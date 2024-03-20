Стартовали отборочные соревнования чемпионата и первенства РФ по фитнес-аэробике

Стартовали отборочные соревнования чемпионата и первенства России по фитнес-аэробике. Участие в них принимает более пяти тысяч спортсменов. Заключительный этап состязаний пройдёт 6-12 апреля в Москве. В рамках чемпионата своё мастерство покажут профессиональные и любительские команды, занявшие призовые места на уровне округов.

В отборочных соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастных категорий. Свои навыки они могут продемонстрировать в официальных международных категориях: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа, а также категориях, дополнительно разработанных ФФАР.

Конкуренция, с которой сталкиваются атлеты во время отборочных состязаний, сопоставима с крупнейшими международными стартами. Отборочные соревнования важны для спортсменов и тем, что на них отрабатывается конкурсная программа, а также выполняются нормы спортивных разрядов, – объяснила Татьяна Полухина, президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР).

В этом году впервые участие в чемпионате и первенстве России принимают любительские команды фитнес-клубов. Эта инициатива должна наладить взаимодействие между профессиональной и любительской фитнес-аэробикой. Посетить чемпионат и первенство России может любой желающий. Для этого потребуется заполнить специальную форму на сайте Федерации фитнес-аэробики России, которая будет опубликована накануне соревнований.

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