Турецкий актёр Джан Яман показал результат экстремального похудения на 10 кг ради роли

Круто менять свою фигуру ради роли готов не только Кристиан Бейл. Например, турецкий актёр Джан Яман рассказал, что для съёмок в новом проекте всего за месяц сбросил 10 килограммов. Звезда сериалов «Ранняя пташка» и «Полнолуние» признался, что за это время сильно устал и чувствует себя несколько изнурённо.

Известно, что сейчас Яман снимается в новом сериале, работа над которым проходит в Италии. Новогодние праздники восточный красавчик провёл с семьёй в Турции, поэтому практически все каникулы налегал на вкуснейшие национальные блюда. Джан понимал, что, как только вернётся в Рим, ему предстоит с двойным усилием приводить себя в форму.

Джан Яман Фото: Из личного архива Джана Ямана

Актёр в принципе известен своей внушительной физической подготовкой – Джан практически всё свободное время проводит в тренажёрном зале, а его мускулам запросто позавидует любой голливудский Халк. Яман отметил, что к привычному режиму тренировок вернулся достаточно быстро. Его новый герой, в отличие от него самого, не такой крупный. Худел Джан не только с помощью спорта, но и правильного питания.