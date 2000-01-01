20 февраля — последний день Олимпиады! Вот ради чего вам нужно проснуться очень рано

20 февраля — последний день Олимпиады! ⏰ Вот ради чего надо вам нужно проснуться очень рано

Тяжёлый марафон лыжниц, заруба в финале по хоккею и показательные выступления от наших фигуристов! Заводите будильник, проспать нельзя!

Далее время — по Москве.