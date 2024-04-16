В соцсетях «Лужников» проходит самый мотивирующий проект для всех желающих

С 15 по 28 апреля в официальном телеграм-канале «Лужников» проходит проект «Вдохнови другого». Его идея заключается в том, что каждый может поддержать и замотивировать другого на самые невероятные поступки. Помочь преодолеть трудности окружающим и подарить им заряд позитива просто. Для этого нужно всего лишь поделиться любимой вдохновляющей фразой.

Достаточно написать в телеграм-канале комплекса короткий девиз, который подарит заряд мотивации на занятия спортом, работу или любое другое полезное дело. Итоги конкурса подведут амбассадоры проекта — Полина Киценко, Олег Жадобин, Екатерина Макарова, Лилия Дасаева.

Благодаря «Лужникам» стать мотиватором может любой желающий. Самые вдохновляющие высказывания, которые выберут амбассадоры, а также имена их авторов будут украшать медиаэкран крыши Большой спортивной арены «Лужников».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.