Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Бренд Balenciaga представил юбку-полотенце стоимостью более 80 тысяч рублей

Унисекс от Balenciaga: бренд представил юбку-полотенце стоимостью более 80 тысяч рублей
Balenciaga представила юбку-полотенце
Аудио-версия:
Комментарии

Французский модный дом Balenciaga представил юбку-полотенце из весенней коллекции 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Фото: balenciaga.com

Известно, что юбка изготовлена из махрового хлопка, имеет длину до колена и вышитый логотип Balenciaga в тон спереди. У неё классический крой, две пуговицы на линии талии, регулируемый ремень с пряжкой. Модель — унисекс, есть размеры как для мужчин, так и ждя женщин. Юбка представлена в одном единственном цвете — бежевом.

Читайте также:
Бренд нижнего белья Ким Кардашьян стал официальным партнёром НБА

Цена оригинальной вещи достигает 925 долларов США, что составляет более 80 тысяч рублей. Приобрести юбку-полотенце можно по предзаказу.

В Сети такая вещь вызвала неоднозначную реакцию. Многих пользователей смутила стоимость одежды: они отметили, что юбка похожа на обычное полотенце, которое можно приобрести в доступном магазине по цене в десять раз ниже заявленной модным домом.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android