Самые модные женские джинсы — 2024: модели, цвета, декор и советы по выбору

В подборке — как универсальные, так и очень смелые варианты.

В гардеробе каждого человека точно найдётся хотя бы одна пара джинсов. Со временем эта вещь стала настолько универсальной, что она хорошо сочетается со спортивным, casual или официальным стилями. Джинсы можно спокойно надевать на работу, прогулку, в ресторан.

Каждый сезон дизайнеры предлагают новые модели. В этом году выбора много. В моду вошли разные виды посадок, фасонов, цветов и декоров. Любая женщина сможет найти те самые идеальные джинсы. Рассказываем вместе со стилистом, какие модели стоит рассмотреть в 2024 году.

Евгения Павловская эксперт по мужскому и женскому стилю, стилист-имиджмейкер «У девяти женщин из 10 в гардеробе есть джинсы. Как правило, одной парой дело не обходится. Объяснить это очень просто. Джинсы — самая универсальная и удобная одежда. Они прочно заняли своё место в гардеробах и сердцах модников по всему миру».

История денима

Джинсы прошли долгий путь развития. Изначально из денима шили брюки и комбинезоны для рабочих, потому что эта ткань считается одной из самых прочных. Она идеально подходила для условий тяжёлого физического труда, так как могла выдерживать значительные нагрузки и не требовала особого ухода.

С течением времени джинсы стали носить не только рабочие, но и представители других слоёв населения. В середине XX века они стали неотъемлемой частью американской поп-культуры, а затем и мировой моды. Сегодня джинсы остаются одним из самых популярных предметов одежды, предлагая широкий спектр стилей и фасонов для людей всех возрастов.

Модные фасоны

Мода циклична, и джинсы – яркий тому пример. Каждый сезон дизайнеры вдохновляются прошлыми десятилетиями, адаптируя модели под современные тенденции. Даже абсолютно классические фасоны приобретают новое звучание.

В этом году в тренде 12 моделей джинсов, и каждая из них уникальна по-своему. С таким разнообразием легко найти вариант, который подчеркнёт все достоинства и добавит любому образу нотку демократичной непринуждённости. Рассмотрим подробнее особенности разных вариантов джинсов.

Джинсы с золотым или серебряным напылением

Это самая актуальная модель и главный тренд на сегодняшний день. Такие джинсы сложно не заметить, но самое главное – они действительно универсальные. Эту модель вы можете надеть как в офис (если нет строгого дресс-кода), так и на прогулку. Для первого варианта дополните образ пиджаком и обувью на каблуке. Для второго отлично подойдут базовая футболка и кеды.

Но такие джинсы требуют бережного ухода. Частое мытьё и агрессивные порошки могут повредить покрытие. Желательно использовать ручной режим или деликатные программы стиральной машины.

Джинсы с серебряным напылением YANA, 29 990 РУБ. Фото: YANA

Широкие джинсы

В 2024 году в моду вернулись широкие модели. Такие джинсы были актуальны в нулевых. Отличительная черта — это утрированно широкие штанины, которые могут собираться в складки у стопы. В зависимости от модели, они могут быть на высокой, средней или низкой посадке. Но сейчас особенно актуальны последние.

Эти джинсы легко адаптируются под разные стили – от повседневного до более официального. Их можно носить с укороченным топом, футболкой, рубашкой, чтобы подчеркнуть талию и создать более сбалансированный силуэт.

Также они прекрасно сочетаются как с обувью на плоской подошве, так и с туфлями. У широких джинсов есть ещё один плюс. Они могут визуально удлинить ноги, особенно при сочетании с обувью на высоком каблуке.

Джинсы wide leg Zarina, 3999 РУБ. Фото: Zarina

Джинсы «карго»

Остаются актуальными джинсы «карго». Это широкая от бедра модель. Однако фасоны могут отличаться. Они бывают как зауженные снизу, так и широкие.

«Карго» отличаются от других моделей крупными накладными карманами на уровне бёдер и колен. Такой элемент придаёт образу уникальный, слегка дерзкий вид.

Зауженные «карго» Finn Flare, 6999 РУБ. / Lamoda Фото: Lamoda

«Карго» изготавливают из прочного денима, который может выдерживать активное использование и множество стирок. Но иногда встречаются модели с добавлением эластана для большей удобности и свободы движений.

Такие джинсы отлично подходят для создания расслабленных образов в стиле casual. Они сочетаются с разнообразной обувью. Подойдут кроссовки, ботинки и даже каблуки на тонкой шпильке.

Широкие «карго» Befree, 3999 РУБ. Фото: Befree

Джинсы «скинни»

Возвращаются к нам «скинни» – зауженные джинсы. Это одна из самых узнаваемых моделей. Они могут прекрасно подчеркнуть фигуру, облегая ноги от талии до щиколоток. Но в современной интерпретации эти джинсы нужно носить правильно.

Сегодня с джинсами «скинни» актуально будут смотреться объёмные верха и высокие сапоги. Можно надеть оверсайз пиджак, рубашку, худи или свитер крупной вязки.

Ещё один стильный вариант – создание многослойного образа. Комбинируйте джинсы «скинни» со свободной блузкой и джемпером. Суть в том, чтобы создать гармонию. Так объёмный верх балансирует зауженный низ.

Джинсы Skinny fit Sela, 2999 РУБ. Фото: Sela

Джинсы с низкой посадкой

Эти джинсы стали особенно популярными в начале нулевых, а недавно снова вернулись в моду. Посадка начинается ниже естественной линии талии. Такой фасон создаёт смелый и расслабленный вид. Но и тут не всё так просто.

Образы нулевых выглядеть стильно не будут, поэтому выбирать одежду нужно правильно. Сейчас в тренде широкие и прямые оверсайз джинсы с низкой посадкой. Комбинировать их можно с облегающими топами и футболками, свободными свитерами и пиджаками.

Джины relaxed fit с низкой посадкой Lime, 5999 РУБ. Фото: Lime

Джинсы с высокой посадкой

Если стили нулевых вам совсем не по душе, не расстраивайтесь. Для вас тоже есть трендовые варианты. Один из них – джинсы с высокой посадкой. Этот фасон подходит многим, так как он эффектно подчёркивает талию, визуально удлиняет ноги и помогает сформировать более стройный силуэт.

Джинсы с высокой посадкой бывают в абсолютно разных фасонах: прямые, широкие, расклешённые. Ориентируйтесь на свои предпочтения, тип фигуры и выбирайте свой идеальный вариант.

Джинсы с высокой посадкой отлично сочетаются с различными верхами. Они прекрасно смотрятся с короткими топами, заправленными рубашками и даже с объёмными свитерами.

Джинсы с высокой талией Gloria Jeans, 3499 РУБ. Фото: Gloria Jeans

Прямые джинсы

Самая универсальная модель джинсов. Она подойдёт абсолютно под любой тип фигуры, вес, рост и стиль одежды. Можно сказать, что прямые джинсы никогда не выйдут из моды. Смело берите их.

Прямые джинсы имеют одинаковую ширину по всей длине ноги – от бедра до щиколотки. Такой крой визуально удлиняет и стройнит ноги. Подобные джинсы легко сочетаются с различными верхами и обувью. Можно надевать их с кедами и футболкой для создания расслабленного образа или с блузкой и пиджаком для более официального мероприятия.

Прямые джинсы Lichi, 4999 РУБ. Фото: Lichi

Джинсы «кроппед»

Это модный вариант джинсов, который отличается своей необычной длиной. Они заканчиваются чуть выше щиколотки. Здесь также фасон может быть абсолютно разным, поэтому важно примерять джинсы и опираться на свои вкусы.

Такую модель можно надевать с самыми красивыми босоножками, туфлями, лоферами или кедами. На верх подойдёт как базовая футболка, так и оверсайз свитер, кардиган, лонгслив.

Джинсы Wide Cropped Zolla, 2799 РУБ. Фото: Zolla

Джинсы «баллоны»

Найти свой фасон этих джинсов правда очень трудно. Но если получится, они станут вашими фаворитами на долгое время. Главная особенность такой модели — её объёмная форма у бёдер и более узкий крой книзу.

Они хорошо смотрятся с облегающими топами и футболками, чтобы сбалансировать объём, а также с разнообразной обувью — от кроссовок до ботинок на каблуке.

Джинсы BALLOON IDOL, 9990 РУБ. Фото: IDOL

Джинсы boot cut

Основная характеристика этого стиля — лёгкое расширение штанин от колена до низа. Такая деталь помогает визуально сбалансировать ширину бёдер и создать более гармоничный силуэт. Джинсы подойдут практически всем типам фигур. Они могут скрыть любые недостатки и подчеркнуть достоинства.

Boot cut отлично подходят как для повседневной носки, так и для более официальных мероприятий. Их можно надевать с кроссовками, балетками или обувью на высоком каблуке. Хорошо будут выглядеть и разные верха – от простых футболок до более элегантных блуз и жакетов.

Джинсы boot cut Zarina, 3599 РУБ. Фото: Zarina

Джинсы «багги»

«Багги» – джинсы со свободным, широким кроем от талии до щиколоток. В этом и заключается их особенность. Они не стесняют движений и максимально комфортны при носке.

Джинсы легко адаптируются под разные стили. Их можно носить с облегающими топами, лонгсливами и укороченными футболками, чтобы создать контраст с объёмом джинсов. Стильно будут выглядеть и более свободные и объёмные верха. Тогда у вас получится полностью расслабленный образ.

«Багги» часто сочетают с кроссовками, ботинками или обувью на каблуке. Также популярно использование крупных поясов и различных аксессуаров для подчёркивания стиля.

Джинсы Baggy IDOL, 12 990 РУБ. Фото: IDOL

Джинсы «подкова»

Ключевая особенность этих джинсов – их уникальный силуэт. Брючины шире в области бёдер и колен, затем сужаются к щиколотке. Создаётся образ, напоминающий форму подковы или буквы «О».

Такой силуэт делает образ уникальным и выделяется среди более традиционных фасонов. Поэтому «подкова» может подойти далеко не каждой. Как всегда, важно опираться на свои предпочтения и стиль.

Джинсы The Attico, 86 400 РУБ. / TSUM Фото: TSUM

Эти джинсы подойдут для повседневной носки, встреч с друзьями или даже для работы. Они добавляют оригинальности и разнообразия в любой гардероб.

Такие джинсы сочетаются с обтягивающими и свободными верхами. С ними вы можете создать различные образы – от casual до более формальных. Из обуви тоже подойдёт практически всё: кроссовки, кеды, туфли, сапоги или ботинки.

Джинсы curved IRNBY, 11 900 РУБ. Фото: IRNBY

Дизайны и материалы джинсов

На современном рынке джинсов представлено огромное множество моделей. Среди них можно найти как ультрамодные новинки, так и устаревшие варианты. Этот богатый ассортимент порой затрудняет выбор. Особенно когда вы ищете идеальные джинсы, которые можно стильно комбинировать с вашим гардеробом. Если выбор кажется сложным, начните с основ — простых моделей в базовых оттенках, без лишнего декора.

Базовые цвета

Чёрные джинсы – самый универсальный выбор для любого случая. Они легко комбинируются с любыми цветами и стилями одежды. Белые джинсы идеальны для летнего сезона, но также могут носиться круглый год. Они отлично сочетаются с яркими и тёмными тонами, добавляя свежесть и яркость в любой образ. Серые джинсы – прекрасная альтернатива более традиционным синим джинсам. Их можно найти в различных оттенках – от светлых до графитового. Серые джинсы отлично подходят для создания более сдержанных и утончённых образов. Светло-голубые джинсы – абсолютная классика любых джинсов. Этот цвет особенно популярен в тёплое время года и отлично сочетается как с нейтральными, так и с яркими оттенками. Такие джинсы идеальны для создания расслабленных и непринуждённых аутфитов.

Интересные детали

На сегодняшний день у каждой модницы есть масса возможностей выбрать для себя актуальные джинсы, которые будут отражать её индивидуальность. Кроме того, часто девушки сами украшают свою одежду различным декором.

Такой вариант будет в единственном экземпляре, но и здесь нужно соблюдать аккуратность, следить за трендами. Например, разноцветные джинсы, стразы на них, рисунки, сильные потёртости уже неактуальны.

Рваные джинсы с дырками практически не выходят из моды. Но с каждым сезоном варьируется уровень потёртости. Порезы на джинсах, которые не так давно наблюдали на каждой моднице, уже отошли в сторону. Сегодня актуальны модели с небольшими потёртостями, а лучше – вообще без них.

Повешенные на шлёвки цепи или бодичейн (украшение, состоящее из длинной цепочки и камней) сделают ваши джинсы особенно актуальными.

Фото: Alones Creative / istockphoto.com

Материалы

Если вы в поисках идеальной модели, которая будет радовать вас не один сезон, то стоит обратить внимание на изделия из плотного натурального хлопка без добавления стрейчевых нитей.

Джинсы из такого материала обладают повышенной износостойкостью и способны сохранять первоначальный вид на протяжении многих лет. Это делает их не только стильным, но и практичным выбором для вашего гардероба.

Варианты стилизации

Джинсы настолько универсальны, что носить их можно круглый год. Одна и та же модель спокойно стилизуется для разных сезонов и ситуаций. Например, для делового образа лучше надеть их с рубашкой и светлым пиджаком. Вместо рубашки может быть водолазка, лонгслив, джемпер, шёлковая блуза.

Для повседневных образов можно использовать футболку, свитер. Также джинсы хорошо сочетаются с пиджаком, бомбером, пальто, кожаной курткой.

А чтобы образ получился не таким простым и будничным, обязательно дополняйте его аксессуарами – серьгами, цепями, кольцами, браслетами, ремнями.

Фото: AnnaZhuk / istockphoto.com

Уход за джинсами

Сохранить форму, цвет и долговечность джинсов можно даже на несколько лет. Но как правильно ухаживать за ними, чтобы они были как новые?

Старайтесь стирать джинсы как можно реже. Частое мытьё может быстро износить ткань и ускорить потерю цвета. Попробуйте просто очистить локально загрязнённые участки, если они мелкие.

Перед стиркой всегда переворачивайте джинсы наизнанку. Это поможет сохранить цвет и уменьшить износ внешней поверхности ткани. Используйте холодную или прохладную воду, так как горячая может способствовать усадке.

Выбирайте мягкие моющие средства, предназначенные для цветных тканей, чтобы избежать жёсткой химической обработки. Она может повредить волокна джинсов.

Не используйте сушильную машину. Она может привести к усадке и потере формы джинсов. Лучше всего сушить их естественным образом на воздухе.

Если вам нужно прогладить джинсы, делайте это при низкой температуре. Ещё желательно использовать дополнительную ткань или марлю, чтобы избежать прямого контакта утюга с денимом.

Тем не менее даже при самом тщательном уходе джинсы со временем могут потерять свою форму, цвет. Или же они просто станут менее актуальными в свете меняющихся модных тенденций. Это поднимает вопрос: как часто нужно обновлять свой гардероб?

Фото: lechatnoir / istockphoto.com

Оптимальная частота замены джинсов зависит от нескольких факторов, включая частоту носки, качество ткани и изменения в личных предпочтениях и трендах. Если носить их регулярно, они могут начать проявлять признаки износа уже через год. Тёмный цвет потеряет свой насыщенный оттенок, а на светлом появятся неэстетичные пятна.

С другой стороны, изменения в моде также могут сделать некоторые фасоны менее привлекательными. В среднем обновлять коллекцию джинсов рекомендуется каждые два-три года. Это позволит поддерживать актуальность гардероба.

Если вы любите классические модели в синем цвете, то носить их можно несколько сезонов. Образ желательно дополнять трендовым верхом и аксессуарами. Но если вам важно быть всегда на пике моды, то здесь необходимо следить за трендами и с выходом каждой новой модели обновлять свой гардероб.

Фото: AnnaZhuk / istockphoto.com

Помните, что при выборе джинсов важно не только следовать последним модным тенденциям, но и учитывать собственные предпочтения и особенности фигуры. Каждый стиль имеет свои особенности.

Важно провести анализ собственного гардероба и понять, какие модели джинсов будут гармонично сочетаться с уже имеющейся одеждой. Также оцените предпочитаемые фасоны и цвета. Например, более классические модели подойдут для работы и официальных мероприятий, а более расслабленные и варианты с декором будут отлично смотреться в повседневной жизни.

Идеальные джинсы — это те, в которых вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Сочетание ваших вкусов с текущими трендами позволит создать гардероб, который будет актуальным и стильным.