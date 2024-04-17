София Вергара: если вам сделают операцию, обязательно найдите красивого доктора

51-летняя актриса сообщила, что нашла свою любовь в больнице. София Вергара рассказала, что недавно перенесла серьёзную операцию на колене. Звезда не ожидала, что проблемы со здоровьем принесут в её жизнь любовь. Всё дело в том, что после операции за Вергарой ухаживал хирург-ортопед Джастин Салиман.

Вергара и Салиман познакомились в конце прошлого года, однако окончательно подтвердили свои отношения только сейчас. Забота мужчины покорила сердце актрисы. После выписки из больницы София и Джастин уже не расставались. У себя в блоге звезда опубликовала фото с возлюбленным.

София Вергара с возлюбленным Фото: Из личного архива Софии Вергары

Если вам когда-нибудь сделают операцию на колено, обязательно найдите красивого доктора, который будет проводить с вами ночи после… Люблю тебя, — написала Вергара под милым снимком.

Вергара призналась, что во многом именно Салиман помог ей пережить развод. Летом 2023 года София рассталась с Джо Манганьелло, с которым прожила в браке семь лет.

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