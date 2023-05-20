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Новая нейросеть распознаёт возраст человека по фото

Нейросеть научили распознавать возраст человека по фото
Новая нейросеть распознаёт возраст человека
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Современные технологии продолжают удивлять. Только выйдет одна нейросеть, как моментально появляется что-то новое.

Американская компания NOVOS выпустила искусственный интеллект распознавания возраста по фото. Он был создан на базе более 12 млн снимков человеческих лиц. Программа делает анализ на основе шести факторов: старение глаз, мешки, морщины, тон кожи, поры и покраснения лица. Для доступа к регистрации человек должен быть старше 35 лет, а полученные результаты отправляются пользователю на почту в течение нескольких минут.

На оценку возраста могут повлиять плохое освещение, качество и угол наклона камеры, а также недостаток сна или обезвоживание.

Компания предупреждает о неидеальности нейросети и призывает не расстраиваться из-за полученной цифры: «Хотя в большинстве случаев он точен, он не идеален. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу».

Многое зависит и от естественных факторов. Например, клеткам дермы требуется достаточное количество времени для регенерации и отшелушивания. Это приводит к накоплению омертвевших клеток на поверхности, что делает её тусклой, шероховатой и менее гладкой.

Также создатели советуют для замедления старения кожи наносить солнцезащитный крем, высыпаться и использовать уходовую косметику, улучшающую здоровье кожи.

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