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Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари рассказал, как похудел на 45 килограммов

Бывший муж Бритни Спирс рассказал, как похудел на 45 килограммов
Сэм Асгари
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После развода с Бритни Спирс модель и фитнес-тренер Сэм Асгари всерьёз взялся за себя. Только за последнее время он сбросил порядка 18 килограммов, а в преддверии своего 30-летия рассказал, что в общей сложности с момента окончания школы смог похудеть на 45 килограммов.

Сэм отметил, что именно занятия в тренажёрном зале и строгий подход к тренировкам помогают ему разрядить психологическое напряжение и чувствовать себя в балансе.

Спорт и фитнес всегда были большой частью моей жизни только потому, что они всегда открывали передо мной двери. Причина, по которой я вообще оказался в индустрии развлечений, кроется в том, что она руку об руку идёт с моей карьерой в фитнесе. Благодаря этому после окончания средней школы я сбросил около 45 килограммов, — поделился Асгари.

Он также добавил, что занятия спортом ещё в детстве научили его жёсткой дисциплине и тому, что за кулисами красивой жизни всегда проходит тяжёлая работа. Сэм старается ежедневно напоминать себе об этом ради мотивации.

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