Унисекс от Balenciaga: бренд представил юбку-полотенце стоимостью более 80 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga представил юбку-полотенце из весенней коллекции 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Фото: balenciaga.com

Известно, что юбка изготовлена из махрового хлопка, имеет длину до колена и вышитый логотип Balenciaga в тон спереди. У неё классический крой, две пуговицы на линии талии, регулируемый ремень с пряжкой. Модель — унисекс, есть размеры как для мужчин, так и ждя женщин. Юбка представлена в одном единственном цвете — бежевом.

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Цена оригинальной вещи достигает 925 долларов США, что составляет более 80 тысяч рублей. Приобрести юбку-полотенце можно по предзаказу.

В Сети такая вещь вызвала неоднозначную реакцию. Многих пользователей смутила стоимость одежды: они отметили, что юбка похожа на обычное полотенце, которое можно приобрести в доступном магазине по цене в десять раз ниже заявленной модным домом.