Арнольд Шварценеггер показал, как правильно делать приседания при болях в коленях

Жизнь 76-летнего Арнольда Шварценеггера всегда была тесно связана со спортом. Бывший культурист признаётся, что с возрастом ему стало тяжелее выполнять привычные тренировки, поэтому совместно с физиотерапевтом Хизер Миллиган он разработал специальный комплекс упражнений, который позволяет поддерживать физическую форму без боли и лишнего напряжения.

Шварценеггер рассказал, что именно Миллиган в своё время помогла ему оправиться от тяжёлой травмы спины. Актёр отметил, что на счету врача сотни благодарных спортсменов, которых она буквально поставила на ноги. Звезда «Терминатора» отметил, что в первую очередь его тренировки направлены как раз на укрепление коленей, которые в последнее время сильно болят.

Арнольд Шварценеггер с тренером Фото: Кадр из видео

У меня всю жизнь были проблемы с коленями из-за всех этих приседаний, катания на лыжах, бега трусцой, подъёмов по лестницам и других подобных вещей, — признался Шварценеггер.

Актёр вместе с тренером продемонстрировал правильное выполнение приседаний у стены. Такое упражнение пойдёт на пользу людям, страдающим от болей в коленном суставе. Правильные приседания помогут снизить напряжение и укрепить суставы.

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