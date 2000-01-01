Знаменосцы на закрытии ОИ. Большунов — сила, но есть много не менее классных спортсменов

Знаменосцы на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине
Кому выпала честь представить свои страны.
Александр Большунов (Россия)
Российский лыжник в Пекине выиграл 5 медалей (3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую). Всего в коллекции Большунова 9 медалей ОИ.
Ирене Схаутен (Нидерланды)
Конькобежка завоевала три золота в Пекине. И одну бронзу в командном спринте, где не всё зависело от Схаутен.
Марте Рёйселанд (Норвегия)
У норвежской биатлонистки сразу 5 медалей в Пекине — 3 золотых и 2 бронзовых.
Торстен Маргис (Германия)
Немецкий бобслеист завоёвывает только золото. В Пекине он выиграл две медали высшего достоинства, столько же было на прошлых Играх в Пхёнчхане.
Кентен Фийон Майе (Франция)
В Пекине французский биатлонист получил 5 медалей — 2 золотых и 3 серебряных.
Эльвира Эберг (Швеция)
Олимпийская чемпионка в женской эстафете и двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр – 2022 в спринте и пасьюте. 22-летняя биатлонистка отлично дебютировала на Играх.
Изабель Вайдеман (Канада)
Канаду представит конькобежка, выигравшая в Пекине 3 медали — золотую, серебряную и бронзовую.
Криста Пярмякоски (Финляндия)
Финская лыжница — пятикратный призёр Олимпийских игр, хотя в Пекине она смогла выиграть только одну бронзовую медаль.
Франческа Лоллобриджидда (Италия)
Конькобежка выиграла для своей страны серебро и бронзу на ОИ-2022.
Элана Мейерс (США)
Американская бобслеистка выиграла серебряную и бронзовую медали в Пекине.
Адриан Диас (Испания)
Испания не может похвастаться успехами в зимних видах спорта. Фигурист Адриан Диас — один из самых известных представителей своей страны на ОИ-2022.
Елена Билосюк (Украина)
Олимпийская чемпионка 2014 года осталась без медали в Пекине. Украинской биатлонистке помешал коронавирус.
Мартина Сабликова (Чехия)
Чешская конькобежка — одна из наиболее титулованных женщин в истории своего вида спорта. В её коллекции 7 медалей ОИ (из них 3 золотых), но в Пекине 34-летней Сабликовой удалось выиграть только одну бронзу.
Райан Режес (Швейцария)
Швейцарский фристайлист — олимпийский чемпион 2022 года. Пока это первая и единственная медаль Игр для 29-летнего Режеса.
Гао Тинъюй и Сюй Мэнтао (Китай)
Хозяев Олимпиады представят два спортсмена. Конькобежец Тинъюй выиграл золото на домашних Играх, а фристайлистка Мэнтао — золото и серебро.
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