сроки и умеющие вести вежливые деловые переговоры. Но этим качествам не учат на курсах.

Что касается специальностей, одними из самых востребованных остаются дизайнеры интерфейсов (UI/UX), 3D-аниматоры, motion-дизайнеры, специалисты по спецэффектам и дополненной реальности.

В последнее время стало популярным направление «продуктовый дизайнер» — тот, кто продумывает проект целиком: от внешнего вида приложения до позиционирования на рынке.

Если вы ориентированы на высокий доход, я бы не рекомендовала идти в сферы иллюстрации и фотографии. В них предложение значительно превышает спрос.