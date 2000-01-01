Великий Большунов. Все медали Александра на Олимпийских играх

Все медали Александра Большунова на Олимпийских играх
Российский лыжник уже девять раз поднимался на пьедестал. Вспоминаем все случаи.
Бронза. Пхёнчхан-2018. Личный спринт, классика
Уступил Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.
Серебро. Пхёнчхан-2018. Эстафета 4×10 км
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов проиграли норвежцам.
Серебро. Пхёнчхан-2018. Командный спринт
Денис Спицов и Александр Большунов проиграли Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо.
Серебро. Пхёнчхан-2018. 50 км классика
Александра обошёл Ийво Нисканен.
Золото. Пекин-2022. Скиатлон 15+15 км
Наконец-то первая медаль высшего достоинства на Играх в Китае.
Серебро. Пекин-2022. 15 км, классика
Впереди оказался Ийво Нисканен.
Золото. Пекин-2022. Эстафета 4×10 км
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов уверенно обошли норвежцев.
Бронза. Пекин-2022. Командный спринт, классика
Александр Большунов и Александр Терентьев уступили норвежцам и финнам.
Золото. Пекин-2022. Марафон, 28,4 км
Большунову не помешал даже тот факт, что организаторы Олимпиады сократили дистанцию с 50 до 28,4 км из-за плохой погоды.
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