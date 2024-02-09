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Турецкий актёр Джан Яман рассказал, как похудел на 10 кг ради новой роли. Фото до и после

Турецкий актёр Джан Яман показал результат экстремального похудения на 10 кг ради роли
Джан Яман
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Круто менять свою фигуру ради роли готов не только Кристиан Бейл. Например, турецкий актёр Джан Яман рассказал, что для съёмок в новом проекте всего за месяц сбросил 10 килограммов. Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Полнолуние» признался, что за это время сильно устал и чувствует себя несколько изнурённо.

Известно, что сейчас Яман снимается в новом сериале, работа над которым проходит в Италии. Новогодние праздники восточный красавчик провёл с семьёй в Турции, поэтому практически все каникулы налегал на вкуснейшие национальные блюда. Джан понимал, что, как только вернётся в Рим, ему предстоит с двойным усилием приводить себя в форму.

Джан Яман

Джан Яман

Фото: Из личного архива Джана Ямана

Актёр в принципе известен своей внушительной физической подготовкой – Джан практически всё свободное время проводит в тренажёрном зале, а его мускулам запросто позавидует любой голливудский Халк. Яман отметил, что к привычному режиму тренировок вернулся достаточно быстро. Его новый герой, в отличие от него самого, не такой крупный. Худел Джан не только с помощью спорта, но и правильного питания.

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