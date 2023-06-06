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В сети появились первые фото Air Jordan в оригинальном цвете

В сети появились первые фото Air Jordan в оригинальном цвете
Air Jordan 4 Craft «Medium Olive»
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Долгожданное обновление баскетбольной линейки ожидается к концу года. Об этом сообщает Hypebeast.

Пока появились только фото новинки. Но уже сейчас можно сказать, что цвет Medium Olivе очень подходит модели.

Air Jordan 4 — настоящая классика марки. Благодаря сочетанию новаторских элементов и ретро дизайна линейке удается модель за моделью оставаться в топе. Компания периодически обращает внимание на эти кроссовки, в 2023 уже были новые цвета из серии Thunder. Но теперь Air Jordan 4 возвращаются в Craft.

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Новинка будет в оливковом оттенке. Детали выполнены в белом, чёрном, насыщенном зелёном и жёлтом цвете. Сами кроссовки сделаны из кожи, замши и текстильных элементов. Детали остались в традициях Air Jordan: амортизационный баллон под пяткой и черная резиновая подошва сохранились прежними. В целом пара выглядит скорее как демисезонная, их сложно представить в летнюю погоду. Скорее всего поэтому старт продаж откладывается на более холодный период.

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Для модели даже разработали специальный бокс. По предварительным данным, в продажу кроссовки поступят только 2 декабря. Но официальной информации еще не поступало.

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