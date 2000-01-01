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20 февраля — последний день Олимпиады! ⏰ Вот ради чего надо вам нужно проснуться очень рано
20 февраля — последний день Олимпиады! ⏰ Вот ради чего надо вам нужно проснуться очень рано
Тяжёлый марафон лыжниц, заруба в финале по хоккею и показательные выступления от наших фигуристов! Заводите будильник, проспать нельзя!
Далее время — по Москве.
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⏰ 4:00: Горнолыжный спорт — командные соревнования
⏰ 4:00: Горнолыжный спорт — командные соревнования
Тут у нас шансов на медали крайне мало, но мы видели на этой Олимпиаде чудеса. Вдруг!
⏰ 6:00: Лыжные гонки — масс-старт
⏰ 6:00: Лыжные гонки — масс-старт
Наши лыжницы вдохновлены подвигами мужчин и тоже рвутся к медалям. Бежать предстоит 30 км, надеемся, обойдётся без очередных переносов.
⏰ 7:10: Хоккей — финал Россия — Финляндия
⏰ 7:10: Хоккей — финал Россия — Финляндия
Парни выходят против очень мощной команды. Наших могут выручить игра в большинстве и заготовленные комбинации на овертайм. Точно будет жарко!
⏰ 7:00: Фигурное катание — показательные выступления
⏰ 7:00: Фигурное катание — показательные выступления
Наши медалисты, сбросив напряжение борьбы и расслабившись, просто ещё раз покажут своё мастерство. Выступления будут до 9:30.
⏰ 15:00: Церемония закрытия Олимпийских игр — 2022
⏰ 15:00: Церемония закрытия Олимпийских игр — 2022
Следить за красивым шоу можно будет на «Чемпионате» и в трансляции Первого канала. А олимпийский огонь отправится в Италию.
20 февраля — последний день Олимпиады! Вот ради чего вам нужно проснуться очень рано
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