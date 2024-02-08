Стейки каждый день и никакого завтрака: Гай Ричи раскрыл секреты своего похудения

За последнее время 55-летнему режиссёру удалось сильно похудеть, и, по его словам, ради стройности ему не пришлось отказываться от любимых деликатесов.

Гай Ричи уверяет, что практически каждый день на ужин съедает приличный кусок мяса. Чаще всего это рёбрышки или стейк. Он отметил, что именно это приготовить проще всего, а растекающийся от блюда жир доставляет ему особое удовольствие.

Я обожаю хрустящую корочку и жир. Больше всего мне нравится то, что в рёбрышках или стейке присутствует идеальное соотношение жира и мяса. Это никогда мне не надоедает, — рассказал режиссёр.

Кроме того, он отметил, что просто обожает кофе, а потому не завтракает и примерно до часа дня пьёт исключительно американо со льдом. Ближе к обеду Ричи перекусывает полезными лакомствами.

Мне специально готовят полезные батончики из орехов и фиников. В них достаточно всех полезных микроэлементов. Я не большой фанат завтраков – утром у меня совсем нет аппетита, так что первый приём пищи у меня происходит достаточно поздно, — подчеркнул Ричи.

Режиссёр пошутил, что всю свою жизнь рос вширь, а теперь ему приходится «сокращаться». На стейках и кофе ему уже удалось прилично сбросить, однако это явно не предел.