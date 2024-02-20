Самая тяжёлая участница шоу «Большие девочки» Алёна Костюк похудела на 11 килограммов

Алёне Костюк из Подольска всего 28 лет, однако она сильно отличается от своих сверстниц. Девушка всегда была самой крупной среди одноклассников, однокурсников и коллег, но постепенно её вес перешагнул отметку в 200 килограммов.

На проекте «Большие девочки» Алёна оказалась с весом 242 килограмма. Она – самая большая среди других участниц – наравне со всеми борется за здоровье и красоту. С момента начала проекта прошло только две недели, а Костюк уже удалось добиться первых результатов. У себя в социальных сетях Алёна рассказала, сколько смогла сбросить благодаря диете и физическим нагрузкам.

Усердная работа над собой позволила девушке избавиться от 11 лишних килограммов. По итогам второй недели она весит 231 килограмм. Задания в проекте разнообразные, поэтому худеть получается легко и весело. Особенно сильно на результат влияет взаимная поддержка участниц – девушки борются с общей проблемой, а потому стараются не воспринимать друг друга как соперниц. Конечно, впереди Алёне ещё предстоит серьёзная работа над собой, однако отличное начало уже положено.