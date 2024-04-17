Мэтью Макконахи — об отцовстве: дети сделали меня лучшим актёром

Мэтью Макконахи не только отличный актёр, но ещё и многодетный отец. Звезда Голливуда вместе с женой воспитывает троих детей: 15-летнего Леви, 14-летнюю Вайду и 11-летнего Ливингстона. 54-летний Макконахи уверен, что именно отцовство сделало его первоклассным актёром.

Дети сделали меня лучшим актёром, поскольку многое для них происходит впервые. Их вопросы могут быть наивными, но ради ответа на них мне приходится становиться рассказчиком и примерять на себя самые неожиданные роли, — поделился актёр.

Мэтью признался, что получает особое удовольствие, когда смотрит вместе со своими детьми их любимые фильмы или сериалы. Кроме того, именно сыновья и дочь вдохновили Макконахи на то, чтобы принять участие в озвучке мультфильма.

Я помню, как сидел с ними на премьере. Внезапно они такие: «Эй, это звучит как...», и у них был такой шок, когда они смотрели на экран, вслушивались в звук, а потом переключались на меня, сидящего рядом с ними, и пытались осознать. Для них это было по-настоящему круто, и я сделал это для них, а ещё для ребенка, который живёт во мне, — признался Макконахи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.