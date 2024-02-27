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Самая тяжёлая участница «Больших девочек» Алёна Костюк рассказала, как попала на проект

Самая тяжёлая участница «Больших девочек» Алёна Костюк рассказала, как попала на проект
Алёна Костюк
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Алёне Костюк из Подольска 28 лет, и она самая тяжёлая участница реалити «Большие девочке». На проекте девушка оказалась с весом 242 килограмма. Другие участницы, преподаватели, продюсеры и все причастные к созданию шоу сразу поняли, что Алёне нужна помощь.

Проект длится уже три недели, а результат похудения Костюк постепенно становится заметен. Благодаря диете, спорту и поддержке окружающих она только за первую неделю «Больших девочек» смогла сбросить 6 килограммов. У себя в социальных сетях Алёна вспомнила, как сделала первый шаг к похудению и подала заявку на участие в проекте.

Алёна Костюк

Алёна Костюк

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

В конце мая я поехала на очный кастинг в Москву. Выйдя с очного кастинга, я сказала сестре, что я не хочу на проект, не потому что боюсь, а потому что все обо мне узнают, узнают мои скелеты, коллеги, родственники, друзья, сама я узнаю себя и увижу себя такой какой никогда не хотела видеть и принимать (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.), — поделилась Алёна.

Спустя полтора месяца Костюк получила звонок от редакторов, которые пригласили её на съёмку. Девушка признаётся, что этот момент стал для неё особенно эмоциональным. Она не могла поверить в то, что из сотен тысяч выбрали именно её. Алёна отметила, что проект для неё – это последний шанс на то, чтобы изменить себя и начать жить.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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