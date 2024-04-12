«Создавала драму»: Гвен Стефани рассказала, с какими проблемами столкнулась в браке

В 2021 году поп-певица Гвен Стефани тайно вышла замуж за кантри-музыканта Блейка Шелтона, который младше её на шесть лет. Звезда признаётся, что брак изменил её жизнь к лучшему, однако в процессе подготовки к торжеству она много раз столкнулась с переживаниями на почве своего возраста (Гвен вышла замуж в 51 год) и внешности.

Я переживала моменты, когда из раза в раз я задавалась вопросом о том, что будет, когда я постарею. Несмотря на то что в целом в моих отношениях всё было прекрасно, внутри себя я создавала драму, — рассказала артистка.

Муж певицы признался, что он, как и его супруга, тоже чувствует неуверенность в себе. Незадолго до свадьбы парочка постоянно обсуждала вопросы, связанные с возрастом. Музыкант поделился, что Гвен из раза в раз спрашивала его о том, будет ли он её любить в старости.

Постепенно Стефани перестала переживать из-за своего возраста. Благодаря любви мужа она осознала, насколько прекрасна, и больше не корит себя за то, что стареет. Отныне возраст для Гвен – всего лишь цифры. Важнее то, как она ощущает и преподносит себя.

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