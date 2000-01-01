Все медали нашей страны на зимних Олимпийских играх. Видео

Считаем общее количество, а также разбираем отдельно по ценности награды. Начинаем с Сараево-1984 и до Пхёнчхана-2018! Что будет сейчас?
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А сколько в итоге медалей будет на этих Олимпийских играх? Узнаем совсем скоро!
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