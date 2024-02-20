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Стало известно, сколько сбросила самая тяжёлая участница шоу «Большие девочки» Алёна Костюк

Самая тяжёлая участница шоу «Большие девочки» Алёна Костюк похудела на 11 килограммов
Алёна Костюк
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Алёне Костюк из Подольска всего 28 лет, однако она сильно отличается от своих сверстниц. Девушка всегда была самой крупной среди одноклассников, однокурсников и коллег, но постепенно её вес перешагнул отметку в 200 килограммов.

На проекте «Большие девочки» Алёна оказалась с весом 242 килограмма. Она – самая большая среди других участниц – наравне со всеми борется за здоровье и красоту. С момента начала проекта прошло только две недели, а Костюк уже удалось добиться первых результатов. У себя в социальных сетях Алёна рассказала, сколько смогла сбросить благодаря диете и физическим нагрузкам.

Усердная работа над собой позволила девушке избавиться от 11 лишних килограммов. По итогам второй недели она весит 231 килограмм. Задания в проекте разнообразные, поэтому худеть получается легко и весело. Особенно сильно на результат влияет взаимная поддержка участниц – девушки борются с общей проблемой, а потому стараются не воспринимать друг друга как соперниц. Конечно, впереди Алёне ещё предстоит серьёзная работа над собой, однако отличное начало уже положено.

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