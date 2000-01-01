В программу Олимпиады-2026 добавили восемь новых дисциплин. И даже целый вид спорта!

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В программу Олимпиады-2026 добавили сразу восемь новых дисциплин
В программу Олимпиады-2026 добавили сразу восемь новых дисциплин
А ещё в Италии появится вид спорта, которого прежде не было.
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Начнём с самого интересного. На Играх-2026 появится новый вид спорта – ски-альпинизм. Соревнования будут проводиться в трёх дисциплинах: женском и мужском спринте и смешанной эстафете.
Начнём с самого интересного. На Играх-2026 появится новый вид спорта – ски-альпинизм. Соревнования будут проводиться в трёх дисциплинах: женском и мужском спринте и смешанной эстафете.
Ски-альпинистам нужно будет сначала подняться в крутую гору на лыжах, затем пройти пешком с лыжами на спине наиболее опасный участок, а следом скатиться вниз по неподготовленному склону.
Ски-альпинистам нужно будет сначала подняться в крутую гору на лыжах, затем пройти пешком с лыжами на спине наиболее опасный участок, а следом скатиться вниз по неподготовленному склону.
Остальные виды спорта лишь довольствуются новыми дисциплинами. Во фристайле ввели мужской и женский парный могул. Теперь в заездах будут участвовать два спортсмена – по параллельным трассам.
Остальные виды спорта лишь довольствуются новыми дисциплинами. Во фристайле ввели мужской и женский парный могул. Теперь в заездах будут участвовать два спортсмена – по параллельным трассам.
На одну дисциплину стало больше и в скелетоне. Помимо классических мужских и женских заездов, теперь будут проводиться смешанные командные соревнования.
На одну дисциплину стало больше и в скелетоне. Помимо классических мужских и женских заездов, теперь будут проводиться смешанные командные соревнования.
Некоторые изменения направлены на большее равноправие в спорте. Так, впервые с момента включения санного спорта в программу Олимпиад в 1964 году женщины, как и мужчины, смогут выступать в двойках.
Некоторые изменения направлены на большее равноправие в спорте. Так, впервые с момента включения санного спорта в программу Олимпиад в 1964 году женщины, как и мужчины, смогут выступать в двойках.
Также женщины теперь смогут прыгать с большого трамплина, как и мужчины. С 2014 года спортсменки в соревнованиях по прыжкам с трамплина могли участвовать в турнире лишь на нормальном трамплине.
Также женщины теперь смогут прыгать с большого трамплина, как и мужчины. С 2014 года спортсменки в соревнованиях по прыжкам с трамплина могли участвовать в турнире лишь на нормальном трамплине.
Таким образом, на Олимпиаде-2026 будет разыграно 117 комплектов наград. На Играх в Пекине их было 109 в 15 видах спорта.
Таким образом, на Олимпиаде-2026 будет разыграно 117 комплектов наград. На Играх в Пекине их было 109 в 15 видах спорта.
В программу Олимпиады-2026 добавили восемь новых дисциплин. И даже целый вид спорта!
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