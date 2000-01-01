Вероника Степанова

Вид спорта: лыжные гонки

Одна из самых молодых спортсменок в команде — 21 год. Неоднократно завоёвывала медали на юниорском и молодёжном уровнях. В 2021 году победила на молодёжном ЧМ в гонке на 5 км и взяла серебро.